La mania della moda per la plastica riciclata è accompagnata dai cartellini dei prezzi

Se hai cercato un nuovo costume da bagno su Internet quest’estate, potresti incontrare l’ultima tendenza della moda sostenibile: pantaloncini da bagno fatti di bikini e bottiglie di plastica, apparentemente trasferiti dall’oceano.

Secondo i dati della piattaforma di retail intelligence Edited, nell’anno fino a giugno, le vendite di costumi da bagno e abbigliamento sportivo descritti come contenenti materiali sintetici riciclati tra i rivenditori online negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono più che raddoppiate dal 2020.

I rifiuti di plastica permeano quasi tutti i campi. I marchi di scarpe sportive, da Nike e Adidas a marchi “sostenibili” come Veja e Greats, si affidano alla sua certificazione verde.

Gli stilisti hanno creato plastiche strane Sembra Fai una dichiarazione sulla passerella. Quest’anno il designer giapponese Tomo Koizumi mostrare Un sacco di vestiti in organza di plastica riciclata in rosa gomma da masticare, giallo e blu. Nel 2019, Prada ha riproposto la sua iconica borsa in nylon degli anni ’90 come versione riciclata.

Puoi anche acquistarli tutti con una carta di credito American Express produzione Dai rifiuti di plastica.

Si può dire che la prosperità sia iniziata circa 15 anni fa. Il produttore americano Unifi ha lanciato una fibra di poliestere riciclato nel 2007 e le aziende di abbigliamento outdoor Patagonia e Polartec sono state i suoi primi clienti di cappotti di lana, che sono diventati un meme nel settore finanziario.

Ora, questa fibra rappresenta quasi il 40% dei suoi ricavi di vendita e circa 800 marchi utilizzano questa fibra. Il resto dei prodotti Unifi sono i cosiddetti materiali sintetici vergini.

In termini di impatto diretto sull’ambiente, il passaggio al poliestere riciclato è un’opzione efficace. Secondo Textile Exchange, un’organizzazione no-profit del settore, genera il 70% in meno di emissioni di gas serra rispetto al poliestere vergine.

“Se un marchio sta cercando di avere un impatto maggiore sulla riduzione delle emissioni, il riciclaggio delle materie prime è una buona scelta. Perché possono iniziare in piccolo e crescere”, ha affermato Siena Shepard, responsabile della strategia climatica presso Textile Exchange.

Come la maggior parte delle tendenze di sostenibilità, questa tendenza ha un problema: i tuoi costumi da bagno in plastica riciclata hanno maggiori probabilità di finire in discarica o tornare in mare, perché il lavaggio fa sì che le microplastiche entrino nel sistema idrico.

Adidas ha lanciato una scarpa da corsa in plastica con il marchio Futurecraft.loop nel 2019, promettendo che ogni paio di scarpe sarà rifatto da un paio di vecchie scarpe sportive. © Adidas

Ma per i marchi di moda, il problema più urgente è l’aumento del costo della plastica riciclata.

La stessa plastica necessaria per realizzare gli indumenti – plastica riciclata in polietilene tereftalato o rPET – ha già un enorme mercato: l’imballaggio dei prodotti di consumo riciclati.

L’offerta è scarsa, in parte a causa della scarsa capacità di riciclaggio del mondo.

Si stima che il tasso di riciclaggio della plastica sia tra il 14-18% su scala globale. OCSENegli Stati Uniti solo il 30% delle bottiglie in PET viene riciclato. Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti.

Adidas ha dichiarato: “Negli ultimi anni è stato utilizzato sempre più poliestere riciclato, rendendo il costo di acquisto più competitivo rispetto al poliestere vergine”.

Fino al 2019, il prezzo dell’rPET utilizzato per produrre poliestere riciclato è di 1.050 euro per tonnellata, ovvero circa 200 euro in meno rispetto al PET vergine. Il prezzo è ora balzato a 1.435 euro. Il più costoso rPET alimentare, solitamente trasparente, utilizzato per i materiali di consumo per l’imballaggio costa 1.800 euro a tonnellata.

Per il gruppo di fast fashion di USP, che mira a produrre abbigliamento nel modo più economico e rapido possibile, i centesimi extra pagati per il poliestere riciclato hanno iniziato ad aumentare, incidendo sui margini di profitto Maglietta per 5 dollari.

in un Sondaggi Secondo i dati della Royal Art, Manufacturing and Business Association, tra il crescente gruppo britannico, Asos, Boohoo, la sua sussidiaria PrettyLittleThing e Missguided hanno trovato materiali sintetici riciclati solo nel 3% dei loro prodotti.

H&M è il secondo rivenditore di moda più grande al mondo, possiede anche i marchi Cos, Arket, &Other Stories e Weekday e si è impegnato a utilizzare materiali riciclabili al 100% e provenienti da fonti sostenibili entro il 2030. Il gruppo ha dichiarato che attualmente solo il 5,8% dei prodotti contiene materiali riciclati.

“Il nostro obiettivo è aumentare l’uso di poliestere riciclato ogni anno”, ha affermato H&M. “Anche se ci poniamo sempre obiettivi ambiziosi, lo facciamo in base al nostro team di sostenibilità e all’esperienza dei nostri vari partner, il che rende i nostri obiettivi sia ambiziosi che realistici”.

H&M ha lanciato una macchina per il riciclaggio in negozio che strappa gli indumenti in fibre, che vengono poi filate e tessute in nuovi articoli di moda. Promette di utilizzare materiali riciclati al 100% e provenienti da fonti sostenibili entro il 2030. © Erik Lefvander/H&M/Immagini di copertina tramite Reuters

“Il motivo principale è solo l’accumulo di impegni volontari, obiettivi di sviluppo sostenibile e legislazione, e l’Europa non ha abbastanza approvvigionamento per consentire a tutti di farlo”, ha affermato Ben Brooks, responsabile della plastica riciclata presso S&P Global Platts. .

La nuova tassa sul PET vergine potrebbe aumentare ulteriormente la domanda di rPET.

Quest’anno, l’Unione Europea ha imposto una tassa sugli imballaggi di plastica originali e il Regno Unito imporrà una tassa sugli imballaggi che non contengono il 30% di contenuto riciclato entro aprile 2022.

In risposta, alcuni produttori di fibre e giganti della plastica hanno iniziato ad acquisire le proprie capacità di riciclaggio.

Indorama Ventures, il più grande produttore mondiale di PET, riceve 300 milioni di dollari USA prestito Assistenza da parte della International Finance Corporation per aiutarla ad espandere la sua capacità di riciclaggio di bottiglie in PET a 750.000 tonnellate all’anno entro il 2025.

DAK Americas, un altro importante produttore di PET, ottenere Una fabbrica di rPET è stata fondata negli Stati Uniti nel 2019. Il gruppo chimico Dow Chemical ha stretto una partnership con la società di riciclaggio Mura Technology per procurarsi rPET dal suo nuovo stabilimento a Teeside, nel Regno Unito.

Il pioniere del settore Unifi possiede anche un impianto di riciclaggio di bottiglie in PET nella Carolina del Nord. “Per aumentare l’offerta di questi rifiuti, abbiamo bisogno che i consumatori, le imprese e il governo lavorino insieme per aumentare il tasso di riciclaggio”, ha affermato Jay Hetwig, vicepresidente della commercializzazione.

Anche se i marchi di moda raggiungono i loro obiettivi di contenuto di riciclaggio e il mondo migliora le loro capacità di riciclaggio, c’è un altro problema imminente a lungo termine: il poliestere riciclato stesso non può essere riciclato meccanicamente. Come la maggior parte delle plastiche vergini, potrebbe finire in discarica.

L’unico modo per ottenere il riciclaggio su larga scala dei tessili per il riciclaggio dei tessili è attraverso Recupero chimico, Un processo di decomposizione dei rifiuti di plastica in sostanze chimiche o oli per fornire materie prime per la plastica futura.

Aziende petrolchimiche come Shell, Dow e Indorama stanno investendo in tecnologie di recupero chimico.Diverse start-up, come Indossa di nuovo, Specializzato nel riciclo chimico dei tessili per i tessili.

Rob Stier, capo analista petrolchimico di S&P Global Platts, ha dichiarato: “A lungo termine, la soluzione per il riciclaggio della plastica, in particolare per gli indumenti in poliestere, sarà il riciclaggio chimico”.

Tuttavia, “[these] Mancano ancora alcuni anni alle operazioni commerciali su larga scala e la loro impronta di carbonio può essere molto negativa e costosa”, ha aggiunto Stiers. “Quindi sì, soddisferà la domanda, ma a quale costo? “