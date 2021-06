La Merkel è “sotto il nostro controllo”, ha detto a Reuters il portavoce dell’ex sovrano del Tigray

Sebbene i residenti non abbiano assistito agli scontri armati nel centro di Merkler, lo sviluppo di lunedì è arrivato in un momento in cui ci sono state recenti segnalazioni di un’escalation di combattimenti tra le forze governative e il TPLF fuori città.

Testimoni hanno detto a Reuters che alcuni civili sono scesi in strada per festeggiare dopo che l’esercito in uniforme militare del Tigray ha circondato il monumento ai martiri. Hanno detto che i fuochi d’artificio illuminano brevemente il cielo.

Il portavoce del primo ministro etiope, il capo del gruppo di lavoro governativo per l’emergenza Tigray e il portavoce militare non hanno risposto immediatamente alle chiamate e alle notizie in cerca di commenti.

(Reuters)-L’ex partito di governo nella regione del Tigray in Etiopia ha detto lunedì di aver ripreso il controllo della capitale regionale Merkler, e tre residenti hanno riferito che la città aveva visto indossare un’uniforme della regione del Tigray per la prima volta dal novembre dello scorso anno. l’esercito.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.