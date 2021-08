La mia pensione e la mia previdenza sociale possono essere trattenute?

Potere Sicurezza sociale I vantaggi sono decorativoIn alcuni casi, la risposta è affermativa “no”, ma in altri casi diventa una possibilità ovvia. Alla fine, dipende da chi sta facendo la decorazione.

Punti chiave Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti può sequestrare i benefici della previdenza sociale per pagare debiti insoluti, come tasse, sostegno ai figli o al coniuge o prestiti federali per studenti inadempienti.

Se devi dei soldi all’IRS, non hai bisogno di un’ingiunzione del tribunale per sequestrare i tuoi benefici.

Devi pagare il 15% dei contributi previdenziali per rimborsare le tasse e pagare fino al 65% degli alimenti o del mantenimento dei figli.

Cos’è il sequestro del salario e come funziona?

Ecco come funziona la decorazione.Il tuo creditore commerciale ti ha trascinato in tribunale e ha vinto giudice Contro di te. Il creditore chiede quindi al giudice di ordinare il sequestro dei tuoi stipendi, conti bancari e qualsiasi altro bene che potresti dover pagare per saldare i tuoi debiti. Il giudice ha approvato il sequestro a compensazione del debito. Tutti i tuoi beni sono vulnerabili, inclusi la previdenza sociale e le prestazioni pensionistiche, come 401 (k) o conti pensionistici individuali (IRA)?

Quando il creditore è un’entità commerciale

Quando si tratta di sussidi federali, la risposta è no.Stiamo parlando di previdenza sociale, benefici ai veterani, benefici pensionistici ferroviari e Ufficio gestione del personale Benefici per la pensione——Soprattutto se il suddetto creditore ti ha emesso una carta di credito o un prestito auto e il tuo pagamento è stato ritardato.Creditori titolari di fatture mediche, nonché persone fisiche e Prestito con anticipo sullo stipendio, È inoltre vietato ottenere tali benefici. Questo si basa sull’articolo 207 Legge sulla sicurezza socialeQuesta è la legge.

Circa 401 (k) e IRA, Fintanto che il denaro rimane sul conto, il primo di solito non viene sequestrato dai creditori commerciali, grazie a Legge sulla garanzia del reddito da lavoro dipendente del 1974 (ERISA), E il primo milione di dollari nella tua IRA è protetto Legge sulla prevenzione degli abusi fallimentari e sulla protezione dei consumatori del 2005 (BAPCPA).

Se non ti viene ordinato di rimborsare le tasse o il mantenimento dei figli, la banca deve controllare lo storico di uno o più dei tuoi conti entro due mesi prima di ricevere l’ordine di sequestro.Se la tua previdenza sociale o altri benefici protetti vengono depositati direttamente sul tuo conto entro questi due mesi, i cosiddetti “Periodo di ricerca”: le banche devono proteggere i fondi fino all’importo totale dei depositi diretti. Sei libero di spenderli per qualsiasi cosa.

Tuttavia, se stai ancora lavorando, i tuoi creditori possono trattenere i tuoi salari e, a seconda dello stato in cui vivi, altri beni che potresti possedere, come una casa o un’auto.

Quando il creditore è il governo federale

Supponiamo che tu debba un rimborso delle tasse al governo federale. Bene, il Ministero delle Finanze è un acquario diverso. Dovrai consegnare il 15% della tua sicurezza sociale. I fondi in un 401 (K) o IRA sono anche vulnerabili alla Fed.

Se devi gli alimenti o il mantenimento dei figli, anche il governo federale può partecipare: potresti dover rinunciare dal 50% al 65% dei pagamenti della sicurezza sociale. Ancora più importante, l’Internal Revenue Service (IRS) non richiede un’ingiunzione del tribunale per sequestrare i tuoi benefici: può farlo da solo.

Dopo che la tua banca ha ricevuto l’ordine di sequestro, ci sono due giorni lavorativi per esaminare e confermare il tuo conto. Se l’ordine è quello di riscuotere le tasse federali o il mantenimento dei figli, la banca può congelare questi conti, anche se il denaro proviene dall’amministrazione della sicurezza sociale.

Se raggiungi un accordo con l’IRS per rimborsare l’imposta dovuta, puoi evitare i sequestri. In questo caso, non tratterrà più i tuoi benefici di sicurezza sociale, ma si riserva comunque il diritto di farlo se non riesci a raggiungere l’obiettivo della transazione.

I piani pensionistici ai sensi del Employee Retirement Income Security Act (ERISA), come 401 (k), non sono generalmente protetti dai creditori giudiziari. Il fatto che il piano 401 (k) appartenga legalmente al tuo datore di lavoro fornisce anche una certa protezione dai privilegi fiscali federali.

Quando il creditore è un prestito studentesco federale

Se sei inadempiente sui prestiti studenteschi federali, il governo può assumersi fino al 15% del debito insoluto. Tuttavia, non ha diritto ai primi $750 della tua previdenza sociale mensile e delle prestazioni pensionistiche.

Ad esempio, se hai un vantaggio di $ 850, il 15% di questo sarà di $ 127,50. Dal momento che puoi ottenere solo fino a $ 750, puoi prendere fino a $ 100 da te. Questa regola si applica solo ai prestiti studenteschi federali, non ai prestiti privati.

Linea di fondo

Solo il governo federale può sequestrare la tua previdenza sociale e altre prestazioni pensionistiche federali. Se sei a rischio per questa situazione, rivolgiti a un legale. L’American Bar Association fornisce collegamenti ad avvocati gratuiti ea basso costo che possono consigliarti.