La migliore agenzia immobiliare per lavoro

immobiliare Può essere una carriera gratificante e stimolante. La collaborazione con aziende che forniscono formazione di prim’ordine aumenterà notevolmente le possibilità di successo per i nuovi agenti. Di seguito sono elencate le tre migliori società immobiliari per cui lavorare, note per i loro progetti e il loro impegno per il successo degli investimenti in agenti.

Punti chiave La carriera di un agente immobiliare è gratificante, ma senza il supporto di una buona squadra è difficile guadagnare terreno nel business.

Le società immobiliari che forniscono programmi di formazione e coaching completi possono aiutare i nuovi agenti immobiliari a iniziare e ad avere successo.

Keller Williams, Weichert e Redfin forniscono supporto professionale e formazione per i nuovi agenti.

Statistiche e fatti sulla carriera immobiliare

NOI Ufficio di Statistiche sul Lavoro (BLS) ha riferito che nel 2019 c’erano più di 477.000 agenti e broker immobiliari negli Stati Uniti, che sono gli ultimi dati disponibili. Il loro stipendio medio annuo è di US $ 50,730 o US $ 24,39 all’ora.

Tuttavia, la distribuzione degli stipendi è ampia. Il 10% superiore degli agenti ha un reddito annuo di $ 111.800, mentre il 10% inferiore ha un reddito annuo inferiore a $ 24.930. Per i broker, queste cifre sono rispettivamente di US $ 178.720 e US $ 23.600.

Per molti nuovi agenti immobiliari, la parte più difficile per iniziare non è ottenere corsi di pre-licenza e superare esami di stato, ma trovare clienti. Gli agenti con vasti social network e grandi mercati tendono ad avere migliori opportunità, così come gli agenti che lavorano per aziende con forti strategie di marketing. Il nuovo agente deve anche imparare a gestire la grande quantità di pratiche burocratiche coinvolte nella chiusura e stabilire rapporti con periti locali, finanziatori di mutui e società di titoli.

Pertanto, il miglior programma di formazione per nuovi agenti immobiliari si concentra sulle operazioni di marketing e acquisto. Altre caratteristiche da cercare quando si cerca un posto per una nuova licenza immobiliare includono la formazione sulle tendenze del mercato locale, l’accesso alla tecnologia più recente e l’accesso a broker che possono fornire aiuto e supporto.

Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti prevede che dal 2019 al 2029 l’occupazione di agenti immobiliari e agenti di vendita aumenterà del 2%.

Keller Williams

Calcolato dal numero di agenti, il più grande franchisee immobiliare al mondo è Keller Williams, con sede ad Austin, in Texas. L’azienda offre un programma BOLD (Business Goals, Design Life) di sette settimane, che abbina i nuovi venditori con agenti esperti e li guida alla situazione reale, come le chiamate di vendita e le chiusure. Apprendimento di agenti nuovi ed esperti Marketing tecnico E come posizionarti come esperto immobiliare nella comunità locale.

Secondo il sito web di Keller Williams, “BOLD fornisce agli agenti forti esercizi di pensiero, abilità linguistiche, adozione della tecnologia KW e attività di generazione di lead. Questo piano di trasformazione avviene attraverso la ricerca incessante di lead e sviluppo del business. Attività per aumentare le vendite”.

Oltre a eccellenti programmi di formazione, Keller Williams offre anche una cultura aziendale inclusiva incentrata sullo sviluppo dell’agenzia, nonché commissioni generose, opportunità di crescita (compresa la partecipazione agli utili) e un’ampia gamma di opzioni di formazione continua.

Weichert, agente immobiliare

Weichert è stata fondata nel 1969 da Jim Weichert. La filosofia di formazione dell’azienda ruota attorno al trattare i potenziali clienti come primo candidato, seguito dai clienti. Questa mentalità consente agli agenti di connettersi con le persone a un livello più personalizzato e di acquisire una comprensione più profonda dei loro bisogni e desideri.

Jim Weichert ha iniziato come venditore immobiliare e il suo motto “Le persone comprano le persone prima di acquistare prodotti o servizi” è stato incorporato nel programma di formazione.

La formazione di Weichert è una combinazione di apprendimento in aula e online. Morris Plains, con sede nel New Jersey, attribuisce grande importanza al team building. Gli agenti affermati dovrebbero fornire le loro conoscenze e competenze ai nuovi membri del team per garantire il loro successo.

Secondo il suo sito Web, Weichert utilizza il suo sistema di generazione di lead, Weichert PRO (CRM immobiliare proprietario), corsi di formazione “fast track” e formazione sulle vendite in loco, strumenti di vendita e annunci, opportunità sociali e Weichert University, che è un ” principianti e professionisti esperti” forniscono accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a una libreria di best practice.

Redfin

Uno degli aspetti più spaventosi dell’avvio di una carriera immobiliare è lavorare su commissione e cercare di pagare i costi di avviamento. La maggior parte degli agenti ha bisogno di almeno due o tre mesi per completare la prima vendita. A meno che non mantengano un altro lavoro nelle vicinanze, non hanno stipendio durante quel periodo e fanno fatica a tenere il passo con i costi di fare affari.

Redfin, una società di intermediazione immobiliare con sede a Seattle, ha reso più facile la transizione di nuovi agenti e ha anche reso più facile per i vecchi agenti mantenere gli affari. Secondo il suo sito Web, Redfin paga a ciascun agente una media di $ 20.000 all’anno per pagare vantaggi, chilometraggio, permessi, quote di servizio di elenchi multipli (MLS), formazione continua, attrezzature e servizi mobili. Queste sono le spese che la maggior parte degli agenti immobiliari deve sostenere da soli.

Ancora più importante, a differenza dei tradizionali agenti immobiliari – tendono a lavorare solo su commissione – i broker Redfin sono dipendenti. Ricevono stipendi, bonus e beneficiano di benefici, tra cui assistenza sanitaria, congedo retribuito e congedo parentale. Secondo Redfin, il reddito dei suoi broker è più del doppio di quello dei tradizionali broker immobiliari su commissione.

Gli agenti Redfin ricevono anche una formazione regolare e hanno molte opportunità di sviluppo professionale.

Linea di fondo

Keller Williams, Weichert e Redfin forniscono tutti supporto e formazione professionale, nonché opportunità di crescita per i nuovi agenti. Decidere quale società immobiliare è la migliore per te dipende dal tuo livello di esperienza, dalle esigenze e dagli obiettivi di carriera. Quando cerchi il posto migliore per ottenere una licenza immobiliare, assicurati di considerare le tasse, le commissioni, i programmi di formazione e le opportunità di sviluppo della società.