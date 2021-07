La migliore scelta di 7 canali YouTube di trading che devi guardare nel 2021 — Hashtag Investing

Le persone generalmente pensano che il trading di opzioni sia più difficile del normale trading giornaliero. Questo non è del tutto corretto. Il trading di opzioni richiede solo di pensare in modo diverso, il che significa più ricerca, più pazienza e più pratica.

Il trading di opzioni è difficile da realizzare in modo naturale, è necessario impararlo. Ma una volta che ci hai preso la mano, ti renderai conto che questo è un modo saggio e meno rischioso per fare soldi nel mercato azionario. Per coloro che vogliono imparare a fare trading di mercato, YouTube è una delle migliori risorse finanziarie. Puoi consumare contenuti qui senza pagare un centesimo e puoi imparare trucchi da alcuni dei trader più intelligenti in circolazione. Ecco 7 canali affidabili per l’apprendimento del trading di opzioni:

Numero di iscritti: 238.000 Navigazione totale: 22,4 milioni Option Alpha è uno dei migliori canali YouTube per l’apprendimento del trading di opzioni. La loro pagina afferma: “La nostra missione è fornirti il ​​trading di opzioni più completo e l’educazione agli investimenti, disponibile gratuitamente ovunque”. La loro playlist “Commercio di opzioni per principianti” ti guiderà attraverso le basi del trading di opzioni. Questi video ti mostrano quali opzioni, come funzionano e come fai trading. Le playlist intermedie sono più avanzate, mentre le playlist avanzate sono adatte a trader seri. Approfondisce il trading di opzioni e ti aiuta a sviluppare strategie complesse. Inoltre, hanno anche playlist di strategie di call e put option, nonché analisi tecniche per aiutarti a iniziare.

Numero di iscritti: 249.000 Navigazione totale: 29,4 milioni TastyTrade si presenta come “un vero network finanziario che produce 8 ore di trasmissioni in diretta ogni giorno della settimana dal lunedì al venerdì.” Mira a ridurre i rischi e massimizzare i profitti. Sebbene il suo video in tempo reale sia eccellente, TastyTrade fa un ottimo lavoro in termini di contenuto delle opzioni. Una rapida occhiata al loro video ti darà un’idea della loro copertura delle opzioni. Hanno accesso all’intera serie di trading di opzioni greche, comprese le strategie di opzioni Gamma risk, Gamma color, Delta, Vega, Vomma, theta e Vanna dal trading di opzioni per principianti. Hanno esplorato un argomento in modo approfondito, ma lo hanno semplificato in modo che chiunque fosse interessato al campo possa capirlo facilmente.

Numero di iscritti: 371.000 Navigazione totale: 16 milioni Sky View Trading ha dichiarato: “Abbiamo strategie per tutte le dimensioni di account e livelli di abilità, dagli aspiranti nuovi trader ai trader più avanzati che scambiano portafogli a sei cifre”. dei video che pubblica ogni settimana. Presta particolare attenzione al trading di opzioni e cerca di garantire che i suoi membri guadagnino ogni mese. I suoi video più popolari sono quelli incentrati sui principianti. “Comprensione dei prezzi delle opzioni” ha 3,8 milioni di visualizzazioni, mentre “La guida completa per principianti” ha 1,5 milioni di visualizzazioni e “Il modo giusto per acquistare le opzioni” ha 1,2 milioni di visualizzazioni.

Numero di iscritti: 352.000 Navigazione totale: 16,1 milioni Il canale è gestito da un giovane trader di nome Adam e il canale si concentra sulle opzioni su azioni. La sua pagina sulle informazioni dice: “Ho realizzato video didattici per insegnare alle persone come fare trading senza i ruoli di vendita espedienti che spesso accompagnano i trader su YouTube. Sono qui solo per aiutarti a diventare un trader migliore, non i corsi costosi ti vengono infilati in gola. “Educazione, ce l’ha fatta. Abbiamo trovato la sua playlist nel tutorial sulla strategia di trading di opzioni particolarmente buona. Nel video, insegna agli spettatori come negoziare opzioni su WeBull e Robin Hood, nonché le diverse strategie che possono essere utilizzate sulle due piattaforme. Questa è un’ottima serie per i trader che vogliono un buon rapporto qualità-prezzo (o gratis in questo caso).

Numero di iscritti: 282.000 Navigazione totale: 22,3 milioni Trading Brotherhood è un canale unico. A differenza di altri canali gestiti da individui o organizzazioni, “The Trading Brotherhood è un gruppo di fratelli e sorelle provenienti da tutto il paese che si aiutano a vicenda per imparare a negoziare azioni nel mercato statunitense.” Un sistema socialista che insegna alle persone come fare soldi . Chi può pensarci! Sebbene l’intera capitalizzazione sul titolo del video a volte possa essere un po’ dura, il contenuto è molto buono.

Numero di iscritti: 196.000 Navigazione totale: 12 milioni SMB Capital ha dichiarato: “Società di trading proprietaria con sede a New York, specializzata in azioni di day trading. Il nostro programma di formazione è progettato per aiutarti a sviluppare abilità di trading e diventare un trader continuamente redditizio. “Anche se hanno diverse playlist interessanti, ma quello che abbiamo trovato il la cosa più educativa è una playlist di 11 video chiamata “Options Trading Mistakes”. Per parafrasare Charlie Munger di Berkshire Hathaway, “Il modo migliore per avere successo è evitare il fallimento.” Sfoglia questi 11 video e conserva tutti i corsi qui. Sarà difficile per te perdere soldi.