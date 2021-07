La minaccia di Pechino al VIE scatena il panico sul mercato azionario cinese a Wall Street

Negli ultimi due decenni, il valore delle azioni cinesi a Wall Street è aumentato vertiginosamente da miliardi di dollari a 2 trilioni di dollari, poiché gli investitori hanno chiuso un occhio sull’instabile struttura legale che supporta molte delle più grandi società quotate statunitensi in Cina.

Ma la repressione di Pechino L’industria cinese del tutoraggio da 100 miliardi di dollari La scorsa settimana ha incluso aziende che hanno vietato l’uso di questa struttura, chiamata Entità a Interesse Variabile (VIE), Per alcuni dei più grandi investitori del mondo, questo è lo spettro di un disastro più ampio.

Temendo che il divieto di coaching VIE possa far diminuire di decine di miliardi di dollari il valore di mercato delle società cinesi quotate a New York. Espandi ad altri reparti.

Divieti e avvertimenti ambigui Istruzione esistente VIE Sarà “rettificato” solleva preoccupazioni che altri VIE possano essere colpiti, come Alibaba, Pinduoduo e JD.com. Da venerdì scorso, il Nasdaq Golden Dragon China Index è sceso del 15%.

Cina VIE, Le holding di solito situate in paradisi fiscali come le Isole Cayman sono essenzialmente holding progettate per eludere normative rigorose che vietano agli investitori stranieri di possedere industrie chiave come la tecnologia. In teoria, consentono agli azionisti americani di ottenere benefici economici dalle società cinesi limitando il loro controllo operativo sulla società.

“Investire in VIE è una mentalità di accettare o rinunciare”, ha detto una persona vicina alla Borsa di New York. “Il proprietario non ha diritti legali sull’entità sottostante, ma questo è l’unico modo per ottenere l’accesso”.

Secondo i dati del National Bureau of Economic Research, finora, gli investitori a Pechino e negli Stati Uniti, come BlackRock e Fidelity, sono stati disposti a nascondere i rischi di questa struttura, e il valore delle azioni garantite da VIE è cresciuto fino a circa 2 trilioni di dollari.

Ma la dichiarazione scioccante di questa settimana ha provocato critiche a lungo termine sulla struttura, che ha espresso preoccupazione per l’espansione della Cina Repressione della società educativa VIE Ad altri reparti.

Per più di un decennio, Dan Harris, avvocato di Bricken Harris, uno studio legale internazionale che ha messo in guardia i clienti sulla legalità dei VIE, ha affermato che il Partito Comunista Cinese “ha attaccato le grandi aziende e tutti i segnali ora mostrano che stanno inseguendo VIE “.

“Se avessi soldi in qualsiasi tipo di VIE ora, sarei molto infelice”, ha aggiunto, aggiungendo che le opzioni per gli investitori che cercano di recuperare le loro perdite sono limitate. “Sono improbabili [investors] Recupera tutti i loro soldi. Legalmente parlando, sono sulle sabbie mobili. ”

A causa dell’incertezza che circonda il VIE e della più ampia repressione normativa in Cina, le autorità di regolamentazione statunitensi non hanno approvato nuove quotazioni di società cinesi nelle ultime settimane.

Martedì, Reuters ha riferito che Alison Lee, funzionario della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, ha dichiarato che le società cinesi quotate negli Stati Uniti saranno tenute a rivelare i rischi dell’interferenza della Cina nelle loro attività come parte dei loro obblighi di segnalazione.

I rischi di investire in VIE sono ben noti. Quando Alibaba è stata quotata in borsa a New York nel 2014, ha utilizzato un prospetto di tre pagine per illustrare i potenziali problemi del suo VIE.

Da quando la società cinese è stata quotata in borsa a New York e Pechino ha iniziato a prendere di mira la sua sicurezza dei dati, il prezzo delle azioni di Didi è sceso di oltre il 40% © Florence Lo/Reuters



L’attacco di questa settimana ai gruppi di tutoraggio non è la prima volta che la Cina vieta l’uso dei VIE in un settore. Nel 2009, i regolatori hanno annunciato restrizioni alle società di giochi online che utilizzano VIE per l’elenco, ma l’applicazione è quasi inesistente.Bilibili, una società di streaming media e giochi online, è stata quotata al Nasdaq nel 2018.

Ma la battaglia sempre più feroce tra Pechino e gli Stati Uniti che circonda la quotazione all’estero della Cina ha minato la fiducia su cui fanno affidamento. Tim Clissold, un esperto investitore cinese, ha dichiarato: “Il VIE è intrinsecamente rischioso e inapplicabile: gli stranieri non dubitano più di partecipare alla storia di crescita della Cina.

Questo battagliero Questa situazione si è intensificata quando le autorità di regolamentazione statunitensi hanno minacciato di rimuovere dalla lista le società cinesi che non avevano procedure di audit aperte per la revisione. Allo stesso tempo, la Cina ha approvato una nuova legge sulla sicurezza dei dati che vieta alle aziende di consegnare dati a funzionari stranieri senza il permesso del governo.

All’inizio di questo mese, poco dopo che la compagnia cinese Didi è diventata pubblica a New York, Pechino ha preso di mira la sicurezza dei dati ed è diventata una vittima di alto profilo delle tensioni. Da allora, il prezzo delle sue azioni è sceso di oltre il 40%.

“L’incertezza è così alta e così imprevedibile che un accordo per rivelare i rischi durante il processo di IPO potrebbe non essere sufficiente [to protect investors in New York]”, ha affermato un avvocato senior dell’IPO per una società statunitense a Hong Kong. Ha aggiunto: “La palla è nel campo del governo cinese. Gli Stati Uniti stanno rispondendo a questo, ma non lo stanno spingendo. “

Ma alcune persone credono che se i regolatori sono più chiari sul fatto che Pechino preferisce la struttura delle quotazioni estere, allora la rinnovata attenzione della Cina sui VIE potrebbe rivelarsi positiva.

“Questa situazione va avanti da 25 a 30 anni. Nel corso degli anni, il governo ha reso sempre più difficile stabilire strutture offshore.[but]Con il passare del tempo, le persone troveranno il modo per risolvere ogni ostacolo posto dal governo”, ha affermato Marcia Ellis, partner dello studio legale Morrison Foster negli Stati Uniti.

L’esperto di rischio Fredrik Öqvist, incluso VIE, ha affermato che le nuove regole che richiedono alle aziende con più di 1 milione di dati utente di condurre revisioni della sicurezza dei piani di quotazione stranieri potrebbero eventualmente riconoscere formalmente le strutture popolari.

Öqvist ha dichiarato: “Se qualcosa supera la revisione, questa potrebbe essere la prima volta che la struttura VIE ha ricevuto una qualche forma di approvazione ufficiale”.

L’avvocato dell’IPO di Hong Kong ha affermato che il governo potrebbe darsi “maggiore potere di riservarsi il diritto di dire di no”.

“Potrebbero ottenere nuovi strumenti per supervisionare queste società, ma ciò non significa che vieteranno l’intera struttura perché le conseguenze sono troppo gravi. Ma non lo sappiamo ancora”.

Rapporto aggiuntivo di Eric Platt a New York