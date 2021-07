La minaccia di temporali aumenta gli sforzi per contenere gli incendi in California Reuters

Incendi come il Dixie Fire e l’Oregon Piracy Fire https://inciweb.nwcg.gov/photos/ORFWF/2021-07-07-1033-Bootleg-Fire/related_files/pict20210625-113715-0.pdf, un enorme L’incendio ha ha annerito più di 400.000 acri di terra A partire da domenica, il 42% della terra è stato controllato, a volte generando il proprio clima, come i temporali.

Secondo il California Department of Forestry and Fire Protection, l’incendio di Dixie nella contea di Butte, nel nord di Sacramento, si è diffuso sabato e ha controllato solo il 21% a partire da domenica mattina https://www.fire.ca.gov/incidents /2021/7 /14/ Dixie incendia.

