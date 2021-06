La moda di seconda mano subisce una grande trasformazione tecnologica

Per decenni, i consumatori hanno rovistato tra i binari della ferrovia nei mercatini delle pulci o nei negozi di beneficenza, alla ricerca di gemme antiche o alla contrattazione.

Ma le vendite di abbigliamento di seconda mano sono entrate in un’era digitale di rapida crescita, transazioni e valutazioni elevate.

L’ultimo esempio di un aumento dell’interesse degli investitori per le piattaforme di rivendita è stato la scorsa settimana Acquisizione da 1,6 miliardi di dollari L’app di moda di seconda mano di Etsy Depop.

Ma ThredUp e marchio famoso Negli Stati Uniti e Il capo di Gucci Kering Detiene una partecipazione del 5% nella piattaforma di rivendita di fascia alta francese Vestiaire Collective. Vinted, sito di rivendita europeo, Valutazione triplicata In un round di finanziamento il mese scorso.

Il driver più importante del trend di rivendita è la tecnologia, che ha trasformato la caccia al tesoro solitamente accidentale in un “canale infinito” in stile Amazon.

Maximilian Bittner (Maximilian Bittner), CEO di Vestiaire Collective, ha dichiarato: “Devi essere in grado di trovare la dimensione e il negozio fisico che desideri. Questa è sempre una sfida. “Abbigliamento proveniente da circa 70 paesi.

Ha anche sottolineato che soprattutto i giovani consumatori sono sempre più preoccupati per la sostenibilità e l’impatto ambientale del fast fashion. Dai nuova vita ad un oggetto “Ti senti davvero un guerriero ecologico legato ad un albero”.

Un altro driver di crescita è la pandemia di Covid-19: la pulizia globale dell’armadio guida le vendite e le chiusure a lungo termine dei negozi in molti paesi stimolano la domanda. Le entrate di Depop sono raddoppiate l’anno scorso, ma erano ancora $ 70 milioni, ma erano ancora abbastanza modeste e gli investitori sono rimasti delusi dalla recente crescita di ThredUp e Poshmark.

“Come nel caso del leasing di abbigliamento e della vendita al dettaglio in abbonamento, non sappiamo ancora quale di questi operatori si espanderà e quale alla fine farà soldi”, ha affermato Jacqueline Windsor, partner strategico di PricewaterhouseCoopers.

Ha sottolineato che sebbene abbiano somiglianze in superficie, i loro modelli di business sono diversi. Depop è una piattaforma peer-to-peer pura in cui venditori e acquirenti organizzano tutti i contenuti. Vinted funziona in modo simile, ma gli acquirenti pagano commissioni e commissioni per fornire protezione in caso di mancata consegna o guasto.

Anche i venditori svolgono la maggior parte del lavoro su Vestiaire, ma la piattaforma richiede la verifica dell’identità per tutti gli articoli con un prezzo di 1.000 euro o più, un servizio per il quale l’acquirente paga una tariffa fissa, per combattere la contraffazione.

RealReal, che è quotata a New York e si concentra sui beni di lusso, è più pratico; scrive descrizioni e fotografa articoli per conto dei venditori.

Poiché la maggior parte delle piattaforme è finanziata dal capitale di rischio, i dettagli della performance finanziaria sono in gran parte privati. Ma James Wise di Balderton Capital, che è anche un investitore in Depop e Vestiaire, ha affermato che sono caratterizzati da alti margini lordi e una forte leva operativa.

“Non hanno un reparto logistico e non forniscono servizi di consegna. Questa non è un’attività con profitti crescenti in dollari USA. [of revenue], Sta crescendo in modo esponenziale”, ha detto.

“Il motivo principale per cui le migliori aziende in questo campo non sono ancora redditizie è il marketing. Vogliono spendere i loro soldi per la crescita… Il modo migliore per impiegare capitale marginale ora è entrare in nuovi mercati e fornire prodotti a più persone. “

Si aspetta che emergano società molto grandi nei singoli settori e ha sottolineato che StockX Dominio della rivendita di scarpe da ginnastica Ad esempio, sebbene l’amministratore delegato di Vinted, Thomas Plantenga, abbia dichiarato di voler fornire ampiezza piuttosto che profondità: “Non ci concentriamo su una determinata area, vendiamo tutti i tipi di abbigliamento”.

A causa della natura frammentata e informale di molte transazioni, è difficile misurare quanto sia grande l’industria della rivendita o quanto possa essere grande in definitiva.

Un rapporto recentemente scritto da GlobalData per ThredUp prevede che tra il 2019 e il 2024 le vendite di rivendita negli Stati Uniti cresceranno a un tasso annuo del 39%, raggiungendo i 36 miliardi di dollari USA.

Il rivenditore di moda online tedesco Zalando ha recentemente previsto che il tasso di crescita annuale globale raggiungerà il 15-20% nei prossimi cinque anni. La sua indagine ha rilevato che, sebbene tre quinti dei consumatori credano che l’acquisto di beni di seconda mano sia un buon modo per fare acquisti sostenibili, solo un quarto dei consumatori lo fa.

Gli operatori tradizionali non credono che le start-up digitali ottengano una grande quota da loro. Kate Avenelli, il direttore al dettaglio di Save the Children, gestisce 120 negozi di beneficenza nel Regno Unito e ha già avviato operazioni con eBay, Asos e Depop.

Jenny Macdonald gestisce da 14 anni la boutique di abbigliamento di seconda mano The Magic Wardrobe nell’Essex, nell’Inghilterra orientale, e crede che la sua attività continuerà ad attrarre clienti. “Le persone possono venire qui per 50 sterline per comprare un set completo di vestiti, il che mi rende molto felice”, ha detto.

Plantenga ha dichiarato di non avere dubbi sul fatto che “dove entriamo in un mercato, lo svilupperemo sicuramente”.

“L’usato è un mercato molto immaturo, ha appena iniziato a svilupparsi… Ci sarà spazio per più partecipanti al mercato in futuro”, ha aggiunto.

Windsor di PwC crede che l’usato occuperà sempre più il territorio del fast fashion. “I giovani non penseranno alla rivendita e ai nuovi prodotti. Penseranno a cosa possono ottenere con la quantità che hanno”.

Wise ha affermato che questa mentalità rappresenta una grande sfida per i marchi di moda maturi, che collaborano con la piattaforma, avviano la propria attività di rivendita o muoiono. “Per alcuni di questi marchi è una questione di sopravvivenza… Saranno sotto pressione per i prossimi dieci anni”.

Ha aggiunto che sebbene marchi come Levi Strauss e Hennes & Mauritz siano entrati in rivendita, per molti marchi che cercano di competere, “proprio come Barnes & Noble che lancia il proprio Kindle e cerca di de-piattaforma Amazon”.

Bittner ha affermato che sebbene “ogni CEO della moda l’abbia considerato”, non possono raggiungere gli stessi gruppi di acquirenti e venditori come la piattaforma e sono sempre più consapevoli che l’usato è un modo per introdurre nuovi clienti.

Vestiaire gestisce un franchising presso Selfridges a Londra e ha recentemente collaborato con Alexander McQueen per consentire ai fornitori di vendere beni di seconda mano attraverso il suo sito Web in cambio di crediti utilizzati nelle boutique McQueen. Depop ha una collaborazione di rivendita con Adidas, Benetton e Ralph Lauren.

“Stiamo educando i consumatori ad acquistare prodotti più durevoli e i marchi possono aumentare la fedeltà dei clienti incoraggiandoli a permutare”, ha affermato Bittner.

Rapporto aggiuntivo di Leila Abboud a Parigi