La moneta preferita di DailyCoin di ogni generazione

La moneta preferita di ogni generazione



Ogni generazione ha i capricci degli investimenti che l’hanno definita negli ultimi anni.

Con la popolarità della criptovaluta, i millennial prendi il controllo , Seguito da Generazione Z .

Generazione Z Più probabilità di investire Stesso angolo con NFT Di qualsiasi altro demografico.

Baby boomer Sono i meno propensi a investire in criptovalute, ma le loro opinioni sembrano cambiare gradualmente.

Ogni generazione è definita dalle proprie tendenze comportamentali diverse e personali e le scelte di investimento mostrano chiaramente la dicotomia demografica. I baby boomer hanno sempre preferito le opzioni di investimento tradizionali, mentre i giovani millennial e la Generazione Z sono sempre più inclini all’industria emergente delle criptovalute.

Ha dimostrato di essere il più popolare tra i memecoin della Generazione Z e i millennial stanno cavalcando il vento e le onde, guidando tutti negli acquisti di Bitcoin.

La Generazione Z non può ottenere abbastanza Memecoin

Quando la Generazione Z è cresciuta, i sociologi si sono interessati alle stranezze degli investimenti che guidano la crescita della popolazione. Un recente studio condotto da Gambler’s Pick ha mostrato che la Gen Z ha maggiori probabilità di investire in monete meme come Dogecoin e Shiba Inu rispetto a qualsiasi altra popolazione.

Il sondaggio ha avuto 872 intervistati e ha mostrato che la Generazione Z ha anche maggiori probabilità di qualsiasi altra generazione di investire in oggetti da collezione digitali e NFT.

Il metodo della Gen Z per ottenere informazioni sugli investimenti è simile ad altri dati demografici. Secondo il sondaggio, rispetto all’analisi tecnica e fondamentale, gli investitori ordinari della Generazione Z sono più disposti a ottenere informazioni sugli investimenti da piattaforme di social media come Twitter e Reddit.

L’ideologia dietro l’affinità per memecoin e NFT deriva da una profonda sfiducia nei confronti delle istituzioni di investimento tradizionali perché pensano di essere manipolative. Per chiarezza, gli investitori della Generazione Z sono costituiti da individui di età compresa tra 18 e 24 anni.

Millennial e Bitcoin

I millennial adorano Bitcoin e le loro scelte di investimento illustrano questo sentimento. Questa preferenza rende i millennial la fascia d’età che più accetta Bitcoin.

Un recente sondaggio che ha coinvolto 700 partecipanti ha rivelato che il 67% dei millennial preferirebbe possedere Bitcoin piuttosto che oro.

I millennial rappresentano il 76,45% della base utenti globale di criptovalute, rappresentando la maggioranza. La loro affinità con Bitcoin deriva dalle somiglianze tra Bitcoin e gli investimenti tradizionali in NFT e memecoin.

I millennial spendono una media di US $ 8.596 in investimenti in criptovalute e questo gruppo è composto da un gran numero di miliardari di criptovalute.

d’altro canto

Questo Natura volatile Poiché i millennial li fondono sempre più con i fondi pensione, il numero di criptovalute è una tendenza preoccupante.

Il valore del mercato globale delle criptovalute è sceso dall’alto US $ 2 trilioni È sceso a poco più di 1 trilione di dollari.

Baby boomer

I baby boomer sono il gruppo meno rappresentativo di criptovalute e gran parte di loro preferisce i metodi di investimento tradizionali, come le azioni, piuttosto che le criptovalute.

I CEO e i leader aziendali del baby boom hanno espresso la loro antipatia per la criptovaluta e il CEO di JPMorgan Chase Jamie Dimon ha criticato Bitcoin e i suoi utenti. Anche il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen non ha nascosto il suo disprezzo per Bitcoin e altre criptovalute.

Queste posizioni sembrano rappresentare le opinioni della maggior parte dei baby boomer, poiché rappresentano solo l’1,22% del numero di utenti di criptovalute. In questa magra somma, la criptovaluta dominante sembra essere Bitcoin, e il disprezzo per memecoin e NFT rimane alto.

I baby boomer di solito si riferiscono a persone di età superiore ai 54 anni e la loro spesa è spesso molto inferiore rispetto ad altri gruppi di età, con una spesa media di 4.567 dollari.

