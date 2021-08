La nostra opinione sugli investimenti in criptovalute

All’inizio di quest’estate, abbiamo iniziato Supporta l’esposizione alla criptovaluta Nel portafoglio Wealthfront. Siamo molto entusiasti di questo e siamo orgogliosi di fornire ai nostri clienti così tante opzioni per costruire il loro portafoglio di investimenti ideale.Prendiamo sul serio anche le nostre azioni fiduciario, Vogliamo fornire alcune indicazioni per chiunque stia pensando di investire in criptovalute, sia in Wealthfront che altrove.

Una delle cose più importanti per comprendere la criptovaluta come investimento è la sua elevata volatilità, il che significa che può guadagnare o perdere molto valore in un breve periodo di tempo. Per esempio, BitcoinLa valuta digitale con il valore di mercato più grande ha la sua storia dei prezzi segnata da forti aumenti e cadute.Negli ultimi 12 mesi, il suo prezzo di negoziazione è stato di $ 64.863,10 e di $ 9.916,49. 19 maggio, in un giorno, Il valore di Bitcoin è sceso del 30%È vero che molte persone hanno realizzato enormi profitti investendo in valute digitali, ma questo non è per i deboli di cuore.

A causa di questa volatilità, riteniamo che l’investimento in criptovalute sia rischioso.Ciò include i fondi comuni di investimento grigi Bitcoin e febbre, Forniamo sulla nostra piattaforma. Questi trust consentono agli investitori di accedere alle criptovalute senza possedere direttamente le monete, ma introducono un’altra variabile: potenziali errori di tracciamento, che possono far sì che il prezzo delle azioni fiduciarie sia diverso dal valore dell’attività sottostante.

Diciamo che tutto questo non è per spaventarti nell’investire in criptovaluta. Siamo sostenitori dell’innovazione finanziaria e crediamo nel potere del software, quindi siamo entusiasti delle valute digitali. Sappiamo che molti dei nostri clienti sono ugualmente entusiasti, quindi vogliamo fornirti un quadro per pensare a questi investimenti. Il nostro suggerimento è: se hai intenzione di investire in criptovalute, pensiamo che dovresti avere una tesi di investimento.

Uno Tesi di investimento È un argomento logico per spiegare perché gli investimenti aumenteranno nel tempo. Di solito, i documenti di investimento valuteranno il flusso di cassa dell’investimento, ma questo non è possibile nel caso delle criptovalute. Al contrario, il documento di investimento di successo della criptovaluta dovrebbe attingere alla ricerca e all’analisi delle sue caratteristiche e dei futuri eventi economici. Per esempio, Il documento di investimento di Fidelity su Bitcoin Si fa riferimento all’offerta fissa di asset e a molti fattori che possono guidare l’aumento della domanda di Bitcoin, tra cui la deglobalizzazione e il trasferimento di ricchezza ai millennial. Indipendentemente dal fatto che tu sia d’accordo con questi motivi specifici per investire in criptovaluta, questa è la logica che ti incoraggiamo a utilizzare.

Sfortunatamente, alcuni dei motivi più comuni per voler investire in criptovalute non sono stati una buona carta di investimento. Molte persone vogliono investire in criptovaluta perché ha funzionato bene in passato, ma questo non significa necessariamente che continuerà a farlo in futuro. Alcune persone potrebbero ancora sentire la pressione di investire in criptovaluta, perché sembra che altri lo stiano facendo, ma FOMO non ha avanzato un buon argomento di investimento.

Siamo molto felici di essere la prima società di servizi di investimento che consente ai clienti di accedere alle criptovalute in un portafoglio di investimenti diversificato e automatizzato che ha funzioni di riequilibrio fiscale e il nostro leader del settore Raccolta delle perdite fiscaliSperiamo che questi suggerimenti possano aiutarti a risolvere il problema di come investire in criptovalute in modo da poter accumulare ricchezza con sicurezza a modo tuo.