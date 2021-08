“La nostra sicurezza non può essere garantita” – Le donne afgane sono preoccupate per la peggiore situazione sotto il dominio dei talebani

Poco dopo il suo dodicesimo compleanno, Ameneh, non il suo vero nome, fu costretta a fidanzarsi con il cugino adulto e barbuto e si trasferì a casa di suo zio, che era un commerciante con il mercante talebano.

È stato vent’anni fa. A quel tempo, il movimento islamico era all’apice del suo potere, controllando l’Afghanistan attraverso la paura e l’intimidazione, mentre applicava rigide regole religiose, il che significava che le donne raramente si avventuravano fuori – se lo facevano, dovevano avvolgere un burqa dalla testa ai e accompagnato da parenti maschi. Alle ragazze come Ameneh è stato vietato di frequentare le scuole ordinarie e invece sono state costrette a contrarre matrimoni combinati.

Ma dopo l’invasione dell’Afghanistan guidata dagli Stati Uniti nel 2001, l’adolescente ha scoperto una libertà inimmaginabile. Incoraggiata dalla perdita di potere da parte dei talebani, è fuggita dalla casa dello zio, che si è tolto il burqa da capofamiglia dopo la morte del padre molti anni fa. Con il sostegno di sua madre, è andata al tribunale civile e ha annullato il suo fidanzamento. Va a scuola, lavora nel mondo degli affari e dei diritti umani, sceglie di rimanere single e godersi una vita sociale attiva.

Oggi, Ameneh ha detto che il suo incubo infantile è tornato, e ora le truppe talebane in tutto il paese sono tornate al potere dopo una settimana di guerra lampo.

Prima che i talebani occupassero la capitale, le donne del Burka burqa passavano davanti a un poster affisso sul muro di un salone di bellezza a Kabul ©Sajjad Hussain/AFP/Getty

Dopo la notizia dell’ingresso dei talebani a Kabul, domenica un gran numero di foto femminili sono state strappate dal muro © Kyodo/Newscom/Avalon



“Insieme a mia sorella e mia madre, abbiamo preso tutti i documenti, siamo usciti di casa e ci siamo nascosti in casa di un amico. Eravamo preoccupati che la prima persona ad apparire alla nostra porta fosse nostro zio”, ha detto Amene al Financial Times “, ha chiesto di non usare il suo vero nome.

“Ho buttato via il mio burqa 20 anni fa. Non accetterò mai più questa umiliazione e non posso essere costretta a sposare nessuno”, ha aggiunto piangendo al telefono.

Ciò di cui le donne come Ameneh e la sua si preoccupano è che dopo il ritiro degli Stati Uniti e il crollo massiccio del governo afghano, le libertà civili di cui hanno goduto negli ultimi due decenni saranno rapidamente invertite e le loro vite ricadranno nell’oscurità.

I talebani, che domenica hanno occupato Kabul dopo che il presidente afghano Ashraf Ghani è fuggito dal paese, hanno insistito sul fatto che il movimento non avrebbe imposto le stesse severe restrizioni e codici islamici imposti negli anni ’90. Finora si sono rifiutati di impedire agli afghani di usare Internet e le donne possono ancora uscire senza un tutore maschio.

Ma le attiviste credono che presto vedranno regredire i loro diritti politici, educativi e sociali che consentono loro di diventare membri del Congresso, guidare automobili e partecipare a eventi sportivi.

Alcuni programmi TV, tra cui soap opera turche e indiane, sono stati sostituiti da spettacoli islamici e gli imprenditori hanno fotografato donne da saloni di bellezza, sartorie e centri di chirurgia plastica per paura di essere puniti dai combattenti talebani.

Ghouryan, un canale Telegram vicino ai talebani, ha citato un membro dell'”Emirato islamico dell’Afghanistan” per dire agli accademici di Kabul: “Le nostre sorelle possono continuare le loro attività amministrative ed educative… Non ascoltate notizie infondate”.

Tuttavia, Herat Times, un canale di notizie anti-talebani su Telegram, ha citato un portavoce dei talebani dicendo che “è difficile per le donne esistere negli uffici di proprietà del governo”. Ha aggiunto che è possibile che “le donne possano apparire solo nei settori della sanità e dell’insegnamento”.

Donne che frequentano una lezione di yoga a Kabul a luglio. Molte persone ora sono preoccupate che tali attività saranno vietate sotto il dominio dei talebani © HEDAYATULLAH AMID/EPA-EFE/Shutterstock

Quando i talebani presero il controllo dell’Afghanistan, un insegnante in burqa tenne un incontro in una tenda nel parco di Kabul, fuggito dalla provincia di Tahar © AP



Molte donne stanno già adattando le loro vite, aspettando con impazienza tutto ciò che verrà.

Una professoressa universitaria di Herat ha detto al telefono che due giorni dopo che i talebani hanno preso il controllo della terza città più grande dell’Afghanistan sabato, ha scelto una veste scura, una veste conservatrice che le copre la testa e pende sotto i piedi delle donne. , lavoro. Ha ricordato che la settimana precedente indossava un mantello dai colori vivaci con una sciarpa che le copriva la testa e un trucco leggero sul viso.

“Quando i talebani erano all’università, la guardia di sicurezza ordinaria all’ingresso mi ha detto: ‘Le donne non possono entrare per il momento'”, ha detto. “Mi è stato anche detto che il messaggio dei talebani è che non mi dedurranno lo stipendio a causa della mia assenza, ma decideranno in seguito se le donne possono entrare all’università”.

Le studiose sperano che il burqa torni ad essere obbligatorio e temono che se le donne potranno continuare a svolgere un ruolo nell’istruzione, le università implementeranno la segregazione di genere. Sono anche preoccupati che elementi dei programmi scolastici vengano tagliati o cancellati, come l’inglese, la matematica e la fisica, e sostituiti da programmi più islamici.

Il tasso di alfabetizzazione in Afghanistan è del 43%, superiore al 31,4% del 2011, ma è ancora uno dei paesi con il tasso di alfabetizzazione più basso al mondo. Secondo i dati della Banca Mondiale, il divario di genere è ancora molto ampio, con un tasso di alfabetizzazione maschile del 55% e un tasso di alfabetizzazione femminile del 30%.

A Kabul, un altro professore universitario ha affermato che lei ei suoi colleghi sono “in uno stato di grande incertezza e ci sono seri problemi di sicurezza”. “Non sappiamo cosa accadrà”, ha detto.

Una donna ha urlato alla sua famiglia di sbrigarsi perché gli afghani sfollati dalle province settentrionali sono stati evacuati in varie moschee e scuole © Paula Bronstein/Getty



Se i talebani pensano che il loro stile di vita sia blasfemo, si preoccuperanno della loro sicurezza, quindi alcune donne stanno pensando di fuggire dalle loro case. Maryam Durani è una giornalista e attivista per i diritti a Kandahar, dove ha contribuito a promuovere l’istruzione delle ragazze, e ha detto di aver ricevuto questo mese messaggi minacciosi, che l’avvertono che la sua vita sarebbe stata minacciata se avesse continuato le sue attività. Poco prima che la città meridionale cadesse nelle mani dei talebani, è fuggita a Kabul.

“La nostra sicurezza non è garantita”, ha detto. “Potremmo avere tempo per trovare una via d’uscita [of Afghanistan]. “

Tutti quelli che hanno parlato al Financial Times hanno dubitato che i talebani di oggi saranno diversi dal movimento di 20 anni fa.

“Ciò che abbiamo visto in questi giorni ci dice che l’ideologia e le politiche dei talebani non sono cambiate, ma hanno imparato a mascherare e ingannare il mondo”, ha detto una donna chirurgo nella città occidentale di Herat.

Aveva solo due anni quando la sua casa fu distrutta dai razzi durante la guerra civile negli anni ’80. La sua famiglia è fuggita nel vicino Iran, ma è tornata a casa dopo che l’invasione americana nel 2001 ha dato alla loro patria la promessa di una vita migliore. Ora accusa gli Stati Uniti ei suoi alleati di aver abbandonato il suo Paese.

“Ho studiato per 25 anni, ma ora sono governata da persone non istruite”, ha detto. “Se mi sarà permesso di andare a lavorare, sono sicuro che dovrò indossare il burqa. Non lo sopporto più. Il mondo e gli Stati Uniti ci hanno tradito”.