La Nubank, sostenuta da Buffett, assume una banca di investimento per guidare l’IPO

Nubank è stata fondata nel 2013 e conta 40 milioni di clienti. Sebbene la maggior parte di loro si trovi in ​​Brasile, il fintech si è recentemente espanso in Messico e Colombia.

A questa valutazione, l’IPO di Nubank diventerà una delle più grandi IPO nella storia delle società sudamericane, mettendola alla pari con altri prodotti di alto profilo (come i prodotti di brokeraggio online) Mercato di Robinhood Inc (NASDAQ:), che è diventato pubblico a luglio.

© Reuters. Il logo della startup fintech brasiliana Nubank è stato fotografato nella sede della Bank of Sao Paulo in Brasile il 19 giugno 2018. REUTERS/Paulo Whitaker/Files

