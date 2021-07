La nuova bolla Doudou ci racconta il futuro del mercato

Coloro che sono interessati alla storia della bolla non dimenticheranno mai che nel 1999 due divorziati arrabbiati hanno diviso la loro collezione di Beanie Baby sul pavimento di un tribunale di Las Vegas. Il piccolo peluche ordinò a Francis e Harold Mount di farlo davanti a lui, scegliendo a turno. Francesco se ne andò per primo. Ha scelto Xiong Feng.

Nel 2000, quando la bolla di Internet è scoppiata e ha portato via un sacco di sciocchezze dalla periferia, Mountains deve essersi sentito più stupido di quanto non sembrasse nel 1999. Doudou baby prezzo In uno stato di caduta libera. Nel 2010, i giocattoli che sono passati di mano per più di $ 1.000 nel 1998 venivano venduti solo per pochi dollari su eBay. L’acero è quasi inutile.

Non c’è più. Oggi, l’acero vintage con l’etichetta sbagliata (le etichette sono importanti per i collezionisti di Peas) può essere venduto a $ 60. Un errore raro può farti guadagnare $ 2.000 o più (se l’errore è un errore effettivo o un problema di funzione intenzionale è un altro giorno). Voglio che le montagne abbiano il secondo, non il primo, e Francis ce l’ha ancora. Spero anche che abbia Pinchers the Lobster. Ottenendo uno dei prodotti con l’etichetta corretta, potresti guadagnare decine di migliaia di entrate. La bolla Beanie Baby, una delle bolle più strane di sempre, è tornata.

Il peluche non ha il monopolio sulle cose strane che si discute in tribunale per il divorzio. Gli avvocati britannici hanno riportato folli trattative di transazione che coinvolgono borse, orologi e biciclette e, naturalmente, criptovalute, perché i prezzi di quasi tutto ciò che puoi considerare asset sembreranno aumentare per sempre. Puoi sostenere che queste cose sono preziose perché sono rare. Ma la rarità non ha valore in sé: molte cose sono rare ma di scarso valore. Se non esiste un flusso di reddito ovvio o in qualche modo prevedibile, ce ne sono pochi che hanno un valore intrinseco reale (non dimenticare che l’obiettivo di investire ora è guadagnare reddito in futuro).

Il forte aumento dei prezzi di questi beni di consumo piuttosto buoni non ha nulla a che fare con la particolarità o la rarità. Sono solo esempi di piccole bolle emerse attorno a bolle più grandi che sono più pronunciate nelle attività finanziarie, come obbligazioni, azioni e immobili. Sappiamo tutti perché questo accade. Può diventare noioso ripeterlo, ma il mercato è in rialzo perché la banca centrale li ha supportati con tassi di interesse bassissimi e politiche di quantitative easing da anni – e gli investitori credono che continueranno a farlo, finché la valutazione non sarà alto, non importa.

Il tasso di interesse reale negativo sempre dedotto può giustificare quasi tutte le valutazioni di quasi tutte le attività. Questo è il motivo per cui il rapporto P/E corretto per il ciclo del mercato statunitense è vicino a 40 volte, inferiore a quando è scoppiata la bolla delle dot-com, ma ancora circa il doppio della media storica, e l’allocazione record di attività finanziarie da parte delle famiglie americane. Ecco perché, nelle parole di Jeremy Grantham, co-fondatore di GMO Investment Group, almeno negli Stati Uniti, abbiamo “il portafoglio più pericoloso di attività sopravvalutate che abbiamo mai visto”.

Le persone possono fornire molte ragioni per giustificare la continua prosperità: maggiori misure di stimolo, rapida crescita economica dopo il lock-in e maggiore escalation dei guadagni. Ci sono molti modi per immaginare che andrà male. Il vaccino sta chiaramente salvando il Regno Unito (il numero di casi sta aumentando rapidamente e il numero di morti è piccolo), ma cosa succede se la variante Delta ripristina davvero il blocco negli Stati Uniti? E se i recenti dati sull’inflazione elevata non fossero temporanei? E se il recente aumento degli utili delle principali società statunitensi raggiungesse i risultati attesi? Le pressioni sui costi sono imminenti. Certo, e se si scopre che il governo non può correre tutti i rischi?

Quest’ultima situazione non accadrà. Ma il problema è: tutte le cose buone hanno un prezzo, a parte le strane fluttuazioni (l’indice S&P è sceso del 2,04% lunedì), le cose cattive non lo sono. Quando il prezzo è alto e quando il prezzo è basso, devi guardare al rischio in un modo molto diverso. Quindi, se questa è una bolla, quanto tempo ci vorrà per uscirne? Grantham me l’ha detto presto. L’esito è stato ritardato a causa dell’eccitazione causata dal successo del vaccino e dall’enorme piano di stimolo del presidente Joe Biden.

Tuttavia, bolle simili in passato, come il Giappone alla fine degli anni ’80 e l’era di Internet, non sono crollate improvvisamente a causa di una brutta notizia. Invece, hanno emesso segnali di allarme sotto forma di deflazione nei prezzi delle attività più chiaramente sopravvalutate. Hai notato che il prezzo di Bitcoin è diminuito? E il settore Spac, un tempo caldo, forse il titolo Tesla (in calo del 10% finora quest’anno)? Potrebbero adattarsi a quello stampo.

È probabile che la bolla duri per un po’: l’inflazione è enorme per le azioni, specialmente quando le aziende sono fortemente indebitate e il private equity è attivo e attivo. Un altro vantaggio è che alcune cose sono più economiche di altre. Se stai per divorziare e scopri che sei invitato a scegliere per primo dalla pila delle risorse, non scegliere Maple. E non scegliere le borse. La scelta dei titoli più economici con il potenziale di generazione di reddito più evidente: titoli giapponesi, britannici e dei mercati emergenti invece di titoli statunitensi, vale più della crescita. Potrebbe non sentirsi subito bene. Ma a lungo termine, è improbabile che te ne pentirai. La storia è molto chiara su questo punto.

Merryn Somerset Webb è il caporedattore di MoneyWeek. Le opinioni sono personali. merryn@ft.com.Twitter: @MerrynSW