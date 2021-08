La nuova carta bancomat Spark di Capital One per gli imprenditori

Il 20 agosto, Capital One ha lanciato una serie di carte di credito Spark Cash progettate per i proprietari di piccole imprese. Oltre a sostituire Spark Cash con una nuova Spark Cash Plus Card (una carta di addebito), la banca ora elenca due carte Spark Cash Select sul suo sito Web invece di una sola.

Dettagli della nuova carta di credito aziendale Capital One

Capital One ha da molto tempo una forte gamma di carte di credito aziendali, concentrandosi su tassi di ricompensa elevati e fissi e rimborsi flessibili. Con la sua nuova linea di carte Spark Cash, la banca sta ampliando la sua gamma di scelte per diversi tipi di piccole imprese.

Di seguito è riportato il metodo di scomposizione in funzione di ciascuna carta:

Capital One Spark Cash Plus

La nuova carta Spark Cash Plus sostituisce Capital One Spark Cash, che ha un cash back illimitato del 2%, un considerevole bonus una tantum e una commissione annuale di $ 95. Le seguenti sono le aspettative per il nuovo Spark Cash Plus:

I nuovi titolari di carta possono guadagnare fino a $ 1.000 nei primi sei mesi: se spendono $ 5.000 nei primi tre mesi, poi $ 500 e se spendono $ 50.000 nei primi sei mesi, ne guadagneranno altri $ 500.

Spendi 200.000 USD o più ogni anno e riceverai un premio in denaro di 200 USD.

Ottieni un rimborso illimitato del 2% per ogni acquisto.

La carta è una carta di addebito, il che significa che non c’è tasso di interesse, ma devi pagare le bollette per intero ogni mese, altrimenti ti verrà addebitata una commissione di ritardo mensile del 2,99%.

La carta addebita una tariffa annuale di $ 150.

Questa carta può essere popolare tra gli imprenditori che spendono molti soldi. L’enorme bonus per i nuovi titolari di carta è uno dei migliori e il bonus annuale in denaro è sufficiente per compensare la quota annuale della carta.

Capital One Spark Cash Select, buon credito

Il vecchio Capital One Spark Cash Select è adatto ai proprietari di piccole imprese con credito buono o buono, ma ora le banche forniscono prodotti separati per ogni categoria di livello di credito.

Con Spark Cash Select con un buon credito, riceverai un premio in denaro una tantum di $ 500 dopo aver speso $ 4.500 nei primi tre mesi, pari ai premi forniti dalla vecchia carta Spark Cash fuori produzione.

Puoi anche ottenere un rimborso illimitato dell’1,5% su ogni acquisto e non è prevista alcuna commissione annuale.

Questa carta può essere molto adatta per i proprietari di piccole imprese le cui spese non sono sufficienti per giustificare il pagamento della nuova carta Spark Cash Plus, ma desiderano comunque godere di un generoso bonus di benvenuto e di un tasso di ricompensa decente.

Capital One Spark Cash Select, buon credito

Lo Spark Cash Select degno di credito offre lo stesso tasso di ricompensa dell’1,5% e nessuna commissione annuale. Tuttavia, questo non è un premio in denaro per i nuovi titolari di carta, ma un’offerta promozionale APR iniziale dello 0% per 12 mesi. Successivamente, il tasso di interesse annuo variabile varia dal 15,99% al 23,99% a seconda della solvibilità.

Dovresti richiedere una nuova carta di credito Capital One Business?

La nuova carta di credito Spark Cash Plus ha alcune caratteristiche impressionanti, ma le barriere all’ingresso sono alte e il suo più grande vantaggio richiede grandi spese e la possibilità di pagare il saldo per intero ogni mese. Tuttavia, se la tua attività può soddisfare queste soglie di spesa e preferisci il rimborso in contanti ai premi di viaggio, allora questa carta potrebbe valere la tariffa annuale moderata.

Al contrario, a lungo termine, il valore della carta Spark Cash Select non è elevato. Tuttavia, non addebitano tasse annuali, quindi vale la pena considerare nuove attività. Assicurati di controllare il tuo credito prima di fare domanda per determinare quale sia il migliore per la tua attività.