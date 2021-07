La Nuova Zelanda sospende i viaggi senza isolamento con l’Australia Reuters

Il governo della Nuova Zelanda ha dichiarato che la prossima settimana fornirà voli di ritorno gestiti per i neozelandesi da tutti gli stati e territori dell’Australia, che dovranno fornire la prova di un risultato negativo del test prima della partenza. I passeggeri in arrivo da Sydney dovranno trascorrere due settimane in isolamento gestito dal governo.

Air New Zealand ha affermato che la sospensione della bolla dei viaggi dovrebbe avere un impatto operativo e finanziario a breve termine sulla sua attività, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

La “bolla di viaggio” per i passeggeri che viaggiano da e per il New South Wales, Victoria e South Australia è stata sospesa.

Ardern ha detto ai giornalisti ad Auckland: “Abbiamo sempre detto che la nostra risposta si evolverà con lo sviluppo del virus. Questa non è una decisione che abbiamo preso alla leggera, ma è la decisione giusta per garantire la sicurezza dei neozelandesi”.

