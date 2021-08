La pandemia alimenta il più ampio aumento globale dei prezzi delle case in due decenni

Share it

Dopo la pandemia di coronavirus, i prezzi delle case in quasi tutte le principali economie sono aumentati, formando il più ampio rimbalzo in oltre 20 anni e rinnovando le preoccupazioni degli economisti sulle potenziali minacce alla stabilità finanziaria.

Un’analisi del Financial Times britannico ha rilevato che dei 40 paesi coperti dai dati dell’OCSE, solo tre paesi hanno registrato un calo reale dei prezzi delle case nei primi tre mesi di quest’anno, la percentuale più piccola dall’inizio della serie di dati nel 2000.

Gli analisti affermano che i tassi di interesse storicamente bassi, i risparmi accumulati durante il blocco e il desiderio delle persone di avere più spazio quando si lavora da casa stanno tutti contribuendo a questa tendenza.

Claudio Borio, capo del Ministero della Moneta e dell’Economia, ha affermato che nel breve periodo l’aumento dei prezzi delle case può “essere un bene per l’economia, perché le persone che già possiedono una casa si sentono più ricche e per via della valutazione del patrimonio, possono spendere più soldi”. Nella Banca dei Regolamenti Internazionali, la banca della banca centrale.

Tuttavia, se continua, potrebbe trasformarsi in un boom insostenibile, che potrebbe eventualmente promuovere un'”inversione” dell’attività economica, soprattutto se accompagnata da una forte espansione del credito, ha avvertito.

La crescita dei prezzi è rimbalzata

Mentre l’economia si è ripresa dalla grave recessione innescata dal coronavirus lo scorso anno, il tasso di crescita annuale dei prezzi delle case nel gruppo dei paesi ricchi dell’OCSE ha raggiunto il 9,4% nel primo trimestre del 2021, il tasso di crescita più rapido degli ultimi 30 anni.

Deniz Igan, vicedirettore del dipartimento macrofinanziario del dipartimento di ricerca del Fondo monetario internazionale, ha sottolineato che “la crescita dei prezzi delle case nella maggior parte dell’emisfero settentrionale è stata forte nell’ultimo anno”.

I dati nazionali mostrano che la tendenza generale nel secondo trimestre continua.Negli Stati Uniti i prezzi delle case sono aumentati Il loro tasso di interesse annuale più veloce Quasi 30 anni ad aprile.

Paesi come Regno Unito, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Canada e Turchia continuano a crescere fortemente.

Enrique Martínez-García, economista senior di ricerca presso la Federal Reserve Bank di Dallas, ha affermato che in alcuni paesi ci sono segni di “febbre abitativa”. Ha attribuito questo sviluppo alle misure di stimolo fiscale e monetario durante la pandemia.

Perché il prezzo aumenterà?

Borio ha affermato che durante i periodi di debole attività economica, “condizioni finanziarie estremamente accomodanti” e tassi di interesse record bassi hanno contribuito ad aumentare i prezzi delle case a un ritmo insolitamente veloce.

Rispetto all’affitto e ad altri investimenti, i costi di prestito più bassi rendono l’acquisto di case più conveniente.

Inoltre, molte famiglie, soprattutto quelle che sono diventate ricche, si sono accumulate Grandi risparmi Dall’inizio della pandemia, le spese sono state limitate a causa del blocco e alcuni posti di lavoro sono stati protetti.

Martinez-Garcia ha dichiarato: “Gran parte di questo reddito extra è destinato al mercato immobiliare”.

Allo stesso tempo, dopo essere stati a lungo a casa durante il lockdown, più persone decidono di trasferirsi, di solito in una casa più grande in un luogo più tranquillo. Inondano il mercato immobiliare, che è stato dominato dalla domanda repressa delle famiglie che hanno ritardato il trasloco.

Secondo Mathias Pleissner, economista dell’agenzia di rating Scope Ratings, questa situazione è “aggravata dall’offerta insufficiente e dall’aumento dei prezzi delle costruzioni”.L’inventario degli edifici è diminuito Catena di fornitura globale Sotto pressione, il costo di acciaio, legno, rame e altri materiali è aumentato rapidamente.

Brett House, vice capo economista di Scotiabank, ha avvertito che “lo squilibrio strutturale tra domanda e offerta[in housing inventory]… Questo si riscalderà solo nei prossimi mesi.”

È una bolla?

Il tasso di crescita medio dei prezzi delle case dell’OCSE è più veloce della crescita del reddito, rendendo le abitazioni inaccessibili. Stanno anche aumentando più velocemente degli affitti.

Secondo Adam Slater, capo economista dell’Oxford Economics Institute, il valore degli immobili nelle economie avanzate è sopravvalutato di circa il 10% rispetto al trend di lungo periodo. Ha calcolato che questo ha reso questo boom uno dei più grandi dal 1900, anche se non era neanche lontanamente così grande come lo era prima della crisi finanziaria.

Prezzi globali delle case: alzare il tetto I prezzi delle case in molte delle principali economie sono in aumento, ma è sostenibile? parte 1: Come questa pandemia ha innescato il più ampio aumento globale dei prezzi delle case in più di due decenni. parte 2: Gli acquirenti affollano le città più piccole degli Stati Uniti, riaccendendo le preoccupazioni dei responsabili politici sull’accessibilità e il rischio. Parte 3: I Paesi Bassi stanno lottando per far fronte alle conseguenze sociali del rapido aumento dei prezzi delle case. Parte 4: Perché gli affittuari di Berlino vogliono espropriare le loro case dai proprietari quotati in borsa in Germania. Parte 5: I prezzi delle case dovrebbero essere inclusi nei dati sull’inflazione e come risponde la banca centrale all’impatto economico?

Tuttavia, ha anche sottolineato che alcuni dei fattori che spingono al rialzo i prezzi sono temporanei, come gli incentivi fiscali governativi e il caos economico legato alla pandemia, tra cui Catena di fornitura globale Causato da ritardi portuali.

Ha affermato che la crescita del credito è stata inferiore rispetto a prima della crisi finanziaria globale, che ha indicato che “rispetto al 2006-2007, il rischio di fallimento è inferiore”.

La crescita dei prestiti ipotecari è guidata principalmente da persone con una buona situazione finanziaria.Il debito delle famiglie nella maggior parte dei paesi sviluppati è inferiore rispetto a prima della crisi finanziaria.Ciò indica che la situazione seguirà un’ondata di insolvenze e vendite e seguirà lo stesso percorso. Basso, ha sostenuto Egan al Fondo monetario internazionale.

Un fattore chiave è diverso da quello che era quasi 15 anni fa: la banca centrale, segnata dall’ultimo scoppio della bolla immobiliare, ora è più vigile.

La Reserve Bank of New Zealand è aumentata Prezzo della casa Nell’adempimento delle sue responsabilità, la Banca centrale europea ha chiesto all’agenzia statistica dell’UE Compreso il prezzo Nel suo calcolo dell’inflazione principale.

L’economista della Bank of America Aditya Bhave ha affermato che i politici di tutto il mondo “sono ora profondamente consapevoli dei rischi della politica abitativa”. Ha aggiunto che rispetto al 2008, questo “riduce significativamente la probabilità di risultati negativi”.