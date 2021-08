La pandemia è costata agli studenti più dei voti

L’autore è il capo progetto di The Talent Foundry, un ente di beneficenza educativo indipendente

Quando i giovani nervosi accendono i loro punteggi GCSE e A-level, è probabile che i punteggi di valutazione degli insegnanti facciano notizia. Concentrare il danno educativo causato dalla pandemia sul rendimento scolastico racconta una storia in cui il voto finale è il re, ma questa è solo una parte di ciò che qualcuno deve fornire.

Negli ultimi due anni, gli studenti hanno perso più del tempo in classe. Perdono l’opportunità di pensare di solito al loro futuro e al percorso per arrivarci. Tipicamente, gli studenti condurranno una serie di attività volte a verificare i percorsi che possono seguire, dalle lauree triennali e universitarie, agli apprendistati e alle qualifiche professionali. Di solito, ci saranno fiere del lavoro in cui possono imparare di più su diversi settori direttamente da professionisti che lavorano in diversi settori.

L’inserimento lavorativo è una cerimonia passeggera che la maggior parte di noi ricorderà per il resto della nostra vita, ma il gruppo ha negato questo per diversi anni.Questo è preoccupante perché sempre di più Feedback del datore di lavoro I giovani non hanno le competenze di cui hanno bisogno quando entrano nel mondo del lavoro.

Sappiamo tutti che c’è una differenza tra ciò che i bambini imparano a scuola e ciò che hanno bisogno di sapere al lavoro. Nel processo di passaggio da un ambiente di apprendimento passivo a guadagnarsi da vivere attivamente, le persone hanno bisogno di fiducia in se stesse, buone capacità comunicative e adattabilità. Si teme che i giovani perdano alcune di queste competenze durante la pandemia e dobbiamo affrontare urgentemente questo problema prima che si prevede che entrino nel mercato del lavoro.

I piani per aiutare i giovani a prepararsi per il posto di lavoro sono ora più importanti che mai, motivo per cui The Talent Foundry ha lavorato con più di 50.000 bambini svantaggiati nell’ultimo anno scolastico. Il numero di giovani disoccupati potrebbe aumentare di 640.000 quest’anno, Secondo la fondazione di risoluzione, I più colpiti sono stati i giovani che hanno abbandonato la scuola e la popolazione totale disoccupata di età compresa tra 18 e 24 anni ha raggiunto 1 milione. La riduzione delle opportunità di istruzione, occupazione e formazione infliggerà il colpo più duro ai giovani più svantaggiati.

Quelli con buoni genitori che lavorano in settori professionali troveranno un modo per colmare il divario creato dalla mancanza di un’esperienza lavorativa tradizionale. Il favore della famiglia e degli amici li aiuterà ad arricchire il loro curriculum e consentirà loro di acquisire le competenze importanti e la fiducia in se stessi quando si candidano per un lavoro.

Per coloro che non hanno questa opzione, il coinvolgimento del settore privato è essenziale. Le aziende devono investire ora per coltivare i talenti di cui hanno bisogno per reclutare in futuro e, soprattutto, per evitare gravi carenze di competenze.

Possono migliorare le loro capacità di occupabilità e fornire loro una conoscenza approfondita dei settori che potrebbero non aver preso in considerazione offrendo corsi per bambini nelle scuole svantaggiate. Così facendo, l’azienda può ottenere un doppio risultato, ovvero garantire un pool di potenziali candidati di alta qualità e promuovere la mobilità sociale, che rischia un’ulteriore stagnazione a causa dell’impatto della pandemia.

Negli ultimi dieci anni, ci sono voluti molti sforzi per colmare il divario di prestazioni e la gente era preoccupata I progressi fatti andranno persiSi stima che la maggior parte dei lavori sia stata annullata durante le prime 10 settimane di lockdown. Non vogliamo che il divario diventi un divario che si sposti dai risultati nell’ambiente educativo alle più ampie opportunità di vita dei giovani svantaggiati. Indipendentemente dal loro background socio-economico, ogni bambino dovrebbe avere l’opportunità di realizzare il proprio pieno potenziale. Spero che più aziende si facciano avanti e aiutino a raggiungere questo obiettivo.