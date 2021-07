La pandemia e gli alti prezzi del cibo alimentano un forte aumento del numero di persone che soffrono la fame nel mondo

Share it

Secondo le Nazioni Unite, l’impatto economico della pandemia e il rapido aumento dei prezzi del cibo hanno portato a un forte aumento del numero di persone che soffrono la fame in tutto il mondo.

L’anno scorso, il numero di persone senza un’alimentazione adeguata è aumentato da 320 milioni a 2,4 miliardi, quasi un terzo della popolazione mondiale. Un report Rilasciato lunedì. Tale aumento è equivalente alla somma dei cinque anni precedenti.

Le Nazioni Unite affermano che il numero di persone che affrontano una grave insicurezza alimentare ha raggiunto un livello record, suscitando preoccupazioni per i disordini sociali e l’aumento dell’immigrazione. Quasi 1 miliardo di persone soffre di grave insicurezza alimentare, con un aumento di un quinto rispetto al 2019.

Alif Hussein, capo economista del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, ha affermato che questa situazione è stata causata dall’aumento dei prezzi del cibo e da un forte calo del reddito delle famiglie. “Quello che stiamo vedendo oggi è uno shock dei prezzi e un forte calo del reddito. Questo effetto è devastante”, ha detto.

Ha aggiunto che ciò è in netto contrasto con le precedenti crisi alimentari del 2008 e del 2011, causate da uno solo di questi due fattori e non contemporaneamente.

Indice dei prezzi alimentari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura levitava Spinto dalla siccità nei principali paesi esportatori e dall’inventario di alcuni governi e aziende, è aumentato del 34% nell’ultimo anno. I paesi in via di sviluppo che fanno affidamento sulle importazioni agricole e sugli alimenti meno trasformati hanno un profondo senso di aumento dei prezzi.

I paesi che stanno già affrontando difficoltà economiche e conflitti sono stati particolarmente colpiti.Prezzo medio della farina di frumento LibanoLaddove le turbolenze economiche sono aumentate nell’ultimo anno, il prezzo è aumentato del 219%, mentre in Siria il prezzo dell’olio da cucina è aumentato del 440%.

Questo Il Fondo Monetario Internazionale di recente Citare le interruzioni meteorologiche e la forte domanda di alimenti di base da parte di esseri umani e animali, nonché l’aumento dei costi di trasporto, sono i fattori trainanti di questa tendenza. Ha affermato: “I consumatori nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo ne risentiranno maggiormente e stanno ancora combattendo gli effetti della pandemia”.

Hussein delle Nazioni Unite mette in guardia dalle conseguenze geopolitiche; poiché le persone provenienti dai paesi più poveri cercano di fuggire verso paesi più ricchi, l’aumento dell’insicurezza alimentare può incoraggiare la migrazione.

“Dobbiamo essere consapevoli che la fame può portare al conflitto, e il conflitto può portare all’instabilità, che apre la porta a eventi come il terrorismo, che innesca lo sfollamento forzato non solo all’interno del paese ma oltre i confini”, ha affermato.

Joe Graub, ricercatore senior presso il think tank dell’International Food Policy Research Institute ed ex capo economista del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, ha affermato che l’insicurezza alimentare è spesso la miccia dei disordini.

“Sono state le scintille ad accendere le fiamme”, ha detto, citando gli eventi in Nord Africa nel 2007-08 e nel 2011, quando i prezzi del grano hanno raggiunto livelli record. Ha aggiunto che l’alto prezzo del mais giallo nel 2007 ha costretto i produttori di bestiame messicani a nutrire i loro animali con mais bianco, il che ha portato alla cosiddetta rivolta della tortilla quell’anno.

Il Fondo monetario internazionale ha recentemente avvertito che sebbene l’aumento dei costi alimentari abbia colpito principalmente i paesi in via di sviluppo dall’inizio della pandemia, questa tendenza potrebbe colpire le economie sviluppate entro la fine dell’anno.

“Il recente forte aumento dei prezzi alimentari internazionali ha iniziato a influenzare lentamente i prezzi al consumo interni in alcune regioni perché i rivenditori non possono assorbire i costi crescenti e trasferirli ai consumatori”, ha affermato.