La pandemia fa precipitare le famiglie delle economie ricche del mondo nella povertà alimentare

Quando la pandemia dello scorso anno ha costretto Mariassunta Seccia e suo marito Rodolfo a perdere il lavoro, hanno faticato a pagare cibo, affitto e bollette.

“Non ci è voluto molto prima che tutti i soldi fossero spesi”, ha detto Seccia, 36 anni, che lavorava come donna delle pulizie in un hotel a Milano, mentre suo marito vendeva frutta in una bancarella del mercato. “Quando i nostri figli hanno aperto il frigorifero e non riuscivano nemmeno a trovare una bottiglia d’acqua… è stato molto scioccante per loro, non avevano mai provato la fame prima”.

La famiglia Cessia non è l’unica dei paesi sviluppati e ricchi in difficoltà. Secondo dati pubblicati di recente, in Europa e Nord America, il numero di persone che soffrono la fame è aumentato per la prima volta da quando le Nazioni Unite hanno iniziato a raccogliere dati nel 2014. Nel 2020, quasi il 9% delle persone si trova in uno stato di insicurezza alimentare moderata o grave, rispetto al 7,7% dell’anno precedente.

A volte le persone sentono che la povertà non esiste nei paesi più sviluppati, ma la povertà c’è

Queste cifre sminuiscono il livello delle economie meno ricche; entro il 2020, quasi un terzo della popolazione mondiale non avrà abbastanza nutrizione. Secondo le Nazioni UniteA differenza dei paesi più poveri che non hanno la protezione del governo, la maggior parte dei paesi sviluppati ha reti di sicurezza assistenziali sostenute dallo stato.

Alif Hussein, capo economista del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, ha affermato che nonostante ciò, molti gruppi vulnerabili nei paesi ricchi sono ancora duramente colpiti dall’impatto economico del Covid-19.

“Anche nei paesi sviluppati, potrebbe non esserci necessariamente qualcuno nel programma della rete di sicurezza. Hanno già sofferto, stanno soffrendo”, ha detto.

Questi includono i lavoratori autonomi o gli appaltatori temporanei, che di solito non sono coperti dai piani assicurativi di disoccupazione e malattia, e coloro che lavorano nell’economia informale.

Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, il numero di persone che vivono in condizioni di povertà in Italia nel 2020 è aumentato del 22% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 5,6 milioni, pari a un decimo degli italiani.

Mariassunta Seccia e i suoi figli soffrono la fame dopo aver perso il lavoro durante la pandemia © Albero della Vita



Lawrence Haddad, direttore esecutivo della Global Alliance for Better Nutrition, ha affermato che per risolvere questo problema, organizzazioni non governative come enti di beneficenza e banche alimentari hanno aumentato il loro ruolo durante la pandemia.

Secondo la European Food Bank Federation (Feba), i suoi membri utile Ci saranno quasi 13 milioni di persone nel 2020, con un aumento del 35% rispetto all’anno precedente. Angela Frigo, segretario generale di Feba, ha affermato che sono state distribuite circa 860.000 tonnellate di cibo, con un aumento del 12%, e che il numero non è diminuito nel 2021. “La domanda di cibo è ancora alta”, ha detto.

Seccia si è rivolta alla Fondazione Albero della Vita di beneficenza, che mira a sradicare la povertà fornendo cibo, cure e istruzione ai bisognosi. “Se non fosse per qualcuno che ti aiuta [foundation], non so dove andremo a finire”, ha detto.

Isabella Catapano, direttore generale di Albero della Vita, ha affermato che il numero di famiglie aiutate dall’ente benefico è quadruplicato nel 2020 di anno in anno a più di 1.000.

Ha detto: “A volte le persone sentono che la povertà non esiste nei paesi più sviluppati, ma la povertà c’è”. “Durante l’epidemia, molte condizioni si sono improvvisamente deteriorate e molte persone non hanno nulla”.

Ha detto che soprattutto coloro che lavorano nel settore informale dell’economia italiana sono “i più vulnerabili” e sono “esclusi dalla rete di sicurezza nazionale”.

Secondo i dati di Feeding America, che gestisce una rete nazionale di banchi alimentari, il numero di persone che servono banchi alimentari negli Stati Uniti è aumentato del 55% rispetto a prima della pandemia.esso Diciamo 45 milioni di persone L’anno scorso ha sperimentato l’insicurezza alimentare.

Sebbene questo numero sia inferiore a quello dopo la crisi finanziaria del 2008, quando l’insicurezza alimentare ha colpito 50 milioni di persone, l’inflazione dei prezzi alimentari sta diventando sempre più preoccupante. Craig GundersonProfessore di Agricoltura ed Economia dei Consumatori presso l’Università dell’Illinois.

“Rispetto a durante l’epidemia, sono più preoccupato per ciò che accadrà dopo l’epidemia. Tutti questi piani di stimolo porteranno all’inflazione, che a sua volta porterà a prezzi alimentari più alti. Ogni volta che l’inflazione aumenta, le famiglie vulnerabili sopporteranno un enorme fardello, ” Egli ha detto.

I membri della Chiesa preparano le valigie per un banco alimentare a New York.Secondo i dati dell’Organizzazione di supporto degli Stati Uniti © Bennett Raglin/Getty Images for Food Bank For New York, circa 45 milioni di persone negli Stati Uniti hanno sperimentato l’insicurezza alimentare lo scorso anno

Prezzi delle materie prime alimentari scambiate sul mercato internazionale librarsi Di recente, è stato causato dalla siccità nelle principali aree di esportazione e dall’accaparramento da parte di alcuni governi e aziende.

Gli economisti affermano che i paesi in via di sviluppo che dipendono dalle importazioni agricole e da alimenti meno trasformati sono stati gravemente colpiti, ma presto i paesi ricchi ne risentiranno.

Prezzi alla produzione alimentare È aumentato (già aumentato L’economista del FMI Christian Bogmans ha affermato che questo è il ritmo più veloce dal 2008, che svolgerà un ruolo più potente nel guidare le statistiche sull’inflazione principale rispetto a quanto non abbia avuto di recente.

Lui e i suoi colleghi prevedono che entro la fine del 2022, i prezzi dei prodotti alimentari al consumo nei paesi ricchi aumenteranno in media di 4,5 punti percentuali. Ha avvertito che l’UE e gli Stati Uniti potrebbero dover affrontare ulteriori pressioni sui prezzi a causa di politiche monetarie e fiscali allentate.

Ha aggiunto che le condizioni atmosferiche secche in alcune parti degli Stati Uniti quest’anno potrebbero far aumentare ulteriormente l’inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari al consumo, anche se al momento è difficile da quantificare.

Gli esperti di aiuti temono che l’aumento dei livelli di povertà e fame nei paesi ricchi influenzerà la loro capacità di fornire aiuti ai paesi più poveri.

Hussein del World Food Programme delle Nazioni Unite teme che la capacità collettiva del mondo di affrontare la fame e la povertà si stia riducendo. “La domanda è in aumento, ma i paesi ricchi hanno meno risorse per soddisfare queste esigenze”, ha affermato.

Tornata a Milano, Cesia e suo marito hanno svolto negli ultimi sei mesi lavoretti, principalmente come addetti alle pulizie.

Sperano che la loro situazione “migliori lentamente”, ma l’impatto della pandemia continuerà. Sesia ha detto: “Pagheremo il debito accumulato nei prossimi mesi o addirittura anni”.