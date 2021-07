La pandemia ha ridotto i salari dei lavoratori asiatici dell’abbigliamento di quasi 12 miliardi di dollari USA

Share it

Secondo un’organizzazione per i diritti dei lavoratori, a causa della cancellazione degli ordini da parte dei rivenditori internazionali e della richiesta di riduzioni dei prezzi dopo la pandemia, i lavoratori dell’abbigliamento asiatici sono stati privati ​​di quasi 12 miliardi di dollari di salari e indennità di licenziamento.

La Clean Clothes Campaign ha affermato che in sette paesi asiatici, tra cui Bangladesh, India e Myanmar, circa 1,6 milioni di lavoratori tessili hanno perso il lavoro e a molti è stato rifiutato il pagamento del licenziamento. Nei paesi esaminati, ad eccezione dell’Indonesia, la perdita media di salario dei lavoratori è stata pari a due mesi o più di salario.

Poiché le fabbriche in tutta l’Asia sono chiuse a causa di blocchi o cancellazione di ordini, i dipendenti vengono licenziati o pagati solo una piccola parte del loro normale salario, il che pone enormi problemi ai lavoratori in settori in cui è difficile risparmiare salari bassi.

Khalid Mahmood, direttore della Labor Education Foundation con sede in Pakistan, ha affermato che la catena di approvvigionamento globale della moda con licenziamenti e salari inferiori a 2,5 trilioni di dollari “non sta accadendo solo in una fabbrica in Bangladesh o in Pakistan”.

“Questo sta accadendo in tutta l’industria dell’abbigliamento [with] I lavoratori dell’abbigliamento in tutto il mondo hanno un debito di 11,85 miliardi di dollari”, ha aggiunto.

Decenni fa, la maggior parte dei rivenditori di moda occidentali ha trasferito la produzione di abbigliamento dai propri paesi d’origine all’Asia meridionale e al sud-est asiatico in cerca di manodopera a basso costo. Questo è strettamente correlato all’ascesa della cosiddetta moda veloce: vestiti molto economici, indossati solo poche volte e poi gettati via.

Quando il blocco della pandemia ha colpito l’Europa e gli Stati Uniti, molti dei più grandi rivenditori al mondo hanno risposto Richiedi uno sconto retrospettivo significativo Oppure si rifiutano di pagare l’ordine perché inizialmente erano preoccupati che sarebbe stato difficile vendere i vestiti. Le entrate di alcuni marchi di lusso sono diminuite, ma con l’allentamento delle misure di blocco, molti grandi rivenditori sono tornati alla redditività.

Il rivenditore di moda svedese H&M ha dichiarato di essere consapevole del fatto che l’orario di lavoro di molti lavoratori dell’abbigliamento asiatici è stato ridotto a causa di “blocchi diffusi e della riduzione della domanda dei clienti”.

“È innegabile che alcuni paesi produttori di abbigliamento con sistemi di sicurezza sociale deboli abbiano bisogno di cambiamenti strutturali”, ha detto la società al Financial Times, osservando che “supporta pienamente le nostre pratiche di approvvigionamento responsabile in questi tempi senza precedenti”.

Rispettati

Inditex, il proprietario spagnolo della catena Zara, dove viene prodotta la maggior parte dell’abbigliamento in Marocco, Turchia e Spagna, ha dichiarato di aver pagato per intero tutti gli ordini che erano stati prodotti o erano in produzione al momento del lockdown.

Ha inoltre affermato di sostenere l’adesione ai sindacati e la contrattazione collettiva nella sua catena di fornitura “come un modo per promuovere i diritti dei lavoratori e salari equi”.

Il rapporto tra marchi di moda internazionali e produttori di cucito è stato a lungo in uno stato di squilibrio di potere.

Christie Miedema, coordinatrice delle attività e della campagna di Clean Clothes Campaign, ha affermato che la pandemia ha accelerato il calo dei prezzi dei vestiti di fabbricazione asiatica, che è stato evidente per molti anni.

“Il ritmo con cui i prezzi stanno scendendo è dovuto alla crisi… Molte fabbriche di abbigliamento sono in difficoltà finanziarie dopo che i loro ordini sono stati annullati. [are] Disperato”, ha detto.

Il movimento ha avvertito che mentre il tasso di infezione globale da coronavirus continua a salire, la situazione dei lavoratori dell’abbigliamento potrebbe peggiorare. Stima i salari e il numero di disoccupati nell’area sulla base delle dichiarazioni dei sondaggi di datori di lavoro, industrie e lavoratori, nonché dei resoconti dei media.