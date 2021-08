La pandemia spinge i lavoratori ad alto reddito a fuggire dal Sudafrica oppresso dai debiti Reuters

© Reuters. Il 6 agosto 2021, il proprietario del ristorante di Cape Town, Adrian Hochman, scatta una foto fuori dalla sua casa a Cape Town, in Sudafrica. REUTERS/Shelley Cristiani



Autore: Promit Mukherjee

Johannesburg (Reuters)-Per molti anni, il proprietario di un ristorante di Cape Town, Adrian Hawkman, ha guardato gli amici fare le valigie e trasferirsi, ma crede che interruzioni di corrente, minacce criminali e un futuro incerto siano solo una parte del fare affari in Sudafrica.

Questo prima che la pandemia globale avesse un impatto sull’economia più industrializzata dell’Africa. Andrà in Canada l’anno prossimo.

“Ha decisamente spezzato la schiena del cammello”, ha detto Hawkman a Reuters.

Per molto tempo, la fuga dei più alti contribuenti è stata una spina nel fianco per il Tesoro sudafricano. Ma la crisi del coronavirus potrebbe diventare un punto di svolta.

Dopo che le violenze sono scoppiate nella terza ondata di contagi il mese scorso, i sudafricani stanno ancora calcolando il costo dei peggiori disordini in quasi tre decenni e più persone potrebbero ora considerare dove si trova il loro futuro.

Per la prima volta da quando l’attuale scaglione fiscale è stato stabilito sei anni fa, il numero di persone ad alto reddito nelle economie più sviluppate dell’Africa diminuirà quest’anno fiscale.

Secondo le previsioni del Ministero delle Finanze non riportate in precedenza, le entrate dei tre livelli più alti diminuiranno dell’8%, ovvero circa 22,6 miliardi di rand (1,58 miliardi di dollari).

Questa è una fonte di reddito insostenibile per il Sudafrica perché sta osservando un aumento del debito.

I sudafricani hanno a lungo citato problemi di sicurezza, corruzione e stagnazione economica come motivi per trasferirsi.

Tuttavia, Hawkman ha indicato una pandemia.

Di fronte alle interruzioni di corrente, ha preso in prestito denaro per acquistare generatori e ha preso in prestito un altro prestito per pagare i suoi stipendi ed evitare i licenziamenti quando la pandemia colpisce e il governo ha imposto blocchi per chiudere bar e ristoranti.

Le sue speranze di una rapida ripresa furono presto deluse, in parte a causa del lento tasso di vaccinazione.

“È stato durante il COVID che abbiamo deciso di trasferirci finalmente”, ha detto. “Ci sono vite migliori, più opportunità e una migliore gestione dell’intera situazione del coronavirus”.

Non è solo.

Si prevede che il numero di contribuenti che guadagneranno 1,5 milioni di rand o più nell’anno fiscale 2021-22 diminuirà del 9,6%.

Si prevede che l’intervallo da R1 milioni a R1,5 milioni si ridurrà del 13% e l’intervallo da R750.000 a R1 milioni dovrebbe ridursi dell’1,1%.

Esci dall’attività

Gli esperti dicono che è difficile stimare l’entità del calo dovuto all’immigrazione. Il Ministero delle Finanze non tiene traccia separatamente dei dati sull’immigrazione sudafricana.

“Poiché le nostre stime si basano su fonti di dati costantemente aggiornate, l’impatto della migrazione netta e della migrazione è già incluso nei dati, anche se non possiamo isolarli”, ha detto a Reuters.

Ma consulenti per l’immigrazione, società immobiliari e banchieri hanno detto a Reuters che stanno vedendo segnali di un aumento dell’esodo dei ricchi.

Secondo il New World Wealth, che studia la ricchezza nei mercati emergenti, il Sudafrica ha perso 1.900 individui facoltosi nel 2020, ovvero quelli con una ricchezza di 1 milione di dollari o più, portando questo numero al livello più basso in 13 anni .

Ha sottolineato che il declino del rand e l’immigrazione sono stati fattori che contribuiscono.

L’economista della First National Bank, Siphamandla Mkhwanazi, ha pubblicato un sondaggio sugli agenti immobiliari, sottolineando che il recente aumento delle vendite di case è legato all’immigrazione nel mercato di fascia più alta.

Abigail Stevens, capo di Think Global Recruitment, un consulente per l’immigrazione con sede nel Regno Unito, ha affermato che sebbene le domande da altri paesi siano diminuite, le richieste dai sudafricani sono aumentate lo scorso anno.

“Questi saranno individui con un patrimonio netto più elevato”, ha detto.

Alcune persone sembrano prendere i loro affari. L’anno scorso, più di 9.200 aziende hanno cancellato volontariamente le loro registrazioni, con un aumento del 10% rispetto al 2019. Molte aziende hanno semplicemente fallito e le richieste di protezione dal fallimento sono rimaste ai livelli elevati della recessione del 2019.

Ma Nicholas Avramis, proprietario della Beaver Immigration, specializzata nell’immigrazione in Canada, ha affermato che le aziende sudafricane hanno cercato sempre più di cambiare sede nell’ultimo anno.

“Hanno (già) chiesto di acquistare nuove attività in Canada, o hanno fatto domanda attraverso il cosiddetto programma di visti di avvio volto ad attrarre imprenditori”, ha detto, aggiungendo che la recente serie di disordini ha causato un’ondata “massiccia”. Nelle richieste di aziende in cerca di immigrazione.

“Abbiamo perso tutto”

Il debito sovrano del Sudafrica ha superato l’80% del suo PIL e si prevede che aumenterà ulteriormente.

Rispetto all’istruzione di base o alla sanità, il governo spende di più per il pagamento degli interessi sul debito. L’ex ministro delle finanze Tito Mboveni, che è stato sostituito giovedì, ha dichiarato il mese scorso che un quinto delle entrate fiscali è ora utilizzato per ripagare il debito.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche rappresenta il 38% delle entrate fiscali totali, superando di gran lunga le entrate dell’imposta sulle società.Le prime tre rappresentano un terzo della base imponibile totale del reddito delle persone fisiche.

Bernard Sacks, un avvocato tributarista dello studio legale Mazars, ha affermato che per ogni immigrato ricco, il Sudafrica perde quasi 1,2 milioni di rand di tasse sul reddito, aggiungendo che la tassazione è solo una parte della scappatoia lasciata dagli immigrati.

“Abbiamo perso le spese di quella persona, le spese per l’imposta sul carburante, le spese per l’imposta sui consumi. Abbiamo perso tutte queste cose”, ha detto.

A Cape Town, Hawkman ha venduto la sua casa e sta valutando cosa fare del suo ristorante. Ma il suo umore è ancora molto complicato.

“Amo il Sudafrica. Penso che il Sudafrica sia un paese bellissimo”, ha detto. “Penso solo che dobbiamo uscire.”

(1 USD = 14.3200 Rand)