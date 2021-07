“La parola vendere non è mai stata detta” -Elon Musk ha alzato il prezzo di Dogecoin perché Bitcoin e criptovalute hanno perso miliardi

Elon Musk, un miliardario di Tesla che pubblicizza Dogecoin, ha aumentato il prezzo di questa criptovaluta basata su meme. Ha detto su Twitter che suo figlio “lo tiene come un campione. Dogecoin”.

Dopo che Musk ha twittato, il prezzo di Dogecoin è sceso di circa il 75% dal suo picco di aprile ed è rimbalzato da un minimo di meno di 17 centesimi.

Negli ultimi mesi, il miliardario di Tesla Elon Musk ha aiutato Dogecoin a entrare nella top ten delle criptovalute,… [+] Spingere il prezzo di Dogecoin sopra i 70 centesimi.

“Lil X sta tenendo [a crypto twist on the word “holding”] Il suo governatore è come un campione”, Musk ha risposto Meme pubblicati sugli account dei fan di Musk e Dogecoin. “Letteralmente, non ho mai detto la parola ‘vendere’ una volta!”

Musk ha precedentemente affermato di aver comprato suo figlio, il suo nome è X AE A-12, e Dogecoin “così può essere un bambino” e che possiede Dogecoin, ma non so quanti.

Questo tweet è l’ultimo di una lunga lista di post sulle criptovalute e interventi di mercato rilasciati da Musk prima del 2021. All’inizio di quest’anno, Tesla ha rivelato di aver acquistato $ 1,5 miliardi in Bitcoin e Musk ha dichiarato che la sua compagnia missilistica SpaceX avrebbe “collocato letteralmente una luna Dogecoin”. “

Dopo che i trader sono stati frustrati dalle restrizioni sulle azioni meme a gennaio, il prezzo di Dogecoin ha iniziato a salire e lo ha aggiunto alla criptovaluta “scherzo”, e anche aziende come Bitcoin e l’exchange di criptovalute Coinbase hanno aggiunto supporto.

Nel più ampio rally di criptovaluta, Dogecoin è aumentato di quasi il 6.000% in questo periodo l’anno scorso e il prezzo di Bitcoin è aumentato di circa il 250%, raggiungendo un record di circa $ 65.000 per bitcoin.

Tuttavia, negli ultimi mesi, il prezzo di Bitcoin e del più ampio mercato delle criptovalute è diminuito drasticamente e da metà giugno il mercato totale ha perso $ 300 miliardi.

Dopo che Elon Musk ha rilasciato l’ultimo tweet di Dogecoin, il prezzo di Dogecoin è salito da un minimo di 18 centesimi.

Questa settimana, il mondo di Bitcoin e criptovalute è stato scosso da un attacco alla criptovaluta da parte di uno dei creatori di Dogecoin, ha detto di averlo fatto scherzo. “

nel Serie di tweetJackson Palmer ha sviluppato il Dogecoin quasi scherzoso nel 2013, ma il suo valore è cresciuto fino a 25 miliardi di dollari USA. Ha definito l’intero mercato delle criptovalute “una tecnologia essenzialmente di destra e iper-capitalista principalmente per espandere la ricchezza dei suoi sostenitori attraverso combinazione di elusione fiscale, regolamentazione ridotta e attuazione artificiale della scarsità”.

