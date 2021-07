La perdita di peso di Kim Jong-un ha sconcertato gli osservatori nordcoreani

L’ultima sfida per spie e analisti che studiano la Corea del Nord è valutare con precisione la salute del dittatore nordcoreano di 37 anni Kim Jong Un.

Kim è apparso sulla televisione nazionale nelle ultime settimane dopo una lunga assenza e sembrava visibilmente più magro. Ciò ha suscitato speculazioni selvagge da parte degli osservatori nordcoreani da Seoul a Washington. Se il leader del paese si ammala improvvisamente, potrebbe innescare una lotta di potere per il controllo degli arsenali di armi nucleari e chimiche.

Questo episodio espone le conseguenze della competizione per la leadership di Pyongyang e il deterioramento della comprensione della Corea del Nord da parte delle agenzie di intelligence. Pandemia di coronavirus, Che si aggiunge ai segreti che coprono l’intero paese.

Sumitri, un ex analista della CIA che ha presentato la Corea del Nord agli ex presidenti degli Stati Uniti George W. Bush e Barack Obama, ha affermato che la salute di Kim è la “più grande incertezza” nella valutazione della stabilità della Corea del Nord ed è ora un think tank. Studi strategici e internazionali. “E non ha alcun piano di successione. Questa è una scena molto influente… L’interesse è molto alto”.

Kim è succeduto a suo padre, Kim Jong Il, come leader nel 2011. È risaputo che ha un debole per l’alcol e le sigarette. La famiglia Kim ha anche una storia di diabete e malattie cardiache e i governi stranieri stanno cercando da molto tempo indizi sulla loro salute. Terry ha detto che nessuno sa se l’aspetto magro di Kim indica un cambiamento salutare o inquietante.

Kim Jong Un (a destra) e poi il presidente Donald Trump nella zona smilitarizzata di Panmunjom, Corea del Sud nel 2019 © REUTERS



La recente incertezza ha segnato un enorme cambiamento rispetto al 2018 e al 2019, quando Kim Jong Un ha iniziato una serie di vertici all’estero, incontrando il presidente cinese Xi Jinping, il leader russo Vladimir Putin e poi il presidente Donald T. Rumpu.Questo tumulto diplomatico Alla spia è stata data un’opportunità senza precedenti di incontrarlo.

A quel tempo, Kim, che era alto 1,75 m, pesava circa 136 kg. La biografia del leader nordcoreano Anna Fifield è un’ex giornalista del Financial Times. È classificato come gravemente obeso.

Tuttavia, anche durante questi viaggi, la capacità delle spie di raccogliere più dati è limitata. Fifield ha sottolineato che la salute del leader è così strettamente sorvegliata che quando si recherà all’estero utilizzerà un bagno speciale in modo che gli agenti stranieri non possano raccogliere campioni.

La pandemia ha esacerbato la sfida di determinare la salute di Kim Jong Un e ha sollevato più domande.Corea del nord Limitare i viaggi e il commercio Nel gennaio 2020, decine di diplomatici stranieri e operatori umanitari a Pyongyang hanno lasciato il Paese.

Secondo i dati di NK Pro, un’agenzia di servizi di informazione che si concentra sulla Corea del Nord, il numero di scambi internazionali con la Corea del Nord è sceso da 398 nel 2018 (compresi più di 200 scambi diplomatici) a solo due l’anno scorso e nessuno nel 2021.

“Siamo tornati in uno stato di inconsapevolezza. In realtà è peggio… Nessuno entra o esce. Ora è più chiuso del solito”, ha detto Terry.

I controlli alle frontiere e la repressione dei viaggi interni hanno Colpisci l’economia E portare a problemi di sicurezza alimentare. King questa settimana ha avvertito di “gravi incidenti” legati alla pandemia e ha ordinato la riorganizzazione degli alti funzionari.

Soo Kim, analista del think tank RAND ed ex analista della CIA, ha dichiarato: “Kim potrebbe essere preoccupato che i suoi avversari possano cercare di sfruttare queste opportunità per indebolire il suo potere, o peggio, prepararsi per un cambio di regime”. debolezza verso il mondo esterno.

Rispettati

Gli analisti stanno anche cercando di determinare cosa significhi il trattamento domestico dei cambiamenti fisici di Jin.

Secondo i resoconti ufficiali dei media, i nordcoreani sarebbero preoccupati che la sua perdita di peso sia un segno della sofferenza dei leader.

L’ex analista del governo degli Stati Uniti ed esperta di propaganda di Pyongyang, Rachel Lee, ha affermato che dopo che i nordcoreani hanno iniziato a parlare dell’aspetto del leader, le autorità “hanno deciso di riconoscerlo indirettamente e usarlo per evidenziare il sacrificio di Kim Jong Il e il duro lavoro per il popolo”.

Li ha aggiunto che ciò riflette i cambiamenti nello stile di leadership, nella gestione economica e nella pubblicità di Kim, con un significativo aumento della trasparenza e della partecipazione pubblica. Ha sottolineato che la televisione di stato ha ripetutamente mostrato Kim Jong-un zoppicare o camminare con le stampelle, e ha ammesso pubblicamente di aver commesso errori politici.

“In passato, la Corea del Nord non era disposta a riconoscere o risolvere pubblicamente i problemi, ma sotto la guida di Kim Jong Un, tende a riconoscere pubblicamente e risolvere questi problemi a testa alta”, ha affermato.

Alcuni analisti hanno messo in guardia contro la lettura errata della Corea del Nord. “Può… inviare falsi allarmi ai responsabili politici, che potrebbero portare a decisioni irreversibili o danneggiare i nostri interessi”, ha affermato Soo Kim di Rand.

Una foto rilasciata dai media statali questa settimana ha ulteriormente oscurato la salute di Kim Jong-un: la foto mostrava un pacchetto di sigarette e un posacenere sulla scrivania del leader. Fifield ha affermato che questa foto sarebbe anche un duro colpo per la moglie di Kim, Ri Sol Ju, che nel 2018 si è lamentata con l’inviato sudcoreano che “non poteva permettergli di smettere di fumare”.

Report aggiuntivo di Federica Cocco a Londra