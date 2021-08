La perdita operativa continua a medio termine di Morning News Technology (02000.HK) si espande del 79,7% a 69,71 milioni di HK$ senza dividendi-shareandstocks.com

Data: 27 agosto 2021 alle 11:04

[Caihua News Agency]Morning News Technology (02000.HK) ha annunciato che per i sei mesi terminati il ​​30 giugno 2021, il gruppo ha registrato un reddito da operazioni continue di circa HK $ 384 milioni, un aumento su base annua di circa il 29,10%; società operative continuative La perdita attribuibile ai proprietari è stata di 60,465 milioni di HK$, con un aumento di circa il 79,70% su base annua; la perdita per azione derivante dalle operazioni continuative è stata di 2,6 centesimi di Hong Kong; non è stato pagato alcun dividendo.

Nella prima metà del 2021, la nuova epidemia della corona non è stata efficacemente contenuta a livello globale.Le relazioni sino-americane hanno continuato a deteriorarsi e il gruppo ha registrato una perdita relativamente ampia nella prima metà dell’anno.

Nel settore dei telefoni cellulari e dei terminali Internet of Things, il segmento aziendale ha realizzato un fatturato di 308 milioni di HK$ nella prima metà del 2021, un aumento del 25,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e un utile lordo di 31,2 milioni di HK$, un aumento di 27,1% nel primo semestre del 2020. Rispetto alla chiusura su larga scala dovuta allo scoppio dell’epidemia nella prima metà del 2020, la produzione e la consegna quest’anno sono state relativamente stabili e le entrate sono aumentate in una certa misura.

Nel settore dei fornitori di servizi di produzione elettronica, il settore dei fornitori di servizi di produzione elettronica (EMS) ha realizzato un fatturato di 45,6 milioni di dollari di Hong Kong nella prima metà del 2021, un aumento del 32,2% rispetto alla prima metà del 2020 e un profitto lordo margine del 3,4%, in diminuzione di 1 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Punti percentuali (primo semestre 2020: 4,4%). Durante il periodo di riferimento, l’ordine di produzione delle fabbriche nazionali è tornato alla normalità e la proporzione di prodotti ad alto valore aggiunto, principalmente moduli 4G, è aumentata in modo significativo, determinando un aumento delle entrate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nel settore dei sistemi e delle operazioni Internet of Things, il 23 marzo 2021 il gruppo ha firmato un accordo per la vendita del 98,7% della partecipazione in Shanghai Yunhao Trading Co., Ltd. e ha completato l’operazione il 6 aprile 2021, uscendo completamente tutto offline in questo settore di attività. Il Gruppo prevede di unire il business dei sistemi IoT con il business dei telefoni cellulari e dei terminali IoT per fornire ai clienti una soluzione one-stop “cloud + terminal”.

Nella gestione del leasing immobiliare, il reddito dalla gestione del leasing immobiliare è stato di 30,6 milioni di HK$ (prima metà del 2020: 18,4 milioni di HK$) e il margine di profitto lordo è stato del 96,7% (prima metà del 2020: 95,9%).

L’aumento delle perdite del gruppo è dovuto principalmente a (1) un significativo aumento del costo del lavoro; (2) un significativo aumento delle spese di ricerca e sviluppo.

Borsa di Hong Kong originale

