La pesca britannica avverte di una relazione “tossica” dopo la Brexit

I principali gruppi di pressione britannici della pesca hanno avvertito mercoledì che dopo che il primo ministro britannico Boris Johnson ha “svenduto” la flotta britannica nei negoziati sugli accordi commerciali dello scorso anno, la disputa sulle quote di pesca tra l’UE e il Regno Unito rimarrà “politica” per decenni. tossicità” .

Barrie Deas, amministratore delegato della Federazione nazionale delle organizzazioni di pescatori, ha criticato l’accordo di Johnson con Bruxelles, affermando che ha ottenuto solo un “leggero” aumento delle quote per i pescatori britannici e non ha specificamente bonificato le acque costiere britanniche per le navi britanniche.

Ha anche avvertito che il governo britannico prevede di aumentare le aree marine protette e di espandere sostanzialmente l’area marina coperta da turbine eoliche, il che ridurrà ulteriormente le opportunità di pesca nel settore.

Nell’analizzare il destino del settore sei mesi dopo che il Regno Unito ha lasciato il mercato unico dell’UE, Diss ha affermato che l’accordo negoziato da Lord David Frost ha infranto l’opinione “molto, molto affidabile” del primo ministro e dei membri di alto livello del governo secondo cui il Regno Unito vincerà ulteriori quote. Garanzia”. Condividi e riprendi il controllo delle acque britanniche.

“Non abbiamo nemmeno assicurato l’esclusività delle nostre acque costiere, che è qualcosa che tutti gli altri paesi costieri danno per scontato. Pensiamo che questa sia una linea rossa, ma non siamo riusciti a garantirne la sicurezza”, ha affermato.

sotto Termini Secondo l’accordo di commercio e cooperazione Regno Unito-UE, le quote di pesca dell’UE nelle acque del Regno Unito saranno ridotte del 25% nei prossimi cinque anni.Il Regno Unito può teoricamente escludere le navi dell’UE dalle acque costiere dopo il 2026.

Tuttavia, Diss ha lamentato che in pratica l’accordo ha creato una relazione “sfruttatrice e asimmetrica”, che consentirebbe all’UE di mantenere il diritto di utilizzare le acque britanniche oltre il 2026.

“Ovviamente, l’UE è convinta di avere abbastanza potere per scoraggiare il Regno Unito come paese costiero indipendente dal rivendicare i propri diritti in termini di accesso e quote”, ha affermato.

Da un lato più positivo, NFFO ha affermato che il ritardo nella vendita del pesce in Europa si è ora attenuato. Gennaio e febbraio disastrosi, Sebbene alcuni dipartimenti della pesca vietino l’accesso al mercato, Come cozze e capesante, Non è stato risolto.

L’organizzazione ha anche accolto con favore la legge sulla pesca del 2020 e ha esortato i ministri a utilizzare i loro nuovi poteri normativi per adeguare i regolamenti “mal concepiti”, che sono l’eredità della politica comune della pesca universale dell’UE.

Tuttavia, hanno avvertito che l’enorme Piano per espandere il vento L’elettricità, dagli attuali 22 gigawatt di capacità installata a 154 gigawatt nel 2030, avrà una “gamma enorme” per interrompere la pesca, perché ora è possibile costruire parchi eolici in acque a 100 chilometri dalla costa ea più di 50 metri di profondità.

“Abbiamo visto l’effetto di spostamento [of fishing boats] I parchi eolici sono già in atto e questa è una massiccia espansione”, ha detto Diess, aggiungendo che sia i parchi eolici che i cavi sottomarini che li collegano alla rete stanno riducendo le zone di pesca disponibili.

La lobby della pesca spera anche che il governo adotti un approccio più cauto e consultivo per far rispettare le 40 aree marine protette. (Area Marina Protetta).

Ha accusato il governo di “migliorare la sua certificazione verde” affrettandosi a implementare queste aree e ha chiesto più tempo per studiare quali metodi di pesca siano coerenti con gli obiettivi ambientali dell’area marina protetta.

Tuttavia, i gruppi ambientalisti hanno contestato l’approccio della NFFO, sostenendo che la decisione del governo di rafforzare le aree marine protette, alcune delle quali sono state designate più di dieci anni fa, è “benvenuta e attesa da tempo”.

Charles Clover, direttore esecutivo dell’organizzazione per la conservazione della Blue Ocean Foundation, ha affermato che circa il 60% della popolazione britannica che è stata valutata scientificamente è ancora sovrasfruttata, quindi a lungo termine, l’implementazione di aree marine protette aumenterà la popolazione. redditività.

“In ogni caso, non tutti i metodi di pesca possono essere vietati in queste aree protette al largo – solo i dinosauri che emettono carbonio e distruggono gli habitat, le draghe e i pescherecci principalmente rappresentati da NFFO – gran parte di loro sono società straniere”, ha aggiunto. . .

Il ministero dell’Ambiente, dell’alimentazione e degli affari rurali non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.