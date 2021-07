La petroliera di proprietà di PEMEX è in viaggio per Cuba-dati, fonte Reuters

Secondo Eikon, la nave è partita dal porto di Coatzacoalcos in Messico e ha navigato con il suo transponder acceso, ma il suo porto di destinazione non è stato aggiornato.

Le autorità dell’Avana hanno da tempo affermato che il decennale embargo degli Stati Uniti su Cuba ha causato diffuse difficoltà sull’isola.Migliaia di persone sono scese in piazza per protestare questo mese. Dopo la pandemia globale di coronavirus, anche l’industria del turismo di Cuba è stata duramente colpita dal calo del turismo.

Dopo che il governo messicano di sinistra ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe consegnato due carichi umanitari, tra cui cibo e gasolio, a Cuba, Jose Maria Morelos II, una nave cisterna di proprietà e gestita da PEMEX, è in viaggio per le isole dei Caraibi.

