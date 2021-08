La piattaforma di viaggio Ixigo acquisisce la società di biglietteria per autobus AbhiBus

Lehui Technology Co., Ltd., che gestisce una piattaforma di viaggio Fratello Ovest , ha annunciato giovedì di aver acquisito la biglietteria degli autobus e la piattaforma di aggregazione AbhiBus.

L’entità della transazione non è stata resa nota. La vendita al ribasso include una combinazione di contanti e azioni Ixigo come corrispettivo.

Una settimana di sviluppo dopo che ixigo ha raccolto 53 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato dal fondo sovrano di Singapore Società di investimento garantito.

“AbhiBus ha creato un’azienda innovativa e in forte crescita che è penetrata profondamente nelle società di trasporto stradale nazionale e negli operatori di autobus privati ​​dal lato dell’offerta ed è diventata un importante marchio di biglietteria per autobus in diversi stati indiani dal lato della domanda. Aloke, co-fondatore di ixigo Bajpai e Rajnish Kumar hanno affermato che sfruttando la nostra vasta base di utenti e le nostre capacità, saremo in grado di migliorare l’esperienza di milioni di viaggiatori.

“Siamo molto felici di unirci a ixigo. Il suo team e i suoi prodotti hanno stabilito un nuovo punto di riferimento per il settore. Siamo ancora impegnati a servire il prossimo segmento di mercato da 1 miliardo di persone. I treni e gli autobus sono il loro principale mezzo di trasporto”, il fondatore e fondatore di AbhiBus ha detto l’amministratore delegato Kira.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su livemint.com