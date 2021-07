La politica commerciale post-Brexit di Johnson affronta la prima prova dell’Alta Corte

Dopo che l’Alta Corte ha deciso che la decisione di ridurre le tariffe su alcune importazioni britanniche di zucchero potrebbe richiedere un controllo giurisdizionale, il governo britannico sta affrontando la prima grande sfida legale alla sua politica commerciale indipendente dopo la Brexit.

Questo caso è stato portato da British Sugar plc a Liz Truss, ministro del commercio internazionale, ed è stato anche il primo test di quanto sia controversa la clausola “Aiuti di Stato” nella Convenzione. Accordo dell’Irlanda del Nord Influirà sulla capacità del governo britannico di emettere sussidi.

Gli esperti legali hanno affermato che il caso sarà seguito da vicino dai ministri e dall’industria perché ha una priorità nelle politiche commerciali e di sussidio britanniche.

La sfida legale è stata sollevata da British Sugar in risposta alla decisione di Truss Lo scorso dicembre Come parte del piano tariffario globale dopo la Brexit, a 260.000 tonnellate di “zucchero di canna grezzo” sarà consentito unilateralmente di entrare nel Regno Unito dal 1° gennaio per un periodo di 12 mesi esente da dazi.

British Sugar, che estrae zucchero dalle barbabietole da zucchero autoprodotte, ha sostenuto nella sua presentazione all’Alta Corte britannica che la decisione è equivalente a una sovvenzione nazionale alla sua rivale, Tate & Lyle Sugars, perché è l’unica grande raffineria britannica di zucchero di canna . pianta.

Gli avvocati di British Sugar hanno sostenuto che “sussidi” effettivi indebolirebbero anche ingiustamente i produttori di zucchero dell’UE che esportano 500.000 tonnellate di zucchero nel Regno Unito e violerebbero l’accordo dell’Irlanda del Nord e l’accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito (TCA).

Secondo l’articolo 10 del protocollo, qualsiasi decisione sugli aiuti di Stato da parte del governo britannico che riguardi le merci scambiate con l’Irlanda del Nord deve essere sottoposta all’approvazione della Commissione europea.

La British Sugar Company ha sostenuto che la decisione di ridurre le tariffe sullo zucchero di canna grezzo ha l’effetto di “beneficiare in modo selettivo” la Taylor Sugar Company, “influenzando il commercio o gli investimenti tra l’Irlanda del Nord e l’UE” e “incompatibile con i due paesi”. Contenuto” . Accordo e TCA.

Nella sua risposta, il governo ha dichiarato che l’argomento di British Sugar era “ambizioso e controintuitivo”. Ha respinto l’argomento secondo cui la decisione sulla tariffa dello zucchero è equivalente a una sovvenzione che richiede la notifica ai sensi del TCA o dell’accordo.

“Se il ricorrente ha ragione, il governo britannico dovrà considerare di notificare alla Commissione europea ogni elemento del suo sistema tariffario globale come potenziale aiuto di Stato”, ha affermato il governo nella sua presentazione.

Il giudice Foxton ha ordinato il processo per il caso di British Sugar e ha ammesso che avrebbe dovuto affrontare alcuni “enormi ostacoli” se avesse convinto la corte.

Ha aggiunto che il governo non ha sottolineato che il testo del protocollo ha causato l'”eliminazione” del caso dell’industria saccarifera britannica e ha sottolineato che le sue lamentele non erano rivolte a tutte le tariffe, ma a quelle tariffe che si potrebbe dire essere unilaterale e selettivo…

Paul Kenward, amministratore delegato di British Sugar, ha dichiarato che la decisione di sfidare il governo non è stata presa alla leggera, aggiungendo che la decisione di Truss di separare lo zucchero di canna come trattamento speciale “ha ingiustamente fatto beneficiare una società statunitense di almeno 12 milioni di sterline. Questo anno”.

Gerald Mason, vicepresidente senior di Tate & Lyle Sugars, ha affermato che la riduzione delle tariffe sullo zucchero non costituisce chiaramente un sussidio. Ha aggiunto: “L’uso di questo argomento da parte delle compagnie britanniche dello zucchero per tenerci a freno mentre stanno deregolamentando è puramente opportunistico”.

Alexander Rose, un esperto di concorrenza dell’UE presso lo studio legale DWF, ha affermato che questo caso non è solo il primo caso di controllo delle sovvenzioni nel Regno Unito, ma verrà testato anche quando entrerà in vigore l’articolo 10 del protocollo dell’Irlanda del Nord alla legge sugli aiuti di Stato dell’UE .

L’accordo fa parte dell’accordo Brexit, che evita il confine terrestre sull’isola d’Irlanda e stabilisce un confine commerciale nel Mare d’Irlanda per garantire che tutte le merci che fluiscono dal Regno Unito all’Irlanda del Nord siano conformi alle normative UE.

“Questo caso non riceverà solo l’attenzione degli avvocati, ma anche dei ministri e degli enti pubblici, nonché delle aziende che cercano di sostenere o usufruire di esenzioni fiscali o tariffarie”, ha affermato. “Come ha sottolineato il giudice, questo caso non è affatto chiaro, ma comunque fornirà alcuni chiarimenti in un campo giuridico che è in corso da sette mesi senza alcuna giurisprudenza”.

Il ministero del Commercio internazionale ha dichiarato: “Non commentiamo i procedimenti legali in corso”.