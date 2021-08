La politica educativa britannica durante il Covid è sotto tiro nel rapporto sulla maledizione

Secondo un rapporto sulla maledizione che descrive in dettaglio i fallimenti diffusi, il “rifiuto” di sviluppare piani di emergenza è stato il fattore “più imperdonabile” nella gestione dell’istruzione da parte del governo britannico durante la pandemia.

Nei risultati del sondaggio, sulla base di interviste con alti funzionari, il Think Tank Government Research Institute ha elencato mercoledì cosa è successo dietro le quinte lo scorso anno. Colpi di scena politici Mentre la scuola fatica a tenere il passo Suggerimenti contrastanti Dal ministro.

Il resoconto ha dipinto un quadro poco lusinghiero del Ministero dell’Istruzione e di Downing Street, mostrando che entrambi si opponevano alle autorità locali e si concentravano sulla centralizzazione.

L’autore del rapporto e ricercatore dell’IfG Nicholas Timmins ha affermato che alcune decisioni politiche “sono state ben adottate”.

Ma ha aggiunto: “Il fallimento, di fatto, il rifiuto di formulare un piano di emergenza per l’estate e l’autunno del 2020, lasciando studenti, genitori e insegnanti di fronte a una situazione di ‘pausa, riavvolgimento e ripetizione'”.

IfG ha affermato che il disaccordo tra DfE e No 10 e la mancanza di pianificazione hanno fatto sì che “genitori e insegnanti siano… all’ultimo minuto, chiusura delle scuole e scarsa comunicazione alla fine della giornata, sono confusi dall’inversione di marcia .”

Tra gli errori più distruttivi c’è il ministro dell’Istruzione Gavin Williamson Ho deciso di tenere aperte le scuole in Inghilterra a dicembre Solo per chiuderlin Il primo giorno del semestre successivo.

La mancanza di pianificazione può anche portare al caos Gli esami GCSE e A-level di quest’anno Secondo il rapporto, dopo che il governo ha insistito per andare avanti per diversi mesi, è stato annullato a gennaio.

Un insider a Downing Street ha dichiarato che la “guida chiara” del primo ministro Boris Johnson non è quella di formulare un piano di riserva perché le persone “cercheranno una via d’uscita facile e lo accetteranno”.

IfG ha anche sottolineato la tendenza all’accentramento e all’accademismo, che ha portato a un ambiente educativo frammentato, con alcune scuole gestite dalle autorità locali mentre altre no.

Un funzionario ha citato un funzionario dicendo che il governo non ha una “rete di comunicazione funzionante”, che porta a “un processo decisionale regolare” che “si basa su regole e regolamenti”.

Paul Whiteman, segretario generale della National Association of Principals, ha affermato che i risultati hanno evidenziato “molte battute d’arresto avvertite dai dirigenti scolastici” e “il dolore professionale per il fallimento” durante la crisi.

Il governo ha dichiarato di “agire rapidamente in ogni momento per ridurre al minimo l’impatto sull’istruzione dei bambini”, inclusa la fornitura di 1,3 milioni di laptop per garantire che gli studenti possano ottenere in anticipo i punteggi dei test, fornire coaching e piani alternativi.

“La pandemia ha avuto un enorme impatto sulla società nel suo insieme, specialmente nell’istruzione”, ha affermato. “Vogliamo ringraziare insegnanti, genitori e studenti per la loro resilienza e flessibilità negli ultimi 18 mesi”.