La polizia britannica si dichiara colpevole dell’omicidio di Sarah Everard Reuters

“Come ci ha detto questa mattina, sopporterà questo fardello per il resto della sua vita, e se lo merita: le sue parole ‘Me lo merito’. Accetta che la vittima in questo caso sia la famiglia di Evlad e gli amici, non lui, “Sterman ha detto alla corte.

L’omicidio di Evlad ha suscitato l’indignazione delle donne che hanno raccontato le loro esperienze, temendo di camminare da sole per strada di notte, spingendo il primo ministro Boris Johnson a impegnarsi in azioni, compreso spendere soldi per migliorare l’illuminazione stradale.

Il procuratore Tom Little ha detto che l’ufficiale di polizia non aveva mai visto Evra prima di rapire Evra dal South Loop di Londra, ed erano “completamente estranei”.

Quando gli è stato chiesto come avesse ammesso l’accusa di omicidio, Couzens, con la barba e una felpa blu, è apparso in tribunale tramite un collegamento video dal carcere. Indossava una felpa blu e si è seduto lì con la testa bassa, dicendo: “Colpevole, signora. “.

Il 3 marzo, quando la 33enne Everard è tornata a casa dalla casa di un amico nel sud di Londra, ha rapito la 33enne Everard in un taxi e il suo corpo è stato trovato in un bosco a un miglio (80 chilometri) di distanza. L’autopsia il mese scorso ha concluso che è morta a causa della compressione del collo.

LONDRA (Reuters)-Venerdì, un agente di polizia britannico ha ammesso l’omicidio di Sarah Everard. La sua morte ha scatenato rabbia, protesta e riflessione in tutto il Paese. Le persone possono fare qualcosa per le autorità e la società. Cosa fermare gli uomini da comportamenti violenti di le donne ci hanno riflettuto.

