La polizia colombiana nomina e assassina il sospetto presidenziale haitiano

La polizia colombiana ha nominato un ex funzionario del ministero della Giustizia di Haiti che ha affermato di essere stato coinvolto nell’assassinio del presidente dell’isola caraibica la scorsa settimana.

Il capo della polizia colombiana Jorge Vargas ha detto che pochi giorni prima dell’assassinio di Jovenel Moïse, l’ufficiale Joseph Félix Badio ) Parla con due ex soldati colombiani accusati di omicidio e dì loro: Tutto quello che devono fare è assassinare il presidente di Haiti. “

Vargas ha detto che le informazioni sono emerse durante l’interrogatorio dei colombiani arrestati ad Haiti. Non si sa dove si trovi Badio e non è stato possibile raggiungerlo per un commento.

La notizia è arrivata poche ore dopo che la polizia haitiana ha dichiarato di aver arrestato cinque alti ufficiali militari delle proprie forze nell’ambito delle indagini sull’omicidio.

Il capo della polizia nazionale, Léon Charles, ha affermato che uno dei detenuti era Dimitri Herard, il capo del servizio di sicurezza di Moise. Ha detto che attualmente circa 20 membri di dettaglio sono stati detenuti e vengono interrogati.

Moïse è stato assassinato il 7 luglio quando una squadra d’assalto ha fatto irruzione nella sua residenza privata alla periferia della capitale Port-au-Prince e gli ha sparato 12 colpi. Sua moglie Martin è rimasta gravemente ferita nell’attacco ed è volata in Florida per farsi curare.

La maggior parte degli arrestati in relazione all’omicidio erano colombiano, Alcuni di loro sono ex membri delle forze armate. Vargas ha detto che 18 colombiani sono stati arrestati dalla polizia ad Haiti, tre sono stati uccisi mentre cercavano di fuggire e altri tre sono latitanti.

Anche due haitiani americani sono stati arrestati subito dopo l’omicidio e sono stati arrestati domenica scorsa last Arresto della polizia Il 63enne immigrato haitiano Christian Emmanuel Sanon lo ha accusato di “aver collaborato con una società investigativa privata per reclutare mercenari colombiani per questo compito”.

Shannon è apparsa in un 2011 poco conosciuto Video Youtube Conosciuto come “Dr. Christian Sanon-il leader di Haiti”, ha criticato la corruzione del leader haitiano e ha affermato che avrebbe portato speranza nel Paese.

La polizia haitiana ha chiamato la società di sicurezza che impiega i colombiani come CTU Security, una società con sede a Miami gestita dall’immigrato venezuelano Antonio Intriago.

L’omicidio ha fatto sprofondare Haiti, il paese più povero delle Americhe, in un caos più profondo, mentre politici, imprenditori e potenti capi di bande stanno combattendo per il potere tra violenze crescenti e terribile carenza di cibo e carburante. La vedova di Moise ha accusato gli oppositori interni del defunto marito di aver organizzato l’omicidio per motivi politici e commerciali.

Rispettati

Mosé Prima della sua morte, ha affermato che stava combattendo contro avversari politici e magnati degli affari locali perché stava cercando di ripulire i contratti governativi. Tuttavia, lo stesso defunto presidente è stato accusato di corruzione e aveva stretti legami con le potenti bande criminali del paese. Ha negato queste accuse.

Dopo l’assassinio, il primo ministro ad interim Claude Joseph (Claude Joseph) ha cercato di mantenere il controllo e finora ha chiesto alle Nazioni Unite e alle forze armate statunitensi di aiutare a proteggere le strutture critiche, ma senza successo.

A Washington il presidente Joe Biden ha dichiarato di aver ordinato ai Marines di recarsi ad Haiti per difendere l’ambasciata Usa, ma l’idea attuale di inviare più soldati “non è all’ordine del giorno”.

Le potenze internazionali sono caute nel farsi coinvolgere ad Haiti: dopo decenni di disordini politici e molteplici disastri naturali, Haiti sta lottando per trovare stabilità. Quest’isola caraibica con una popolazione di 11 milioni di abitanti fa molto affidamento sulle rimesse e sugli aiuti internazionali della diaspora haitiana.