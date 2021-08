La polizia del Nicaragua ha arrestato il direttore del giornale Reuters che ha criticato il presidente

Il giorno prima dell’attacco a La Prensa di venerdì, il giornale ha affermato che non poteva più pubblicare edizioni cartacee perché il governo aveva in mano la carta.

© Reuters.Foto del file: un fattorino mostra La Prensa, l’unico giornale stampato del Nicaragua, che non pubblicherà più edizioni cartacee, lamentandosi del fatto che il governo del presidente Daniel Ortega lo abbia trattenuto per la pubblicazione a Managua, Nicaragua Paper

