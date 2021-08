La polizia negozia con un uomo che potrebbe avere esplosivi vicino al Campidoglio degli Stati Uniti Reuters

Quando i mezzi dei vigili del fuoco e dei soccorsi si sono diretti nella zona, la polizia ha bloccato le strade intorno al Campidoglio. L’amministrazione per alcol, tabacco, armi da fuoco ed esplosivi ha dichiarato che sta inviando un tecnico della bomba per supportare la polizia. Anche l’FBI ha risposto.

Un video trasmesso in diretta su Facebook (NASDAQ:) sembra mostrare un uomo che parla in un camion parcheggiato sul marciapiede che sembra la Biblioteca del Congresso.

“I miei negoziatori stanno lavorando duramente per cercare di risolvere questo incidente in modo pacifico”, ha detto Mag in una conferenza stampa.

Il commissario di polizia del Campidoglio J. Thomas Manger ha detto ai giornalisti che l’uomo ha parcheggiato la sua auto sul marciapiede fuori dalla Biblioteca del Congresso e ha detto a un ufficiale di polizia che si avvicinava a lui che aveva in mano una bomba e un detonatore in mano.

