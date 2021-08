La Polonia cambia il suo controverso sistema giudiziario disciplinare

La Polonia modificherà un sistema controverso Giudice disciplinare Sempre al centro Controversie legali Il leader de facto del paese, Jaroslaw Kaczynski, ha detto sabato che per quanto riguarda l’Unione europea.

La Commissione Europea ha chiesto alla Polonia di determinare come conformarsi a giudizio È stato depositato dalla Corte di giustizia europea (CGUE), che il mese scorso ha stabilito che il sistema disciplinare giudiziario ha violato il diritto dell’UE.Il comitato ha avvertito Varsavia che poteva Affronta una multa Se non lo fa.

Kaczynski ha affermato di non riconoscere la sentenza della Corte di giustizia europea e che è andata oltre l’ambito consentito dal trattato UE. Ma ha detto che la sua coalizione nazionalista conservatrice avrebbe “abolito la commissione disciplinare nella sua forma attuale”.

La Camera disciplinare dei giudici della Corte suprema è una delle riforme giudiziarie avviate dal partito al governo negli ultimi anni ed è stata severamente condannata da Bruxelles per aver compromesso l’indipendenza della magistratura.

Kaczynski ha affermato che il piano proporrà modifiche al sistema a settembre, consentendo attualmente ai giudici di essere puniti per il contenuto delle loro sentenze.

“Questo verificherà se l’UE è pronta a mostrare una buona volontà almeno superficiale, o se le regole sono che la Polonia dovrebbe essere governata da persone selezionate dalle istituzioni dell’UE”, ha detto in un’intervista. Il Partito d’Azione Popolare dell’agenzia di stampa statale.

Tuttavia, ha aggiunto che ciò non significa che la camera “non funzionerà in alcuna forma”. “Nessuno si aspetta che lo facciamo, ma sarà un’entità completamente diversa”, ha detto, sostenendo che il ritiro non ha nulla a che fare con la sentenza della Corte di giustizia europea.

Kaczynski è il fondatore del Partito Legge e Giustizia al governo ed è ampiamente considerato il politico più potente in Polonia, e l’intervento di Kaczynski arriva in un momento in cui la coalizione è impegnata in un acceso dibattito su come rispondere alla decisione della Corte di giustizia europea . .

Venerdì, il falco procuratore generale polacco Zbigniew Ziobro, uno dei due partner più piccoli dell’alleanza della Law and Justice League, ha guidato l’unità della Polonia, insistendo sul fatto che la Polonia non dovrebbe soccombere alle pressioni dell’UE e accusa l’UE ricatto.

“La Corte di giustizia europea ha dichiarato che ai polacchi non è permesso fare ciò che possono fare tedeschi, olandesi o spagnoli. Questa è una mentalità coloniale e non ha nulla a che fare con la legge”, ha detto in un’intervista al quotidiano Nation, aggiungendo che La Polonia non deve restare nell’Ue “a tutti i costi”.

Il feroce disaccordo su come rispondere alla sentenza della Corte di giustizia europea è l’ultimo di una serie di controversie che hanno interrotto l’alleanza e sollevato dubbi sul fatto che sopravviverà fino alla fine del mandato 2023.

Alla domanda se il suo partito rimarrebbe nell’alleanza se la Polonia facesse concessioni a Bruxelles, Ciobro ha detto: “C’è un limite al compromesso”.

“La definizione di base dei nostri interessi e della nostra posizione nell’UE deve essere che i polacchi non possono essere trattati peggio degli altri”, ha affermato. “Se accettiamo questo in campo giudiziario, alla fine dovremo affrontare un trattamento simile in tutti gli altri campi”.