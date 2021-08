La Polonia non dovrebbe restare nell’Ue “ad ogni costo”, ha detto il ministro

La Polonia non dovrebbe restare nell’Ue “a tutti i costi” Il ministro della Giustizia del Paese ha affermato che nello scontro legale tra Varsavia e Bruxelles ha definito l’Ue un tentativo di “ricatto”.

La Commissione Europea ha chiesto alla Polonia di conformarsi a dominante La Corte di giustizia europea (CGUE) si oppone a una parte fondamentale della riforma del sistema giudiziario polacco.Bruxelles minacciata bene Se Varsavia non rispetta.

Venerdì Zbigniew Ciobro ha insistito affinché la Polonia non si tirasse indietro, accusando la Corte di giustizia europea di avere una “mentalità coloniale”. Crede che se Varsavia farà concessioni nella lotta per la riforma giudiziaria, alla fine sarà costretta a fare concessioni in altre aree come i diritti degli omosessuali.

“Sono totalmente contrario al ricatto illegale da parte dell’Unione europea attraverso la Corte di giustizia europea”, ha detto al quotidiano Rzeczpospolita.

“Se oggi accettiamo le direttive illegali della Corte di giustizia europea su questioni che non ha il diritto di intervenire, allora domani la Corte di giustizia europea si pronuncerà, come richiedere alla Polonia di introdurre i matrimoni tra persone dello stesso sesso e l’adozione di bambini da parte di queste coppie”.

Alla domanda se la Polonia debba restare nell’UE a tutti i costi, ha aggiunto. “In ogni caso, dovremmo lavorare sodo per difendere la nostra autonomia e la nostra posizione nell’UE. Altrimenti, i polacchi perderanno l’adesione all’UE. Quindi [we should] Entra, ma senza pagare alcun prezzo. “

I sondaggi di opinione mostrano che la stragrande maggioranza dei polacchi vuole rimanere nell’Unione europea, che ha fornito miliardi di euro in finanziamenti per l’economia polacca e ha offerto a milioni di polacchi opportunità di vivere e lavorare all’estero.

Tuttavia, la battaglia di cinque anni che circonda la riforma giudiziaria polacca – l’UE afferma che mina lo stato di diritto – ha messo a dura prova le relazioni tra Bruxelles e il governo di coalizione nazionalista conservatore polacco. Ciò ha anche sollevato interrogativi sullo status a lungo termine della Polonia nell’Unione europea.

La Corte di giustizia europea ha stabilito il 15 luglio che la nuova Camera disciplinare dei giudici polacca può punire i giudici, il che è un recente focolaio di tensione. Il contenuto del loro verdetto -Violazione del diritto dell’UE.

In risposta, giovedì il presidente della Corte suprema polacca ha sospeso parzialmente l’aula. Personaggi moderati nel governo, come il primo ministro Mateus Morawiecki, hanno precedentemente sostenuto la prospettiva del cambiamento.

Ha detto il mese scorso: “Oggi potremmo essere in grado di rivedere le attività della commissione disciplinare. “Perché quella stanza sicuramente non ha soddisfatto tutte le nostre aspettative, compresa la mia”.

Tuttavia, Ciobro, il capo dell’Unione polacca, uno dei due alleati minori della Law and Justice League di Morawiecki, ha affermato di non essere d’accordo con l’approccio di Morawiecki all’UE.

“Il primo ministro è un sostenitore che cerca il compromesso e crediamo che l’aggressione dell’Unione europea dovrebbe ricevere una risposta forte”, ha affermato.