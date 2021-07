La presidenza slovena dell’UE ha un inizio difficile

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha criticato l’atteggiamento del governo sloveno nei confronti della libertà dei media e delle istituzioni giudiziarie, segnando l’inizio turbolento della presidenza dell’UE del Paese.

In una conferenza stampa, la Slovenia ha inaugurato un mandato di sei mesi dell’UE.Von der Lein ha sottolineato la necessità di media liberi e indipendenti come “essenza della democrazia” e ha chiesto Il primo ministro Ganez Yansa Rimozione dei finanziamenti per le testate giornalistiche pubbliche.

In un intenso scambio, ha esortato Jansa a nominare il suo rappresentante nazionale presso la nuova Procura europea (EPPO) in modo “estremamente urgente” e ha insistito sul fatto che i giudici abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni politiche personali.

I critici sono sempre più preoccupati per le norme democratiche della Slovenia e per legge, Per paura che Jansa possa seguirti Simile a Victor Orban, Il primo ministro non libero d’Ungheria.

In piedi accanto a Von der Lein, Jansa ha difeso la posizione del suo governo e ha insistito affinché sostenga il principio dell’UE del rispetto dei diritti umani e le “differenze culturali” tra i suoi membri. “Lo stato di diritto è il quadro di base della civiltà europea”, ha affermato.

La loro nervosa conferenza stampa si è tenuta dopo un difficile incontro tra Jansa e il commissario europeo che ha visitato il Paese.

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, in un momento straordinario, Janssa ha mostrato una foto di due giudici sloveni in posa con un politico di centrosinistra, suggerendo che la magistratura del Paese fosse politicamente di parte.

Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo del comitato e membro dei gruppi politici socialisti e democratici, ha successivamente rifiutato di apparire nella foto di gruppo. Ha detto in una dichiarazione che dopo aver attaccato i due giudici, “non posso assolutamente salire sullo stesso podio del primo ministro Jansa”.

Quello che doveva essere un incontro per discutere l’agenda dell’UE slovena si è trasformato in un incidente in cui il Primo Ministro sloveno si è lamentato del modo in cui è stato trattato il suo Paese, evidenziando i suoi tesi rapporti con Bruxelles.

Von Delane non ha menzionato la foto nella conferenza stampa dopo l’incidente, ma ha detto ai giornalisti che i giudici hanno il diritto di essere membri di partiti politici, aggiungendo che “questo è un dato di fatto in ogni paese democratico”.

Nel marzo di quest’anno, l’Associazione nazionale slovena dei pubblici ministeri ha denunciato alla Commissione europea, l’agenzia di controllo democratico nella regione, che l’associazione aveva esercitato “numerose pressioni inaccettabili” sulle istituzioni giudiziarie del paese. Ha inoltre preso atto del ritardo della Slovenia nella nomina di due rappresentanti della Procura europea, istituita per tracciare l’uso improprio dei fondi dell’UE.

Jansa usa spesso Twitter per attaccare le organizzazioni dei media e i giornalisti. Al vertice dell’UE il mese scorso, ha anche espresso il suo sostegno a Orban quando era emozionato. discussione La legge ungherese che vieta la descrizione o la promozione del contenuto delle persone LGBTI+ nelle scuole e nei media.

Al momento della riunione di giovedì, il comitato ha approvato il piano di ripresa e ripresa della Slovenia, che è un passo fondamentale nella sovvenzione dell’UE da 1,8 miliardi di euro e nel prestito di 705 milioni di euro nell’ambito del suo piano UE di prossima generazione.

In una conferenza stampa, Jansa ha elogiato la risposta di Von der Lein alla pandemia a Bruxelles e ha annunciato di credere nei principi fondanti dell’Unione europea. Ha detto che il suo paese può fungere da “intermediario onesto”, ma non è realistico aspettarsi che i sindacati diventino un crogiolo di “pensiamo tutti allo stesso modo”.

Ha detto che nessuno può accusare il suo paese di violare l’indipendenza giudiziaria e ha difeso la gestione da parte del suo paese dell’EPPO. Sebbene altri Stati membri, tra cui Svezia, Irlanda, Ungheria e Polonia, non abbiano nemmeno aderito all’agenzia, la Slovenia non ha intenzione di ritirarsi.

Ha anche difeso la decisione del suo governo quest’anno di sospendere i finanziamenti per l’agenzia di stampa slovena STA, il che implica che il finanziamento è stato accantonato a causa di problemi di scartoffie e si può trovare una soluzione.