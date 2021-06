La prima di “Fast and Furious” non è riuscita ad aumentare le scorte del teatro. Perché AMC è diverso. – Shareandstocks.com

dimensione del font

Le azioni di quelle catene di cinema non sono supportate Da utenti entusiasti di RedditNonostante una forte apertura nel fine settimana, lunedì mattina sono diminuite Fast and Furious 9.

F9Come alcune persone hanno detto, questo nuovo film ha ufficialmente dato il via alla stagione cinematografica estiva degli Stati Uniti con la sua premiere nordamericana da $ 70 milioni. Secondo i mediaQuesto è il miglior weekend in anteprima del film dall’inizio del 2020.

Big Mac

Il titolo (codice azionario: IMAX) è sceso del 2,2% a $ 22,29 nel trading di mezzogiorno, mentre

Gruppo Cinema

Il proprietario britannico di Regal Cinemas (CNNWF) è sceso del 4,2% a 1,15 dollari.

cinema

Il titolo (CNK) è sceso del 3,7% a 21,93 dollari.

Poi c’è

Intrattenimento AMC

(AMC) è il preferito dagli investitori al dettaglio, che acquistano questi titoli nella speranza di generare reddito e costringere i venditori allo scoperto ad acquistare. Il titolo Meme è aumentato dell’8,3% a $ 58,50 lunedì, continuando a funzionare bene Rispetto agli altri tre titoli di quest’anno. Finora, AMC è cresciuto dell’1,222% e il secondo miglior risultato è Cineworld, che è cresciuto di circa il 40%.

Come di Barron È stato scritto all’inizio di questo mese che il titolo AMC ha bisogno di alcune ipotesi audaci per raggiungere la sua valutazione. Mentre la società può certamente beneficiare di vendite al botteghino migliori del previsto e debolezza dei concorrenti, i livelli recenti del titolo potrebbero essere stati guidati più dalle stranezze del trading e dalle chiacchiere sui social media che dai fondamentali.

Il 10 giugno, S&P Global Ratings ha aggiornato il debito di AMC Due gradi inferiori a CCC+, ha citato il successo dell’azienda nella raccolta di denaro tramite la vendita di azioni. La società richiederà agli azionisti di autorizzare altri 25 milioni di azioni durante la riunione annuale del 29 luglio.Se approvato, la società Potrebbe iniziare a vendere azioni nel 2022.

Intrattenimento AMC

Amministratore delegato

Adam Allen

OMS Ha contattato gli investitori al dettaglio della società sui social media, Ha pubblicizzato il film su Twitter.

“Il fine settimana sul grande schermo è davvero fantastico!”, ha scritto Aaron. “A causa della grande apertura di @UniversalPics F9, 2 milioni di persone negli Stati Uniti hanno visto il film presso @AMCTheatres da giovedì a domenica e 2,5 milioni di persone in tutto il mondo hanno visto il film nelle nostre sale. Dalla riapertura delle nostre sale, questi due Numero di registrazione.”

Gli analisti avevano contato su F9 Come banderuola per la stagione cinematografica estiva dopo che le restrizioni relative al Covid-19 sono state allentate. Per i dirigenti teatrali che desiderano una combinazione di domanda repressa e nostalgia per i cinema, il debutto è un buon segno per riprendersi bruscamente dalla chiusura dello scorso anno. Detto ciò, F9Forte debutto internazionale in ritardo May avrebbe potuto mostrare questa forza agli investitori.

Il prossimo test sarà il primo film della Marvel dopo la pandemia. Vedova Nera, Farà il suo debutto globale prima del secondo fine settimana di luglio. Il film verrà proiettato anche su Disney+ il 9 luglio, ma gli abbonati dovranno pagare una quota aggiuntiva di $ 30 per giocare prima del 6 ottobre.

