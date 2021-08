La prima vaccinazione e il primo raduno, Israele ora sta valutando il blocco

Nel giugno di quest’anno, mentre stavo preparando i bagagli e preparandomi per un viaggio a Londra, mi sono reso conto che non riuscivo a trovare una maschera a casa, né in nessun negozio vicino a casa mia a Tel Aviv.

In Israele, uno dei paesi con il più veloce tasso di vaccinazione e il più alto tasso di vaccinazione al mondo, nessuno ha bisogno di questo vaccino per diversi mesi.A metà marzo, gli israeliani stavano festeggiando Il blocco è finito Ad aprile, le maschere sono più o meno scomparse, trasformando questo piccolo paese in uno stuzzicante assaggio del futuro post-pandemia.

“Perché indossare una maschera? La corona è finita”, ha detto con un sorriso la nonna del negozio di alimentari vicino a me. Quando sono corsa all’aeroporto, mi ha consegnato un sacchetto mezzo vuoto di maschere e l’ha trovato dietro.

Un mese dopo, quando sono tornato da Londra dopo uno dei miei Covid-19 (uno dei primi casi di svolta in cui la variante Delta è stata completamente vaccinata), le mascherine erano ovunque.

Lo stesso vale per il coronavirus. A partire da dozzine di casi giornalieri all’inizio di giugno – anche zero il 9 giugno – le nuove infezioni da Covid si sono aggirate intorno a 6.000 due volte questa settimana, il più alto tasso di infezione in un solo giorno in sei mesi.

Israele ha ottenuto l’accesso anticipato alla fornitura di vaccini BioNTech/Pfizer in cambio della condivisione dei dati nazionali su come i driver della vaccinazione di massa stanno influenzando la pandemia.Israele è un indicatore attentamente monitorato di dove sono dirette le economie avanzate ben vaccinate.

Dopo mesi di gioia, i dati provenienti da Israele sono inquietanti. Il Ministero della Salute israeliano ha declassato due volte l’efficacia a lungo termine del jab, dal 94% della protezione dalle infezioni asintomatiche contro la variante Alpha allora dominante nella pubblicità fino al 64% contro la variante Delta ora dominante.

Poiché il numero di nuove infezioni è aumentato vertiginosamente, è aumentata anche la lunga coda di ospedalizzazione. Sebbene le persone che non sono state vaccinate abbiano da cinque a sei volte più probabilità di ammalarsi gravemente, la protezione del vaccino si indebolisce maggiormente per la persona più anziana che ha ricevuto la prima iniezione già a dicembre, la persona più vulnerabile.

Di questo passo, i funzionari sanitari prevedono che entro l’inizio di settembre almeno 5.000 persone avranno bisogno di letti d’ospedale, metà dei quali hanno gravi necessità mediche, il doppio di quanto può gestire Israele.

Il primo ministro Naftali Bennett affronta la prospettiva di bloccare lo stato ebraico durante le festività natalizie, quando i nipoti porteranno i loro figli al lungo weekend. saftas, Consentire al Paese di sopportare più dolore: un piano di emergenza da 770 milioni di dollari per raddoppiare la capacità dell’ospedale di trattare i pazienti critici.

Rispettati

Bennett è stato onesto con gli israeliani quando mercoledì ha annunciato il provvedimento: il governo sta cercando di attutire il colpo. Il 1° agosto ha iniziato a fornire una terza dose di vaccino Pfizer a persone di età superiore ai 60 anni e ha iniziato il proprio esperimento di salute pubblica perché è caduto in una quarta ondata imprevedibile. Bennett ha dichiarato: “Dobbiamo aumentare la capacità dell’ospedale per guadagnare tempo fino a quando la campagna di vaccinazione non avrà effetto e l’epidemia comincerà a essere contenuta”.

Finora 775.000 Le persone hanno già ricevuto il terzo colpo e i medici affermano di poter vedere un aumento significativo del numero di anticorpi entro pochi giorni dall’iniezione. A partire da questo fine settimana, le persone con più di 50 anni avranno una terza possibilità.

Ma i funzionari sanitari e l’ex primo ministro di 71 anni Benjamin Netanyahu si sono lamentati del fatto che Israele potrebbe aver aspettato troppo a lungo.

Netanyahu è stato il primo israeliano ad essere completamente vaccinato.Come primo ministro, ha spinto Israele in prima linea nella Pfizer in una transazione data-for-lens.Otto mesi dopo, ha visto diminuire il numero di anticorpi.

Ha iniziato a comparire davanti alla Knesset indossando una doppia maschera e ha chiesto a Israele di approvare le riprese di richiamo. “È meglio essere in ritardo che mai”, si è lamentato durante il terzo colpo.

Per gli israeliani, l’iniezione intensificata ricorda loro di essere in prima linea nella vaccinazione contro il Covid-19. Hanno festeggiato quando sono stati accoltellati per la prima volta, Tifo Pfizer Poiché il blocco è terminato a marzo.

Ora, sono i primi a sperimentare i limiti del vaccino e i primi ad accettare l’inevitabile vaccinazione di richiamo a lungo termine sussurrata e regolare per rimanere protetti.

In un negozio di alimentari vicino a me, ora è appeso un enorme cartello che ricorda agli acquirenti di indossare le mascherine. Meno di due mesi fa, questa simpatica nonna stava ancora lavorando sodo per prepararmi alcune maschere, che ora vengono vendute per una confezione da 100.

Se c’è una lezione da imparare da Israele oggi, è che la corona non è ancora finita. Questa estate è solo un intervallo. Poi arriva l’inverno.

mehul.srivastava@ft.com