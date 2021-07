La principale città finanziaria del mondo

Cosa rende le città un centro finanziario?

Centro finanziario, o Centro finanziario, Si riferisce a una città con una posizione strategica, leader Istituzione finanziaria, Conosciuto come Borsa valori, Banche pubbliche e private intensive, nonché società commerciali e assicurative. Inoltre, questi hub sono dotati di infrastrutture, comunicazioni e sistemi aziendali di prim’ordine e sono supportati da un sistema politico stabile con sistemi legali e normativi trasparenti e solidi. Queste città sono mete ideali per i professionisti perché offrono un alto tenore di vita e enormi opportunità di crescita.

I seguenti sono i principali centri finanziari del mondo, in nessun ordine particolare.

Punti chiave Le città in cui si concentrano il commercio, il commercio, gli immobili e le banche tendono a diventare centri finanziari globali.

Queste importanti città impiegano un gran numero di professionisti finanziari e ospitano borse valori e sedi di società di investment banking.

Si può trovare in tutto il mondo, come New York, Francoforte e Tokyo.

Londra

Fin dal Medioevo, Londra è stata uno dei centri commerciali e commerciali più famosi. Questa città è uno dei luoghi più visitati del pianeta e uno dei luoghi più popolari per fare affari.Londra è un centro famoso Cambio estero Oltre alle attività bancarie e ai servizi assicurativi, sono presenti anche operazioni obbligazionarie.

La città è un centro commerciale per obbligazioni, futures, valuta estera e assicurazioni. La Banca Centrale d’Inghilterra, Banca d’Inghilterra, È la seconda banca centrale più antica del mondo, con sede a Londra. La banca controlla il sistema monetario e supervisiona l’emissione di carta moneta britannica.

Anche Londra Borsa di Londra, Questa è la seconda borsa valori in Europa. Un altro modello finanziario è Londra Mercato dell’oro e dell’argentoGestita dalla London Bullion Market Association (LBMA), l’associazione è il più grande mercato di scambio di lingotti d’oro e d’argento al mondo.

A causa dell’incertezza della Brexit, Londra potrebbe perdere il suo status di centro finanziario globale.

Singapore

Dal punto di vista commerciale, l’attrattiva di Singapore risiede nel suo quadro giuridico trasparente e solido, che integra la sua stabilità economica e politica.La piccola isola nel sud-est asiatico è diventata Tigri asiatiche E si è affermato come un importante centro finanziario.

Nonostante la terra e le risorse limitate, Singapore ha raggiunto una trasformazione economica. Singapore è diversificata e specializzata in settori come la chimica, la scienza biomedica, la raffinazione del petrolio, l’ingegneria meccanica e l’elettronica.

Singapore ha un profondo mercato dei capitali Ed è un’assicurazione leader e Gestione patrimoniale mercato. Ha una forza lavoro altamente disciplinata ed efficiente, con una popolazione composta da cinesi, malesi e indiani.alcunialcuni

Zurigo

Zurigo è la città più grande della Svizzera e un centro finanziario riconosciuto a livello mondiale.La città ha un gran numero di istituzioni finanziarie e banche e si è sviluppata in un’assicurazione e Società di gestione patrimonialeIl sistema fiscale ridotto rende Zurigo una buona destinazione per gli investimenti e la città attrae un gran numero di aziende internazionali.alcunialcuni

La principale borsa della Svizzera Sei Borsa Svizzera, con sede a Zurigo, è una delle più grandi aziende al mondo, con un valore di mercato di 1,8 trilioni di dollari a luglio 2020.alcuniLa città ha un ambiente imprenditoriale stabile e offre molti posti di lavoro nel settore finanziario. Zurigo è uno dei luoghi di vita e di lavoro più puliti, più belli e senza criminalità.

New York City

New York, ampiamente considerata la capitale finanziaria mondiale, è al primo posto nei centri finanziari mondiali nel Global Financial Center Index.alcuniNew York è famosa per Wall Street e succede di più mercato azionario con Borsa di New York (NYSE), La più grande borsa valori Valore di mercato.alcunialcuni

La città integra diverse culture da tutto il mondo e offre una popolazione e una forza lavoro diversificate. Ha ospitato alcune delle più grandi e migliori aziende (Fortuna 500 con Fortuna 1000), le maggiori banche (Goldman Sachs, Morgan Stanley e Merrill Lynch, JPMorgan Chase) e le industrie.

È difficile trovare un grande nome nel mondo degli affari che non abbia una presenza in città.

Hong Kong

Hong Kong è un importante centro finanziario con un gran numero di istituti bancari. Questa ex colonia britannica ha un solido sistema legale per residenti e società ed è la sede di molte società di gestione di fondi.

Hong Kong beneficia della sua posizione strategica. Per più di un secolo, questa città è stata un canale commerciale tra la Cina e il mondo. Pertanto, Hong Kong è il secondo partner commerciale della Cina dopo gli Stati Uniti.alcunialcuni

Ne beneficia anche la sua vicinanza ad altri paesi della regione. Hong Kong ha un sistema giudiziario e legale efficiente e trasparente, nonché eccellenti infrastrutture e servizi di telecomunicazione.Ha un sistema fiscale favorevole, pochissimo e molto basso aliquota fiscale, che ne aumenta il fascino.Questo Borsa di Hong Kong È il sesto più grande al mondo.alcunialcuni

Chicago

La fama di Chicago è attribuita a derivato Il mercato inizia Chicago Board of Trade (CBOT) Il commercio di futures su materie prime iniziò nel 1848. È la borsa di futures più antica del mondo e il secondo volume di scambi più grande dopo la Borsa nazionale dell’India.alcunialcuni alcunialcuni

Con sede a Chicago Società di compensazione delle opzioni (OCC) Liquidare tutti i contratti di opzione degli Stati Uniti.alcuniChicago è la sede di oltre 400 grandi aziende e l’Illinois ha più di 30 aziende Fortune 500, la maggior parte delle quali si trova a Chicago. Queste società includono State Farm Insurance, Boeing, Archer Daniels Midland e Caterpillar.alcunialcuni

Chicago è anche una delle economie più diversificate, con prestazioni eccezionali nell’innovazione Gestione del rischio Dalla tecnologia dell’informazione alla produzione alla salute. Un altro noto istituto finanziario è la Federal Reserve Bank di Chicago.

Tokyo

Tokyo è la capitale e il principale centro finanziario della terza economia mondiale.alcuniQuesta città è la sede di molte delle più grandi aziende del mondo investimento bancario E compagnie assicurative. È anche il fulcro delle industrie delle telecomunicazioni, dell’elettronica, della radiodiffusione e dell’editoria del paese.

Il Japan Exchange Group (JPX) è stato istituito il 1° gennaio 2013 ed è stato fuso Borsa di Tokyo (TSE) Gruppo e Borsa di Osaka.alcuniA partire da luglio 2020, la capitalizzazione di mercato dello scambio è di $ 5,5 trilioni.alcuniIl Nikkei 225 con Borsa valori orientale East È l’indice principale per monitorare il ronzio della TSE.

Tokyo è stata valutata più volte come una delle città più costose del mondo.

Francoforte

Francoforte è Banca centrale europea (BCE) con Bundesbank, Banca centrale tedesca. Ha uno degli aeroporti più trafficati del mondo ed è sede di molte importanti compagnie, banche nazionali e internazionali.

Nel 2014 Francoforte è diventata la prima in Europa renminbi Centro pagamenti.alcuniBorsa di Francoforte Borsa di Francoforte, È una delle più grandi borse valori del mondo. A luglio 2020, il suo valore di mercato è di 2 trilioni di dollari USA.alcuniIl Gruppo Deutsche Börse gestisce la Borsa di Francoforte.alcunialcuni

Shanghai

Shanghai è la terza città più grande del mondo, dopo Tokyo e Delhi.alcuniIl governo cinese ha annunciato le sue ambizioni all’inizio del 2009 Shanghai diventerà un centro finanziario internazionale nel 2020.

Questo Borsa di Shanghai (SSE) In termini di volume di scambi e liquidità, è il mercato azionario più eccezionale della Cina continentale Valore di mercato E valore di mercato totale. A luglio 2020, il valore di mercato della borsa di Shanghai è di 6 trilioni di dollari.alcuniIl China Securities Regulatory Commission (CSRC) Governare direttamente la Borsa di Shanghai.alcuniLo scambio è considerato restrittivo in termini di standard di negoziazione e quotazione.

Linea di fondo

Alcuni centri finanziari che sono stati leader indiscussi in passato si trovano ora ad affrontare una forte concorrenza da parte degli operatori esistenti e dei concorrenti emergenti e dinamici. L’elenco sopra mostra le posizioni dei principali centri finanziari e ci sono molti altri nomi, tra cui Toronto, Seoul, Boston, Ginevra, San Francisco, Sydney, Lussemburgo e Dubai, che sono anche tra i migliori centri finanziari.