La principale società di gestione patrimoniale tedesca porta gli amministratori di Wirecard in tribunale per perdite

Un ex principale azionista di Wirecard sta chiedendo un risarcimento per il fallimento del gruppo di pagamento in una causa storica che minaccia un risarcimento che anche gli obbligazionisti e le banche stanno cercando.

La terza più grande società di gestione patrimoniale in Germania, United Investment, ha intentato una causa a Monaco di Baviera contro il manager di Wirecard, che ha venduto le rimanenti attività del gruppo di pagamento fallito nell’ultimo anno.

La società di gestione del risparmio ha dichiarato che quando Wirecard ha dichiarato bancarotta nel giugno 2020, ha subito una perdita di 243 milioni di euro. Prima di essere esposto, Wirecard è stato salutato come un raro successo tecnologico in Germania: al suo apice nel 2018, valeva oltre 24 miliardi di euro, sostituendo Commerzbank nell’indice blue chip Dax del paese.

La causa ha citato più di 70 comunicati stampa e dichiarazioni aziendali emessi da Wirecard tra il 2014 e il 2020, che Union ha descritto come fuorvianti e fraudolenti.

“il nostro cliente [Union] L’avvocato di Quinn Emanuel, Nadine Herrmann, ha dichiarato che le dichiarazioni fraudolente e fuorvianti di Wirecard li hanno indotti ad acquistare questi titoli, aggiungendo che nelle procedure fallimentari, le richieste degli azionisti dovrebbero essere trattate allo stesso modo degli altri creditori.

Secondo la legge tedesca, le pretese degli azionisti nelle procedure concorsuali sono generalmente classificate per ultime e possono essere risolte solo dopo che gli altri creditori sono stati pagati.

“Per noi le conseguenze [of that] Non ci sarà alcun risarcimento”, ha detto un portavoce dell’Unione, aggiungendo che l’azione legale è stata intrapresa per la necessità di agire “nel migliore interesse dei nostri clienti”.

In caso di successo, la causa colpirà le banche e gli obbligazionisti che hanno prestato a Wirecard più di 3 miliardi di euro, e saranno costretti a condividere le eventuali spese dell’amministratore.

Secondo un rapporto visto dal Financial Times, creditori, azionisti e altre parti lese hanno presentato una richiesta di oltre 14 miliardi di euro contro l’amministratore Michael Jaffé.

Finora, Jaffé e il suo team hanno generato circa 600 milioni di euro di ricavi attraverso la vendita delle attività di Wirecard alla banca spagnola Santander e la vendita di Wirecard North America alla società di pagamento statunitense Syncapay.

Oltre a questi proventi, Wirecard Bank detiene anche 300 milioni di euro in contanti. Il manager sta anche valutando se presentare un reclamo contro l’ex membro del consiglio di Wirecard e l’ex revisore dei conti del gruppo di pagamento Ernst & Young nell’ambito dell’assicurazione sulla responsabilità del direttore e dei dirigenti.

Altri creditori di Wirecard hanno respinto la richiesta di Union e hanno presentato all’amministratore due pareri legali spiegando la loro situazione.

La causa intentata da Union è un banco di prova contro un gruppo più ampio di azionisti istituzionali che hanno subito quasi 2 miliardi di euro di perdite e speravano di ricevere un risarcimento nel crollo di Wirecard. Burford Capital, un’agenzia di finanziamento dei contenziosi quotata a Londra, sta finanziando il contenzioso.

Un portavoce del tribunale distrettuale di Monaco ha confermato che la causa è stata intentata di recente, ma la data dell’udienza non è stata ancora determinata. Il portavoce ha detto: “Non è ancora possibile prevedere quando verrà presa una decisione”.

Un portavoce dell’amministratore di Wirecard ha rifiutato di commentare.

