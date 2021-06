La produzione del Regno Unito raggiungerà i livelli pre-pandemia un anno prima del previsto

Le aziende britanniche stanno ottenendo Ottimista sulla ripresa economica, La CBI prevede che entro la fine del 2021 la produzione tornerà ai livelli pre-pandemia, un anno prima del previsto.

Nell’ultima previsione pubblicata venerdì, i gruppi di lobby delle imprese hanno affermato che dopo un calo del 9,9% lo scorso anno, il PIL quest’anno rimbalzerà dell’8,2% e crescerà del 6,1% nel 2022.

Se questo è corretto, la ripresa di quest’anno sarà due volte più veloce di quella prevista a marzo dall’Office of Budget Accountability dell’organismo di vigilanza finanziaria indipendente, e sarà significativamente più forte delle previsioni di politica monetaria di maggio della Banca d’Inghilterra durante il periodo di due anni. Rapporto sulla politica.

La nuova fiducia riflette la forza del rimbalzo che si è verificato da quando le attività di vendita al dettaglio e alberghiere hanno iniziato a riaprire ad aprile.

L’economista del CBI Alpesh Paleja ha affermato che sebbene In ritardo di quattro settimane La rimozione delle restanti restrizioni di Covid-19 potrebbe causare un “grande colpo” alle industrie colpite, ma avrà un impatto limitato sulle prospettive economiche complessive, poiché la maggior parte delle aziende ora opera in qualche modo.

Paleha ha aggiunto che il governo dovrebbe considerare di fornire un sostegno mirato ai settori che non sono ancora completamente aperti, con il pretesto di ridurre i tassi di interesse commerciali o fornire aiuto attraverso le autorità locali.Ma ora molte aziende Segnala difficoltà nel reclutamento, CBI ritiene che non sia necessario prolungare il piano ferie oltre settembre per far fronte al ritardo nella riapertura.

La CBI ha affermato che la spesa pubblica per il virus rappresenterà la metà della crescita del PIL di quest’anno, ma la spesa dei consumatori sarà la “chiave per la ripresa”, guidando il 70% della crescita nel 2022 perché le famiglie hanno esaurito parte dei loro risparmi. Stabilito nell’ultimo anno.

La CBI ha dichiarato che il reddito delle famiglie dovrebbe aumentare in termini reali e prevede che il tasso di disoccupazione raggiungerà un picco del 5,5% nel terzo trimestre del 2021, un livello superiore all’attuale 4,7%, ma prima e inferiore a quanto precedentemente temuto.

Sebbene i dati di questa settimana mostrino che la CBI è relativamente ottimista sul rischio di un’accelerazione dell’inflazione Supera l’obiettivo del 2% della Banca d’Inghilterra Molto più veloce del previsto.

L’organizzazione prevede che l’inflazione dei prezzi al consumo sarà molto più alta dell’obiettivo nel quarto trimestre del 2021, ma successivamente diminuirà costantemente, con un calo medio del 2% nel 2022.

Paleja ha affermato che mentre molti membri della CBI avvertono di pressioni inflazionistiche, molte delle restrizioni all’offerta dovrebbero rivelarsi temporanee, anche se qualsiasi segnale di pressione più sostenuta “suonerà un campanello d’allarme” tra i responsabili delle politiche monetarie.

Tuttavia, CBI non è così ottimista sulle prospettive a lungo termine dell’economia del Regno Unito: anche alla fine del 2022, gli investimenti delle imprese saranno ancora inferiori del 5% rispetto al livello pre-Covid e la produttività aumenterà l’anno prossimo, ma solo la sua percorso pre-Covid già debole.

Il direttore generale della CBI Tony Danker ha dichiarato: “Ci sono davvero segnali positivi di ripresa economica quest’anno e il prossimo”. “