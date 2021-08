La promozione dell’idrogeno nel Regno Unito potrebbe essere sovvenzionata dai contribuenti

I contribuenti britannici possono sovvenzionare la produzione di idrogeno “a basse emissioni di carbonio”, quindi quando i ministri cercano di persuadere una serie di settori a sbarazzarsi dei combustibili fossili, il prezzo del gas naturale è economico quanto il gas naturale.

Il ministero del Commercio, dell’innovazione e delle competenze lancerà martedì una consultazione su come colmare il divario tra l’alto costo della produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio e i prezzi di acquisto accessibili delle industrie che attualmente si affidano a combustibili fossili a basso costo. Il governo solleciterà pareri sull’opportunità di pagare i sussidi attraverso le tasse generali o attraverso sovrattasse sulla bolletta energetica delle famiglie.

I ministri hanno anche annunciato la prima strategia per l’idrogeno del Regno Unito, che mira a ridurre le emissioni di carbonio in una serie di settori, dall’industria pesante al riscaldamento domestico, e creare 9.000 posti di lavoro “di alta qualità” entro la fine di questo decennio.

Il gas leggero e incolore che non produce anidride carbonica quando viene bruciato ha suscitato l’interesse della gente. Fiorire Poiché molti paesi considerano l’idrogeno come un modo chiave per raggiungere la decarbonizzazione dell’industria, ci sono poche altre semplici soluzioni climatiche.

Ma esperti e studiosi ambientali hanno avvertito che l’idrogeno è stato “sovrapposto” e ha criticato il primo ministro Boris Johnson per aver sostenuto metodi di produzione specifici che utilizzano il gas naturale e la tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio, ed è noto nel settore come idrogeno “blu”.

L’obiettivo del Regno Unito è raggiungere 5 GW di capacità di produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio entro la fine del decennio, che secondo il governo può sostituire il gas naturale e alimentare circa 3 milioni di famiglie ogni anno.

L’amministrazione Johnson ha dichiarato che adotterà un “approccio a doppio binario per supportare più tecnologie, compresa la produzione di idrogeno supportata dall’elettrolisi”verde” e dalla cattura “blu” del carbonio”.

Spettacoli strategici britannici Discordia con l’UE E molti altri paesi stanno perseguendo metodi di produzione più puliti, incluso l’uso di energia rinnovabile per elettrolizzare l’acqua per produrre idrogeno “verde”.

Tuttavia, i ministri negozieranno standard di idrogeno a basse emissioni di carbonio nel Regno Unito, il che significa che i progetti che emettono più del livello concordato di anidride carbonica per unità di idrogeno non saranno ammissibili per i programmi di sostegno del governo.

Uno studio condotto dai ricercatori della Cornell University la scorsa settimana Ha scatenato ulteriori polemiche Circondato da idrogeno blu perché avverte che questo metodo di produzione potrebbe anche essere peggiore della combustione del gas naturale.

Juliet Phillips, consulente politico senior del gruppo di esperti sul clima E3G, ha affermato che mentre altri paesi si affannano per l’energia dell’idrogeno verde, è “deludente vedere il governo ripristinare il colore blu”, definendolo “la risposta di second’ordine alle emergenze climatiche. soluzione “.

Doug Parr, capo scienziato di Greenpeace nel Regno Unito, ha affermato che la strategia ha sottolineato che l’idrogeno blu “sembra essere una cattiva idea sia dal punto di vista ambientale che economico”.

Il professor David Serbon, professore di ingegneria meccanica presso l’Università di Cambridge, ha anche avvertito che l’efficienza della produzione di idrogeno verde è molto bassa e che non è possibile produrre quantità sufficienti di idrogeno per tutti i suoi potenziali usi propagandati.

“Per le industrie che non possono essere elettrificate, l’idrogeno dovrebbe essere utilizzato solo come ultima risorsa”, ha affermato Cebon. “È sbagliato utilizzare fondi pubblici per l’idrogeno in settori che hanno soluzioni alternative più efficaci”.

I ministri hanno proposto di sostenere la crescita dell’economia dell’idrogeno utilizzando meccanismi di finanziamento simili a quelli già utilizzati. Incoraggiare la costruzione di parchi eolici offshore.

Secondo il piano, i produttori di idrogeno riceveranno un pagamento per colmare il divario tra il loro costo e il prezzo che vogliono vendere, anche se quest’ultimo non può essere inferiore al prezzo del gas naturale per garantire che i contribuenti o le famiglie non paghino troppo sussidio. alto. Tuttavia, i produttori possono valutare l’idrogeno più vicino al gas naturale per stimolare la domanda.