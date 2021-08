La proposta di legge del Senato interesserà l’App Store

Ci sono novità e poi ci sono informazione. Il gigante dei motori di ricerca/media Google ha fatto notizia questo pomeriggio. Google e la sua società madre Alphabet Inc. (Google, Google) In superficie, non sembra buono. Questa notizia ha colpito anche Apple (AAPL).

Il problema è semplice: sia Google che Apple potrebbero essere costretti a consentire app store di terze parti sui propri dispositivi. Finora, se hai un iPhone o un iPad e desideri app, dovrai passare attraverso l’App Store di Apple. Google offre altri app store, ma la società è stata criticata per aver affermato di aver reso intenzionalmente più difficile l’uso dei concorrenti sui dispositivi Android.

Punti chiave Una proposta di legge del Senato potrebbe interessare gli app store di Google e Apple.

Se passa, avrà un impatto minimo sulle entrate ipotetiche dei giganti della tecnologia.

Entrambi questi titoli hanno ricevuto finanziamenti sostanziali quest’anno.

Vale la pena notare che sia Apple che Google effettuano acquisti in-app: tra il 15% e il 30%. Nel marzo di quest’anno, CNBC ha riferito che: “A partire dal 1 luglio, gli sviluppatori Android pagheranno il 15% del primo milione di dollari in vendite digitali tramite l’app store di Google Play sui telefoni Android. Successivamente, Google addebiterà il 30% delle vendite “Si tratta di costi elevati e molto redditizi.

Sebbene non siamo in grado di ottenere i dati esatti sulle vendite dell’App Store di Apple, si stima che non dovrebbe essere sottovalutato. Nel 2020, Apple ha registrato “ricavi da servizi” di 54,76 miliardi di dollari USA, pari al 20% delle sue vendite totali. Ma le tariffe dell’App Store sono solo una piccola parte dell’attività di assistenza di Apple, che include anche servizi di garanzia e abbonamento come Apple Music, Music Match e iCloud.

Alphabet riferisce che nel 2020 le entrate da “altri servizi” saranno di 21,7 miliardi di dollari USA. Ma include anche hardware, YouTube e altri servizi.

Ora, un disegno di legge del Senato appena introdotto mira a porre fine al loro ingiusto dominio delle loro piattaforme applicative. Alcuni sviluppatori come Epic Games ritengono che alcuni sviluppatori di app possiedano ingiustamente la maggior parte dei flussi di cassa. La rabbia per questo ha guidato l’introduzione di questo nuovo disegno di legge.

Gli investitori potrebbero voler sapere se dovrebbero essere preoccupati. È difficile determinare l’impatto, ma se la crociata dell’app store del Senato verrà approvata, influenzerà sicuramente l’attività di Google e Apple. È improbabile che ciò rappresenti una grave minaccia, perché le unità aziendali sono ancora piccole nell’ampio schema delle macchine di entrate dei due giganti della tecnologia.

In confronto, le entrate del 2020 di Apple sono di 274,5 miliardi di dollari USA, mentre le entrate di Alphabet sono di 182 miliardi di dollari USA. Prendendo ad esempio Apple, assumerò e dirò che le entrate dell’App Store rappresentano il 25% dei 55 miliardi di dollari in altri servizi.

Se il nuovo disegno di legge si traduce in una sostanziale riduzione delle entrate di Apple, e Quella Il settore è sceso del 25% e, secondo i dati del 2020, questo costerà ad Apple 3,4 miliardi di dollari di entrate. Sebbene 3,4 miliardi di dollari sembrino tanti, avranno solo un impatto dell’1,2% sulle entrate totali. Questo non è quasi niente di cui farsi prendere dal panico. Riassumo qui il mio pensiero:

*L’opinione dell’autore

A mio avviso, è sicuro dire che l’obiettivo del disegno di legge del Senato è una piccola parte di ogni grande impresa.

Il tempo dirà tutto, ma un modo per misurare la paura degli investitori è guardare le prestazioni dei grandi investitori in azioni. Se continua ad esserci un grande afflusso di fondi, si può presumere che i grandi investitori facciano orecchie da mercante alle notizie, o addirittura le ignorino completamente.

Un modo in cui analizzo questo è guardare le grandi transazioni in azioni.La mia ricerca mira a determinare quando si verifica un’anomalia Istituzionale Compra o vendi azioni. Diamo un’occhiata alle recenti transazioni tra Google e Apple e quali osservazioni possiamo fare.

Innanzitutto, vediamo un modulo di acquisto di successo per due titoli da MAPsignals. Possiamo vedere che l’appetito della gente per questi titoli è ancora sano. Diamo un’occhiata ai dati di Apple:

MAPsignals.com



Qui possiamo vedere i dati di Alphabet:

www.MAPsignals.com



Un grande segnale di acquisto indica che il prezzo delle azioni è in aumento e il volume degli scambi è al di sopra della media. Di solito è un’azione rialzista.

Per darti un’idea dell’aspetto di una mega transazione, controlla la tabella qui sotto. Questo è Google. Ho segnato molti grandi segnali di trading di denaro:

TradingView.com



Ora, diamo un’occhiata all’AAPL:

TradingView.com



Il grafico di Apple è più instabile del grafico di Alphabet. Puoi vedere che il prezzo delle azioni era sotto pressione, il che ha innescato il sell-off a marzo.

Le prospettive a breve termine per entrambi i titoli sono buone. Le prospettive a lungo termine sono più forti, con entrambi i titoli che sono aumentati di tre cifre negli ultimi anni.

Credo che gli ultimi titoli siano solo carburante per pensare e alla fine distraggono. Alphabet e Apple hanno stabilito fossatoAlcune persone non sono soddisfatte dello stile dell’azienda. Scommetto che queste aziende continueranno a crescere nel lungo periodo.

Linea di fondo

Il disegno di legge del Senato che è stato presentato non è ancora passato. In tal caso, ci vorrà del tempo per influenzare i risultati di Alphabet e Apple. Se questo diventa finalmente realtà, a mio parere, l’impatto potrebbe essere nominale. Ciò significa in definitiva che gli investitori non dovrebbero preoccuparsi di queste interferenze di livello inferiore. Se ci sarà una svendita di tali notizie, la tratterò come un’opportunità per gli investitori a lungo termine.

Divulgazione: al momento della pubblicazione, l’autore non aveva alcuna posizione in AAPL, ma occupava una posizione lunga negli account personali e gestiti di GOOGL.