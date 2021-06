La prossima settimana il panel della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti voterà sul nuovo disegno di legge e le grandi aziende tecnologiche diventeranno l’obiettivo di Reuters

Oltre ai due progetti di legge sui conflitti di interesse nelle attività della piattaforma, il terzo disegno di legge richiede anche alle piattaforme di non condurre alcuna fusione a meno che non possa dimostrare che la società acquisita non è in concorrenza con alcun prodotto o servizio della piattaforma. Il quarto elemento richiederà alla piattaforma di consentire agli utenti di trasferire i propri dati in altri luoghi, comprese le società concorrenti.

Due disegni di legge presentati la scorsa settimana risolvono il problema di colossi come Amazon (NASDAQ:) e Alphabet (NASDAQ:), che creano piattaforme per altre società e poi competono con queste società. .

La scorsa settimana alla Camera dei rappresentanti sono stati presentati cinque disegni di legge antitrust. Saranno segnalati nel comitato per prendere in considerazione le modifiche, quindi il gruppo voterà per determinare se tutti i membri della Camera dei rappresentanti debbano votare su queste misure.

