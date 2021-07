La rabbia industriale della Nuova Zelanda si intensifica mentre le chiusure delle frontiere intensificano la carenza di manodopera Reuters

David Wait, il principale sostenitore della New Zealand Nurses Organization, ha dichiarato in una nota: “Stiamo affrontando una crisi sanitaria nazionale in termini di personale di sicurezza, reclutamento e mantenimento; le condizioni di lavoro affrontate dai nostri membri non possono più essere tollerate. Questo è perché il nostro problema è così importante.” Dichiarazione.

Anche i lavoratori dei servizi di base sono a disagio. Circa 30.000 infermieri terranno una serie di scioperi entro la fine dell’anno per lottare per salari e condizioni di lavoro migliori perché si lamentano del burnout.

Un sondaggio aziendale di questa settimana ha evidenziato che le restrizioni alle assunzioni in più settori sono in aumento e le aziende riferiscono che in passato è diventato più difficile assumere manodopera qualificata.

“Se il governo non inverte questa politica, altri ristoranti chiuderanno, il che è triste, e potrebbe essere che nuovi e ottimi ristoranti non potranno aprire perché gli innovatori avranno difficoltà ad iniziare ad assumere”, il presidente nazionale New La Zealand Catering Association, Mike Egan, ha dichiarato ai media locali 1NEWS.

L’associazione ha dichiarato: “La loro perdita è sufficiente per avere un impatto così grande che potrebbe influenzare l’attività in modo catastrofico”.

La New Zealand Restaurant Association, l’organizzazione del settore che ha organizzato le proteste, ha dichiarato in una nota: “Prima che il COVID-19 colpisse e chiudesse i nostri confini, oltre il 25% della nostra forza lavoro aveva visti di lavoro internazionali”.

Martedì, circa 2.000 ristoranti hanno interrotto i loro servizi e spento le luci, e altri arresti sono stati pianificati come parte dell’evento di due mesi per attirare l’attenzione del governo sulla grave carenza di manodopera qualificata.

