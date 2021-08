La redditività di Wal-Mart è sorprendente. Perché il titolo non si è mosso.

dimensione del font

qual è l’effetto?

Walmart

Dover fare?

La grande distribuzione è entrata nella settimana del rilascio degli utili e quest’anno non ha ottenuto quasi nulla, aumentando solo del 5,8%, nonostante

Indice Standard & Poor’s 500

È aumentato del 19%. Rispetto ad altri rivenditori, la situazione è peggiore.

Obbiettivo

(Codice azionario: TGT) è aumentato del 50%.

Il deposito domestico

(HD)? È aumentato del 28%.questo

SPDR S&P Vendita al dettaglio

Gli Exchange Traded Fund (XRT) sono aumentati del 49%.

Ma questo sembra essere il quartiere di Wal-Mart (WMT).Le sue azioni sono aumentate del 6,9% nel mese prima dell’annuncio degli utili.L’analista di R5 Capital Scott Mushkin era così sicuro del risultato che ha Aggiorna le azioni per comprare e vendere Il giorno prima dell’uscita.

Non ha necessariamente torto. I guadagni di Wal-Mart sono incredibiliLa società ha registrato un utile rettificato per azione di 1,78 dollari USA per il secondo trimestre, superando facilmente gli 1,56 dollari previsti e un fatturato di 141,05 miliardi di dollari, superiore ai 136,88 miliardi di dollari previsti. Ha fornito una previsione per l’intero anno da US $ 6,20 a US $ 6,35 per azione, che era superiore al consenso di mercato di US $ 6,02. Wal-Mart ha affermato di avere una quota del mercato alimentare e le sue vendite nello stesso negozio sono aumentate ogni mese durante il trimestre.

Tuttavia, è sceso leggermente alla fine di martedì il giorno del rilascio, per poi scendere dell’1,1% mercoledì. Il prezzo di chiusura di questa settimana è stato di 151,45 dollari, sostanzialmente lo stesso livello di prima dell’uscita, ma comunque inferiore al massimo storico di 152,79 dollari stabilito a novembre.

Ancora più angosciante è la performance di altri rivenditori nell’ultima settimana. Sì, alcuni hanno rifiutato dopo il rilascio perché la loro guida non ha soddisfatto le grandi aspettative – ti stiamo seguendo, Home Depot e Target – ma altri forniscono agli investitori ampie ragioni per acquistare le loro azioni.

Macy’s

(maschio) In rialzo di quasi il 20% Dopo che ci sono segni che i clienti stanno tornando al loro negozio,

di Cole

(KSS) +7,6%.

Lowe

Allo stesso tempo, (LOW) è aumentato del 9,6% dopo aver dimostrato la sua continua esistenza Attira più appaltatori e professionisti dell’edilizia nel negozio, Una preoccupazione prima del rilascio.

La storia di Wal-Mart è molto meno pulita. Senza un solo indicatore di progresso, anche le buone notizie sono piene di incertezze. Un buon esempio è l’aumento del costo dei generi alimentari. L’analista di MKM Bill Kirk ha spiegato che in circostanze normali, una piccola inflazione è il modo più veloce per i negozi di alimentari di far crescere la propria attività. Ma c’è un problema. Kirk ha detto che deve essere in grado di trasferire l’aumento dei costi ai consumatori e Wal-Mart sta cercando di evitare di farlo.

“A causa dell’incertezza dei prezzi (l’inflazione in entrata è maggiore della capacità di consegna), Wal-Mart fa più affidamento sulle vendite per crescere”, ha scritto.

Ciò lo mantiene nel suo stato pre-lancio: alla ricerca di un catalizzatore per spingere più in alto il prezzo delle sue azioni. Buona fortuna per la prossima stagione.

Scrivere a Ben Levison Ben.Levisohn@barrons.com