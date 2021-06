La regina Elisabetta II del Regno Unito riceve Biden Reuters al ricevimento del G7

Il 72enne Charles ha detto: “Signore e signori, lo stiamo facendo per questa epidemia. Quindi, se non vi dispiace se lo dico, dobbiamo farlo anche per il pianeta”, ha detto nella sua vita. trascorro la maggior parte del mio tempo a promuovere questioni ambientali. .

“Joe e io non vediamo l’ora di incontrare la regina”, ha detto giovedì la moglie di Biden, Jill, mentre partecipava all’Eden Project con lui. “Questa è la parte emozionante della visita per noi.”

Al ricevimento tenuto dall’Eden Project, la regina ha incontrato per la prima volta Biden in qualità di presidente degli Stati Uniti.Il suo unico bioma a forma di bolla ha migliaia di specie di piante. È stato il tredicesimo leader americano che ha incontrato durante un governo record di 69 anni.

