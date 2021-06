La relazione tra tassi di interesse e prezzi delle obbligazioni

Legame Inversamente proporzionale tasso d’interesseQuando i costi del prestito aumentano (quando i tassi di interesse salgono), i prezzi delle obbligazioni di solito diminuiscono e viceversa.

A prima vista, la correlazione negativa tra tassi di interesse e prezzi delle obbligazioni sembra un po’ illogica. Tuttavia, dopo un’attenta ispezione, in realtà ha iniziato ad avere un senso.

Punti chiave La maggior parte delle obbligazioni paga un tasso di interesse fisso e, se i tassi di interesse diminuiscono, guidando la domanda e i prezzi delle obbligazioni, questo tasso di interesse diventa più attraente.

Al contrario, se i tassi di interesse aumentano, gli investitori non apprezzeranno più i tassi di interesse fissi più bassi pagati sulle obbligazioni, causando la caduta dei loro prezzi.

Le obbligazioni zero coupon forniscono un chiaro esempio di come funziona in pratica questo meccanismo.

Prezzi e rendimenti obbligazionari

Come tutti gli investitori, gli investitori obbligazionari di solito cercano di ottenere il miglior rendimento ritorno possibile. Per raggiungere questo obiettivo, di solito devono prestare molta attenzione alle fluttuazioni degli oneri finanziari.

Un modo semplice per capire perché i prezzi delle obbligazioni sono opposti ai tassi di interesse è considerare Obbligazione zero coupon, Non pagano interessi regolari, ma ricavano tutto il valore dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di acquisto Per valore Pagamento dovuto.

Emissione di obbligazioni zero coupon Sconto Al valore nominale, il suo tasso di rendimento è una funzione del prezzo di acquisto, del valore nominale e del tempo rimanente alla scadenza.Tuttavia, anche le obbligazioni zero coupon chiusura Il rendimento obbligazionario, che può essere interessante per alcuni investitori.

Esempio di obbligazione zero coupon

Se il prezzo di transazione dell’obbligazione zero coupon è di US $ 950 e il valore nominale è di US $ 1.000 (il tempo di pagamento è scadenza Entro un anno), il rendimento dell’obbligazione Attualmente è 5,26%: 1.000-950 ÷ 950 x 100 = 5,26. In altre parole, se una persona paga $ 950 per questa obbligazione, deve accontentarsi di un rendimento del 5,26%.

Naturalmente, questa soddisfazione dipende da Mercato obbligazionarioSe l’attuale tasso di interesse aumenta, le obbligazioni di nuova emissione forniranno dare la precedenza 10%, quindi un’obbligazione zero coupon con un rendimento del 5,26% sarebbe molto meno attraente. Quando possono ottenere un rendimento del 10%, chi vuole un rendimento del 5,26%?

Per attirare la domanda, il prezzo dell’obbligazione zero coupon originale deve scendere abbastanza da corrispondere allo stesso rendimento generato dal tasso di interesse corrente. In questo caso, il prezzo dell’obbligazione scenderà da US$ 950 (rendimento del 5,26%) a circa US$ 909,09 (rendimento del 10%).

Ora che abbiamo capito come cambiano i prezzi delle obbligazioni con le variazioni dei tassi di interesse, è facile capire perché i prezzi delle obbligazioni aumenteranno se i tassi di interesse attuali scendono. Se il tasso di interesse scende al 3%, la nostra obbligazione zero coupon rende il 5,26%, il che sembra improvvisamente molto interessante. Più persone acquisteranno obbligazioni, che faranno salire i prezzi fino a quando il rendimento delle obbligazioni non raggiungerà l’attuale tasso di interesse del 3%. In questo caso, il prezzo dell’obbligazione salirà a circa US$970,87.

Dato l’aumento dei prezzi, si può capire perché gli obbligazionisti, gli investitori che vendono obbligazioni, beneficino del calo dei tassi di interesse attuali.Questi esempi mostrano anche come le obbligazioni Rapporto di cedola Pertanto, è Prezzo di mercato Direttamente influenzato dai tassi di interesse nazionali. Per attirare gli investitori, il tasso cedolare delle obbligazioni di nuova emissione spesso corrisponde o è superiore all’attuale tasso di interesse nazionale.

I prezzi delle obbligazioni e la Federal Reserve

Quando le persone si riferiscono al “tasso di interesse nazionale” o alla “Riserva federale”, di solito intendono Tasso di fondi federali di Comitato federale del mercato aperto Open (Comitato federale per il mercato aperto). Questo è il tasso di interesse applicato dalla Federal Reserve (Fed) quando i fondi detenuti dalle banche vengono trasferiti tra banche ed è ampiamente utilizzato come benchmark del tasso di interesse per vari investimenti e titoli di debito.alcunialcuni

Le azioni politiche della Fed hanno un enorme impatto sui prezzi delle obbligazioni. Ad esempio, quando la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti percentuali nel marzo 2017, il mercato obbligazionario è crollato.tasso di rendimento Buono del Tesoro a 30 anni (T-bond) è diminuito dal 3,14% al 3,02%, il rendimento Buono del Tesoro a 10 anni (T-notes) è sceso dal 2,53% al 2,4% e il rendimento delle T-note a due anni è sceso dall’1,35% all’1,27%.alcunialcunialcunialcuni

La Fed ha alzato i tassi di interesse quattro volte nel 2018. Dopo l’annuncio dell’ultimo rialzo dei tassi di interesse di quest’anno il 20 dicembre 2018, il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso dal 2,79% al 2,69%. 1 3.alcunialcuni alcunialcuni

L’attuale pandemia di COVID-19 ha indotto gli investitori a rivolgersi a titoli di stato relativamente sicuri, in particolare Treasury USA, Che ha fatto precipitare la resa al punto più basso della storia.A partire dal 24 maggio 2020, un periodo di 10 anni T-nota Il tasso di rendimento è dello 0,64%, con una durata di 30 anni debito nazionale È 1,27%.

La sensibilità del prezzo di un’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse è chiamata durata.

Obbligazione zero coupon

Le obbligazioni zero coupon tendono ad essere più Volatile, Perché non pagano alcun interesse periodico durante il periodo di validità dell’obbligazione.Alla scadenza, gli obbligazionisti zero coupon ricevono valore nominale Di obbligazioni. Pertanto, il valore di questi titoli di debito aumenta man mano che si avvicinano alla scadenza.

Le obbligazioni zero coupon hanno anche implicazioni fiscali uniche e gli investitori dovrebbero capirlo prima di investire.Sebbene l’obbligazione zero coupon non paghi regolarmente gli interessi, il suo rendimento cumulativo annuo è considerato reddito, Tassato come interesse.Supponendo che l’obbligazione aumenti di valore verso la data di scadenza, e tale aumento di valore non è considerato come plusvalenza, le plusvalenze saranno Tasso di plusvalenza, Ma come reddito.

In altre parole, anche se gli investitori non ricevono alcun pagamento prima della data di scadenza delle obbligazioni, devono pagare le tasse su queste obbligazioni ogni anno. Questo potrebbe essere un peso per alcuni investitori. Tuttavia, ci sono modi per limitare queste conseguenze fiscali.