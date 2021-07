La Retail and Shopping Center Association chiede al governo di riaprire il settore della vendita al dettaglio entro il 15 luglio – shareandstocks.com

Kuala Lumpur (3 luglio): la Retail and Shopping Center Association ha emesso oggi una “richiesta urgente e disperata” al governo malese di riaprire l’attività al dettaglio il 15 luglio o quando il 10% della popolazione sarà completamente vaccinato.

Secondo i dati diffusi oggi dal Covid, a partire da ieri (2 luglio), il 18,7% della popolazione aveva ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid-19, mentre il 7,5% della popolazione era stato completamente vaccinato dopo la seconda dose di -19 Comitato speciale per la garanzia di accesso alla fornitura di vaccini (JKJAV).

Alla conferenza stampa congiunta di oggi, un gruppo di centri commerciali e associazioni di vendita al dettaglio ha affermato di aver accolto con favore la notizia che il piano di vaccinazione è stato accelerato e che entro il 15 luglio oltre il 10% della popolazione potrebbe ricevere due dosi del vaccino.

“Esortiamo tutti i centri commerciali e tutti i negozi al dettaglio a riaprire il 15 luglio 2021 o quando verrà raggiunto l’obiettivo di vaccinazione del 10%, se precedente (ad eccezione delle attività commerciali che non soddisfano gli standard di distanziamento sociale. Affollato),” ha affermato l’organizzazione che in considerazione dei progressi compiuti nella vaccinazione.

Il gruppo comprende Malaysian Shopping Centre Association (PPK), Malaysian Retailers Association (MRA), Malaysian Retail Chain Association (MRCA), Bumiputera Retailers Organization (BRO), Malaysian Real Estate Investment Trust Managers Association (MRMA) e Malaysian Association Theme Parks And family attrazioni (MATFA).

L’organizzazione ha affermato che l’Enhanced Action Control Order (EMCO) attualmente implementato a livello nazionale sta causando danni inutili al settore della vendita al dettaglio.

“Guardando al futuro, crediamo che qualsiasi blocco sarà saggiamente deciso in base alle regioni e alle comunità infette da importanti cluster, piuttosto che imporre inutilmente blocchi in tutto il paese e penalizzare quelle aree a basso rischio.

“Dovrebbe incoraggiare quei settori economici che lavorano duramente per operare e raggiungere un ambiente a basso rischio sotto rigorose SOP (procedure operative standard), invece di soffrire per l’incompetenza di coloro che sono infettati dal mancato rispetto delle normative. SOP”, loro hanno detto.

L’organizzazione ha sottolineato che i dati del Ministero della Salute (MOH) hanno mostrato che nel maggio 2021 i settori della vendita al dettaglio e dello shopping (comprese le aree commerciali esterne) rappresentavano solo lo 0,8% di tutti i casi.

“Questo miglioramento significativo e il numero estremamente basso dimostrano che i settori della vendita al dettaglio e dei centri commerciali rispettano rigorosamente le SOP”, hanno affermato.

Hanno sottolineato che l’industria al dettaglio ha contribuito al 34,6% (RM497 miliardi) del prodotto interno lordo (PIL) della Malesia nel 2018.

“È innegabile che i centri commerciali e il settore della vendita al dettaglio abbiano dato un contributo significativo alla nostra economia e agli investimenti diretti esteri (IDE) di nuovi marchi e rivenditori, e dobbiamo fare tutto il possibile per mantenere le prestazioni di questo settore. Il nostro mercato è relativamente piccolo. È difficile attirare marchi stranieri nel nostro paese per aumentare la diversità per attirare i turisti, quindi dobbiamo fare tutto il possibile per trattenere quei marchi che stanno già facendo affari nel nostro paese. Al momento, in assenza di turisti in arrivo, considera us È ancora più fondamentale fare affidamento sul consumo interno per sopravvivere all’attuale periodo di instabilità”, ha affermato l’organizzazione.

Ha inoltre sottolineato che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha messo in guardia contro il blocco, poiché ciò causerebbe perdite economiche estreme, in particolare per i gruppi a basso reddito.

“Dobbiamo accettare [Covid-19] Continuerà a far parte delle nostre vite e l’economia non può continuare a chiudersi. In caso contrario, prevediamo che alla fine quasi 500.000 dipendenti che lavorano nei centri commerciali e nel settore della vendita al dettaglio verranno licenziati”, ha affermato, aggiungendo che tali licenziamenti su larga scala sono accompagnati da chiusure di attività e chiusure di negozi, inclusi grandi centri commerciali e marchi al dettaglio. Potrebbe non riprendersi mai dall’industria.

“Tutti noi, centri commerciali o operatori al dettaglio, abbiamo lottato con un flusso di cassa critico negli ultimi 16 mesi, solo per tenere la testa a posto. Qualsiasi estensione andrà solo a beneficio della nostra attività e del nostro settore. Suona la campana a morto finale. Tutti.

“Non possiamo arrenderci e ancora una volta facciamo appello urgente alle autorità affinché ci diano almeno un fighter club per aiutarci a sopravvivere e iniziare un viaggio di recupero instabile. Sulla base della situazione di cui sopra, chiediamo disperatamente alle autorità di consentire l’intero rischio riaprire immediatamente l’industria della vendita al dettaglio, in particolare i centri commerciali e i negozi al dettaglio, compresi i negozi di strada, i parchi giochi al coperto e i luoghi di intrattenimento per famiglie, rispettano rigorosamente le rigorose procedure operative standard”, ha aggiunto l’organizzazione.

