La retribuzione delle donne nei consigli di amministrazione nelle società FTSE 100 è inferiore del 40% rispetto a quella degli uomini

Secondo i nuovi dati, lo stipendio delle donne nei consigli di amministrazione delle più grandi aziende del Regno Unito è di circa il 40% inferiore a quello degli uomini.I dati mostrano che il divario retributivo di genere è il più grande tra i dirigenti senior nel Regno Unito.

L’anno scorso, il reddito medio delle donne in posizioni non esecutive nelle società FTSE 100 era di £ 104.800, mentre il reddito medio degli uomini era di £ 170.400. Secondo la società di reclutamento New Street Consulting Group, lo stipendio medio per i membri del comitato esecutivo è di 2,5 milioni di sterline per gli uomini e 1,5 milioni di sterline per le donne.

Al contrario, secondo i dati del 2020 del National Bureau of Statistics, gli stipendi delle donne sono inferiori del 15,5% rispetto a quelli degli uomini nel mercato del lavoro più ampio.

Claire Carter, direttore del New Street Consulting Group, ha dichiarato: “Nel portare più donne Al consiglio di amministrazione”, ma ha sostenuto che i dati mostrano che c’è ancora molto lavoro da fare. “Non è sufficiente prestare attenzione alla proporzione di dirigenti donne quando si cerca di raggiungere la parità”, ha affermato.

Negli ultimi anni, il numero di dirigenti donne nelle società quotate del Regno Unito è aumentato notevolmente. Mantenere A gennaio di quest’anno, il consiglio di amministrazione dell’indice FTSE 350 rappresentava il 34,3%, rispetto al 21,9% di ottobre 2015.

Dopo che la revisione Hampton-Alexander, sostenuta dal governo, ha fissato l’obiettivo di aumentare la percentuale di rappresentanti femminili del consiglio di amministrazione, azionista Gruppi come il 30% Club spingono l’azienda a nominare più donne.

Il 30% del co-presidente del club An Keynes ha affermato che il divario retributivo potrebbe essere dovuto al fatto che le donne ricoprono meno posizioni di alto livello più remunerative, come presidenti, direttori indipendenti senior o leader di comitato.

Poche grandi aziende britanniche sono presiedute da donne. Le eccezioni includono Annette Court della compagnia di assicurazioni Admiral, Cressida Hogg dell’investitore immobiliare Landsec e Deanna Oppenheimer del supermercato di investimento Hargreaves Lansdown.

È inoltre improbabile che le donne ricoprano posizioni esecutive come amministratore delegato o direttore finanziario.

Sta diventando sempre più chiaro che le aziende devono prendere in considerazione un quadro retributivo equo che copra i rapporti di retribuzione dei dirigenti, i divari retributivi di genere e di razza e persino la mobilità di classe e sociale.

Deborah Gilshan, consulente indipendente su questioni ambientali, sociali e di governance che ha lavorato nel settore dell’asset management, ha affermato che è necessario chiedersi perché le donne dirigenti spesso non sono nominate in posizioni di alto livello nel consiglio di amministrazione e nei dirigenti.

“Ovviamente, c’è ancora molto lavoro da fare in termini di divario retributivo di genere ai vertici dell’azienda e di aumento della rappresentanza femminile nei ruoli di leadership più importanti e avvincenti delle società FTSE 100”, ha aggiunto.

New Street Research ha studiato la retribuzione di quasi 950 amministratori nel 2020, inclusi più di 700 membri del consiglio non esecutivi, e ha scoperto che la retribuzione mediana per gli amministratori non esecutivi di sesso maschile era di £ 103.900 e quella per le donne era di £ 85.895.

Lo stipendio medio per i dirigenti uomini è di 1,9 milioni di sterline, mentre lo stipendio per le donne dirigenti è di 1,3 milioni di sterline.

Keynes è anche vicepresidente esecutivo di MasterCard e ha esortato le aziende a esaminare il loro “divario retributivo significativo”. “Se un uomo e una donna svolgono lo stesso ruolo, è difficile capire perché vengono pagati in modo diverso”, ha aggiunto.

Colin Baines, project manager di investimento presso la Friends Provident Foundation, che ha 33 milioni di sterline in fondi di investimento, ha affermato che l'”enorme divario retributivo” ha ancora “profonda preoccupazione”.